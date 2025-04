Mesterhármas a szenvedő Barcelona ellen, erre ki számított Dortmundban?!

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick az ötvenedik meccsére készült a katalánok kispadján, és a hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a négygólos előnyük birtokában sem lehetnek nyugodtak, mert a Dortmund hazai pályán képes lehet csodát tenni. A túloldalon Niko Kovac vezetőedző alakulata is csak abban bízhatott, hogy időnként történnek csodák. (Nos, négygólos hátrányból egyszer sikerült megfordítani egy BL-párharcot, és történetesen a Barcának. 2017 márciusában az akkor még Luis Enrique irányított együttes a nyolcaddöntő első meccsét 4-0-ra bukta el a Paris Saint-Germain otthonában, de a visszavágót 6-1-re nyerte meg.) Akárcsak múlt szerdán, a Barcelona kezdőcsapatában tegnap is ott volt Robert Lewandowski, aki az első meccsen kétszer is betalált, és látványosan ünnepelte a góljait. Ami érthetően nem tetszett a német szurkolóknak, hiszen a már 36 éves lengyel középcsatár 2010 és 2014 a Dortmund játékosa volt. Egy hete a közösségi térben a „szánalmas zsoldos” visszafogottabb kifejezés volt, amivel illették.

Robert Lewandowski (Barcelona) az első meccsen így ünnepelte a Dortmund ellen szerett második gólját Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto

Lewandowski eligazolása óta keddig 28-szor játszott a Dortmund ellen, 26-szor a Bayern München, kétszer a Barcelona színeiben, és ezeken a találkozókon 29 gólt szerzett, okkal tarthattak tőle a hazaiak. Ám a Dortmund kezdett lendületesen, és a 11. percben meg is szerezte a vezetést.

Guirassy háromszor is bevette a Barcelona kapuját

A vendégek kapusa, Szczesny buktatta a kilépő Grosst, s mivel a videózás egyértelművé tette, hogy nem volt les, jöhetett a büntető, amit Guirassy értékesített (1-0). A vendégek visszafogottan játszottak, azonban a házigazda az első félidőben nem tudott újabb gólt szerezni. A második játékrész viszont megint heves német rohamokkal indult, Szczesny kétszer is magyot védett, ám a 48. percben egy szöglet után Guirassy közelről bebólintotta a visszafejelt labdát (2-0). Mielőtt azonban a Dortmund és a szurkolói ábrándozni kezdhettek volna a csodáról, az 54. percben a Barcelona egy öngóllal szépített: egy jobb oldali beadásba a menteni akaról Benszebaini olyan szerencsétlenül botlott bele, hogy védhetetlen öngólt lőtt, ez a bombagól egy csatártól nagyon szép lövés lett volna (2-1).

A 76. percben aztán Araújo rossz mentése után Guirassy közelről megszerezte a harmadik gólját, újra izgalmas lett a meccs (3-1). De több gól már nem esett, a Barcelona a 3-1-es vereségével kiszenvedte a továbbjutást 5-3-as összesítéssel. A Barca az elődöntőben az Inter–Bayern München párharc továbbjutójával találkozik.