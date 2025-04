Hihetetlen végjáték után született meg a magyar Eb-arany

Lévai Levente Európa-bajnoki debütálása parádésra sikerült szombat délelőtt, ugyanis előbb a címvédő, világbajnok Ulvi Ganizade ellen az utolsó tíz másodpercben fordított, majd a kétszeres U23-as Európa-bajnok orosz Alen Mirzojant is legyőzte. Este következett az elődöntő, amelyben ugyancsak nagyszerű teljesítményt nyújtott és magabiztosan, 5-1-re verte a fehérorosz Aljakszandr Ljavoncsikot.

A zárónapi döntőben a francia Ibrahim Ghanem várt rá, akit a BHSE tehetsége korábban már egyszer legyőzött, ám saját bevallása szerint Ghanem akkor kissé lebecsülte őt, hozzátéve, hogy a fináléban szerinte biztosan nem követi el ezt a hibát.

Az MTI beszámolója alapján a francia nem tűnt nagyképűnek a meccsen, ám az első percben egyértelműen a fiatal magyar kötöttfogású volt az aktívabb, ő kezdeményezett, ennek megfelelően a bírók másfél perc után Ghanemet figyelmeztették és neki kellett parterhelyzetbe hasalnia a szőnyegen (1-0). A legifjabb, 19 éves Lévai fivér szombaton nagyon hatékonyan dolgozott lentről, s ugyan a francia igyekezett kimozogni a fogásából, a magyar a zónában mellé ugrott és kiemelte, a dobása viszont nem sikerült, Ghanem a levegőben bele tudott fogni és riválisa fölé került. A szőnyeg széli szituációra edzője és édesapja, Lévai Zoltán challenge-et kért, ám a felvételek azt bizonyították, hogy jó döntés született, így egy perccel a szünet előtt Ghanem vezetett 3-1-re. A folytatásban Lévai minden erejével igyekezett állásból akciózni, az első menet végén és a második elején is sokkal aktívabb volt riválisánál, két perccel a meccs végét megelőzően mégis őt küldték le. A francia lentről ugyan nem tudott akciót végrehajtani, de már 4-1-re vezetett.

Drámai végjáték Lévai döntőjében

A magyar sportoló nem csüggedt és továbbra is folyamatosan hajtotta a franciát, akit passzivitásért ismét leküldtek. A szabályok szerint csak a meccs első két leküldése ér egy-egy pontot, a harmadik már nem, Lévai neve mellé mégis bekerült egy pont, majd miután a magyar ismét emelt és nagy ívben kidobta a szőnyegről ellenfelét, 4-4-re módosult az állás, ez pedig már neki kedvezett. A pluszpontot ekkor még a franciák tudomásul vették, a meccs végén viszont e miatt nem voltak hajlandóak elfogadni a végeredményt, Ghanem a szőnyegen tüntetett, s így Lévai sem ünnepelhetett, mivel a bírók és a zsűrielnök tanácskozásba kezdtek, a meccs felvételét átpörgették, a jegyzőkönyvet vizsgálták, majd meghozták döntésüket, amely nem változtatta meg a végeredményt.

A francia küldöttség ezek után sem hagyta annyiban a döntést, a nemzetközi szövetség illetékesei pedig még az eredményhirdetés előtt megállapították, hogy a bírók hibáztak, a francia panasz jogos. Úgy határoztak, hogy mindkét birkózó megkapja az aranyérmet, majd a dobogón hazájuké helyett a nemzetközi szövetség himnuszát játszották le a tiszteletükre.

Az egészen hihetetlen végjáték után Lévai megkezdhette karrierje eddigi legnagyobb sikerének ünneplését.

Lévai aranya után Szilvássy ezüstje

A tavaly világbajnoki második Szilvássy Erik szombaton előbb az ukrán Ruszlan Abdijevet visszafogott teljesítménnyel, majd a svéd Alexander Johanssont egy szép akcióval győzte le, az elődöntőben pedig egészen remek birkózással verte 5-3-ra a török Burhan Akbudakot.

A vasárnap esti döntőre Szilvássy magabiztosan készülhetett, egyrészt folyamatosan javuló szombati teljesítménye okán, másrészt pedig azért, mert Gurbanovot az őszi vb-n sikerült felülmúlnia. A mérkőzésen összességében kiegyenlített küzdelemre lehetett számítani, ám az azeri sportoló jól érezhetően meglepte riválisát, aki az elején nem tudott mit kezdeni azzal az irammal, amit diktált. Gurbanov az első bő percben kétszer is könnyedén kiléptette (0-2) a csepeli kötöttfogásút, akit másfél perc után – jogosan – le is küldtek parterhelyzetbe (0-3). Az azeri sportoló a lenti helyzetben nem volt eredményes, viszont a szünetben a meccs képe alapján óriási előnnyel vezetett. Abban lehetett bízni, hogy Szilvássy Erik a második menetben lehajtja ellenfelét, ám erre nem volt képes, Gurbanov kézben tartotta a meccset, ráadásul egyszer mögé is tudott kerülni, összességében pedig simán nyerte meg – 6-0-ra – a meccset. Szilvássy karrierje második Eb-érmét nyerte (2019, bronz, 87 kg), egyúttal a magyar küldöttség hatodik dobogós helyét gyűjtötte be.