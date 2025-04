Luis Enrique a hét végén előre ivott a medve bőrére, hozza-e a PSG a papírformát a nagy napon?

A francia bajnokságot a hétvégén már utcahosszal megnyerték a párizsiak , s nem csak ezért várhatják önbizalommal telve az Aston Villa elleni páraharcot. Ha feltennénk, melyik a jobb csapat, a Liverpool vagy az Aston Ville, akkor százaból legalább kilencvenen a Liverpoolt mondanák. Nos, a PSG a nyolc közé jutásért Szoboszlai Dominik csapatát búcsúztatta, ez alapján a papírforma a Villa ellen is a párizsiak sikerét ígéri. Míg a birminghamiek 1983 óta először jutottak el a legrangosabb európai kupasorozat negyeddöntőjéig, addig a PSG a legutóbbi hat idényből negyedszer szerepel a legjobb nyolc között, az elmúlt három alkalommal ráadásul az elődöntőt is elérte.

Luis Enrique a századik meccsére készül a PSG kispadján Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Luis Enrique 100. meccse a PSG élén

A franciák kispadján ezen a meccsen jubilál a vezetőedző Luis Enrique, aki szerdán 100. alkalommal vezeti majd csatába tanítványait.

A két együttes még soha nem találkozott egymással,

de az Aston Villának eddig nem igazán ment Franciaországban: öt próbálkozásból két döntetlen és három vereség a mérlege. A jelenleg az angol csapatot irányító Unai Emery 2016 júniusa és 2018 májusa között a rivális vezetőedzőjeként tevékenykedett, s a párizsiakkal bajnok, valamint kétszer kupagyőztes volt. Az Enriquével szembeni legutóbbi emléke ugyanakkor kifejezetten keserű: 2017-ben a legjobb 16 között hiába győzte le a PSG hazai pályán 4-0-ra az akkor Enrique által irányított FC Barcelonát, a katalánok odahaza felejthetetlen meccsen 6-1-re diadalmaskodtak és végül ők jutottak nyolc közé. A Messi féle aranygeneráció egyik utolsó nagy villanása volt az a meccs.

A találkozó különösen érdekes lesz Marco Asensiónak: a Real Madriddal háromszoros BL-győztes spanyol középpályás januárban a PSG-től került kölcsönbe a Villához , amelyben azóta 11 mérkőzésen nyolc gólt szerzett. Mindkét együttes jó formában várja a párharcot, bár az Aston Villa idei teljesítménye nem volt mindig kiegyensúlyozott. A birminghami együttesnek több fronton is helyt kellett állniuk, de a téli átigazolási időszakban érkezett Donyell Malen, Marcus Rashford és a korábban említett Marco Asensio új lendületet adott a csapatnak.

Marco Asensio (balra) és Marcus Rashford (jobbra) játékán sok fog múlni a PSG ellen Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A trió legalább egyik tagja gólt szerzett a Villa legutóbbi négy tétmeccsén, miközben Emery együttese nyolc mérkőzés óta veretlen. Ugyanakkor Malen nem léphet pályára a PSG ellen, mivel még februárban kihagyták a Bajnokok Ligája-keretből.

A gyors és direkt támadójátékra szüksége lehet Emery csapatának, tekintve a PSG idei agresszív, szoros letámadását és védekezését. A francia csapat 12 BL-mérkőzésén 66-szor szerezte vissza a labdát az ellenfél tizenhatosának közelében, ami a 2018/2019-es szezon óta nem fordult elő a sorozatban.

A PSG 92 középpályán bemutatott szerelése a legtöbb a negyeddöntőbe jutott csapatok közül.

A portugál Joao Neves ebből egyedül 15-öt vállalt, amivel negyedik az egyéni rangsorban. A PSG sorozatban negyedszer lett bajnok és veretlen a Ligue 1-ben – 23 győzelem mellett öt döntetlen a mérlege.

