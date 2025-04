Losonczi Dávid törlesztett az olimpián történtekért, megnyerte az Eb-t

Somorján szombaton azelőtt is nagy dolgok történtek, hogy a 24 éves Losonczi Dávid felállhatott a dobogó tetejére. „Szenzáció: Lévai Levi 19 évesen döntős a felnőtt Eb-n!” – tudatta ma délután a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) Facebook-oldala, miután a kötöttfogású 72 kilogrammos Lévai Levente zsinórban harmadik mérkőzését nyerte meg élete első felnőtt Európa-bajnokságán. „U20-as Eb-győztesünk nagyon magabiztos volt az U23-as vb-ezüstérmes, U20-as kontinensbajnok fehérorosz Ljavoncsikkal szemben is, szemet gyönyörködtető melléugrós-emeléssel is eldobta riválisát, végül 5️-2-re győzött, döntőbe jutott. Levi ellenfele a vasárnap esti fináléban az a világbajnok francia Ghanem lesz, akit korábban egyszer már legyőzött.”

Lévai Levente Losonczi Dávid útját járhatja Fotó: MBSZ/Róth Tamás

– Már az hatalmas dolog, hogy tizenkilenc évesen itt lehetek, ettől függetlenül úgy jöttem ide, hogy megnyerem az Európa-bajnokságot. Ránéztem a sorsolásra, durvábbnál durvább nevekkel találkoztam. Nem szerettem volna félni, és nem is féltem, mert tényleg az aranyéremért érkeztem. Ghanemmel találkoztunk már, két éve Dániában megvertem. Akkor még egyáltalán nem indultam felnőttek között, szerintem kicsit lenézett, és megleptem. Most már nem hiszem, hogy lenéz – nyilatkozta Lévai Levente a Nemzeti Sportnak a helyszínen.

Nem sokkal később pedig jött az újabb jó hír: a kötöttfogású 82 kilogrammos Szilvássy Erik hárompontos hátrányból fordított pillanatok alatt a világ- és Európa-bajnok török Akbudakkal szemben, 5-3-ra győzött, és ő is döntőbe jutott. A vb-ezüstérmes Szilvássy vasárnap az Európa-bajnoki címért az U23-as világ- és Európa-bajnok azeri Gurbanovval csap majd össze.

Délután az is kiderült, hogy a vb-ezüstérmes Szőke Alexért (97 kg) vasárnap a vigaszágon küzdhet tovább.

Losonczi Dávid már világ- és Európa-bajnok is

A kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában a világbajnoki címvédő, olimpiai ötödik helyezett Losonczi Dávid még pénteken jutott be a szombati döntőbe. S az aranymérkőzésen úgy lépett szőnyegre, hogy visszavághat az olimpiai bajnok bolgár Novikovnak, akitől tavaly Párizsban az ötkarikás játékokon az elődöntőben kikapott. Ezúttal viszont hatalmas csatában 4-3-ra Losonczi diadalmaskodott. Egyből levitte, majd kiléptette ellenfelét a szőnyegről, négypontos előnyben viszont ő is védekezni kényszerült, azonban még az is belefért, hogy Novikov egyszer megpörgette őt. Losonczi Dávd mostantól a vb mellett az Eb-nek is a címvédője.

Losonczi a magyar küldöttség második érmét szerezte Somorján azután, hogy kedden Végh Richárd a szabadfogásúak 97 kg-os súlycsoportjában harmadik lett.

– Így terveztem, hogy az elejét megnyomom, érezte az erőmet, ezért indított rosszul, amit megkontráztam, utána belefért, hogy megpörgetett. Fejben is ott voltam, jól koncentráltam, de fontos, hogy nem revánsként tekintettem erre a meccsre Párizsért, akkor nem biztos, hogy sikerült volna nyernem. Négyszer vertem, ő meg csak egyszer engem – mondta boldogan Losonczi.

Aki azért mégiscsak törlesztett az olimpián történtekért...

A szombat esti programban ezt követően Vitek Dárius (130 kg) a harmadik helyért lépett a szőnyegre a fehérorosz Zarubszki ellen, 6-0-ra nyert, és 2022 után másodszor lett Eb-bronzérmes.