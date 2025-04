Varga Zsolt: Tizennyolc gólt kaptunk, ennyit nem lehet, ez nem fér bele!

Varga Zsolt szövetségi kapitány meccskeretéből a rutinos és 2013-ban világbajnok center, Bedő Krisztián maradt ki, míg a kapuban ezúttal Csoma Kristóf helyett Gyapjas Viktor kapott bizalmat. Utóbbi januárban remek teljesítménnyel járult hozzá a nemzeti együttes váratlanul fölényes, 20-10-es diadalához a két csapat legutóbbi mérkőzésén, a világkupa selejtezőjének elődöntőjében.

Varga Zsolt együttese nem jutott be a döntőbe Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

A mostani meccsen az első negyed 4-4-re végződött, a másodikat 4-3-ra megnyerte Varga Zsolt együttese, de a harmadikat 5-2-re, a negyediket pedig 6-4-re elveszítette, így nyert 18-14-re a görög válogatott. A mezőny legeredményesebb játékosa az FTC görög klasszisa, Sztilianosz Argiropulosz volt öt góllal, a magyaroknál a csapatkapitány Manhercz Krisztián négy találattal zárt.

Varga Zsolt csapata a bronzért játszhat

Görögország–Magyarország 18-14 (4-4, 3-4, 5-2, 6-4), gólszerzők: Argiropulosz 5, Szkumpakisz 3, Nikolaidisz, Kakarisz, Geniduniasz 2-2, Purosz, Kalogeropulosz, Alafragkisz, Gkiuvecisz 1-1, illetve Manhercz 4, Nagy Ád. 3, Tátrai, Burián 2-2, Vigvári Vi., Fekete, Vigvári Ve. 1-1

– Ahogy korábban is mondtam, nekünk ezeket a mérkőzéseket arra kell használnunk ezzel a fiatal csapattal, hogy tanuljunk és épüljünk. Ha győzünk, az is tükröt tart elénk, ha vereséget szenvedünk, az még inkább – és észre kell vennünk, hol tartunk, mit kell kijavítanunk. Ez a mai meccs sem különbözött a többitől. A statisztikákba egyelőre nem mélyednék el, egyetlen szám elmond mindent: tizennyolc gólt kaptunk, ennyit nem lehet! Ha kihagytunk négy komoly ziccert, és esetleg 18-18 lenne a vége, akkor is ezt mondanám, mert ez nem fér bele még egy ilyen erős görög csapat ellen sem. Volt két és fél jó negyedünk, amire építeni lehet, amikor látszott, hogy lépést tudunk tartani a fiatalokkal is, utána viszont elvesztettük a fonalat. Meg kell tanulni hátrányban játszani, még jobban összpontosítani, mert semmi sem mehet a védekezés stabilitásának rovására, csak akkor van esély bárhol, bárki ellen a győzelemre. Dolgozunk tovább, hosszú út vár ránk, nem ugorhatunk át fázisokat, lépésről lépésre kell haladnunk – nyilatkozta Varga Zsolt a magyar szövetség honlapján.