Újra próbálkozik a Dortmund a Barcelona ellen

A másik szerdai találkozón a legutóbb döntős Borussia Dortmund az FC Barcelonához látogat. A két együttes az alapszakaszban már találkozott egymással, akkor a katalánok 3-2-re nyertek idegenben. A mostani lesz a hatodik találkozójuk, az eddigi ötön három Barcelona-győzelem mellett kétszer született döntetlen. A katalánok hétvégén nagy esélyt szalasztottak el, ugyanis azután, hogy a spanyol bajnokságban – és a BL-ben is – címvédő Real Madrid szombaton kikapott odahaza a Valenciától, Hansi Flick együttese csak döntetlent játszott a Betisszel. Pedig immár kimondottan a triplázás a Barca célja.

Flick labdabirtoklásra épülő rendszere kiválóan szolgálja ki a Barcelona kulcsembereit. A támadások felépítésénél Raphinha, a bal szélső, gyakran húzódik be középre, hogy helyet csináljon Alejandro Baldénak a bal oldalon – ahogy ezt már a szezon elején a Valladolid ellen is láthattuk. Raphinha pozíciós játéka Robert Lewandowski, a Dortmund korábbi ikonja számára is hasznos: a brazil futásai révén terület nyílik a 36 éves csatár előtt, aki így jobban érvényesül. A lengyel támadó eddig kilenc gólnál jár a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban pedig huszonöt találatot számlál.

Robert Lewandowski eddig kilenc gólt rúgott a Barcelona színeiben a Bajnokok Ligájában Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Nem véletlen, hogy 47 meccs alatt 141 gólt szereztek, és az Opta modellje szerint jelenleg a legesélyesebb csapat arra, hogy júniusban, tíz év után újra elhódítsák a klub történetének hatodik Bajnokok Ligája-trófeáját Münchenben. A 22 tétmérkőzés óta veretlen Barcelona előnye így is négy pont a La Ligában, a BL-ben ugyanakkor 2019 óta vár az elődöntős szereplésre.

A Dortmund legutóbbi két bajnokiját megnyerte, azonban így is csak nyolcadik a német élvonalban, s előző, Barcelona elleni találkozója óta már edzőt is váltott: a török Nuri Şahint mindössze hét hónap után menesztették, február óta a horvát Niko Kovac ül a kispadon.

A Dortmund egyik fő problémája az állandóság hiánya, ez jól jellemzi egyes mérkőzéseken belüli teljesítményüket. A Lille elleni 3-2-es összesített nyolcaddöntős győzelem nem volt különösebben meggyőző, viszont a portugál bajnok Sporting CP elleni 3-0-s siker megmutatta, hogy ha igazán fontos, képesek magasabb szintre kapcsolni. Ugyanez a küzdőszellem juttatta őket tavaly a döntőbe is.

Noha a Bundesliga-szereplésük gyenge, a gólgyártással nincs komolyabb gondjuk Európában: eddig 28 gólt szereztek a Bajnokok Ligájában. Igaz, ezek közül hat büntetőből született – ezzel ők vezetik ezt a statisztikát –, de összesített góltermésükön csak a következő ellenfél, a Barcelona (32) tudott túltenni a negyeddöntőre fordulva.

Serhou Guirassy-ra nagy teher hárul majd a Barcelona elleni BL-negyeddöntőben Fotó: HESHAM ELSHERIF / ANADOLU

A gólszerzés felelőssége nagyrészt Serhou Guirassy vállán nyugszik, aki 10 találatot szerzett (ebből négyet büntetőből), de a fiatal szélsők, Jamie Gittens és Karim Adeyemi is fontos szereplők. Adeyemi öt góljából az egyik egy távoli bombalövés volt a Lille elleni első meccsen, míg Gittens négy góljával a legtöbbet szerezte a 21 év alatti játékosok közül az idei BL-idényben.

A párharcok visszavágói jövő kedden lesznek.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések, szerda:

Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol) 21.00

FC Barcelona (spanyol)–Borussia Dortmund (német) 21.00

