BL: Barcelona? Inkább Liverpool! Példák a Real Madrid előtt

A fenti négy nagy fordítást vizsgálva még erre sem lenne feltétlenül szüksége a Realnak, a Deportivo, Barcelona, Roma, Liverpool négyesből a visszavágó 30. percében valamennyi 1-0-s előnyben volt.

Igaz, azt az első gólt mind a négy nagy fordító az első tíz percen belül megszerezte.

Thomas Müller rossz emlékéből meríthet erőt a Bayern München

Bár a fenti fordítások mind hazai pályán születtek meg, arra azért sok példa van, hogy egy csapat szűk hazai vereség után idegenben meg tudta fordítani a párharcot.

A Bayern München és az Internazionale esetében nem is kell messzebbre menni a két csapat legutóbbi, egymás elleni BL-párharcáig. 2011 tavaszán az aktuális Bajnokok Ligája-címvédő Inter otthonában 1-0-ra nyert a Bayern München, majd a visszavágó első félidejében akár el is dönthette volna a párharcot, de az összesített 3-1-es előnye is megnyugtatónak tűnt.