Sima magyar vereség a világbajnok ellen a jégkorong-vb-n

A kazahok 4-2-es legyőzése és a szerdai szünnap után a címvédő Csehország ellen lépett jégre a magyar férfi jégkorong-válogatott Herningben a jégkorong-vb-n. Ennek az összecsapásnak nem a magyarok voltak az esélyesei, de nem is ez volt az a mérkőzés, amelyen mindenképpen szét kellett szakadnia a magyar együttesnek.

Vay Ádám nagy védése a csehek ellen a jégkorong-vb egyik szép jelenete

Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Szerencsétlen gól a jégkorong-vb-n

Ehhez képest az első öt perce a meccsnek úgy telt el, hogy egyik oldalon sem volt kapura lövés. Bátran kezdett a magyar csapat, belementünk az ütközésekbe is. A magyar kapuban Vay Ádám állt, ő is bemutatott egy-egy nagyszerű mozdulatot. De szép volt Horváth Bence blokkja is, szóval nem játszottunk alárendelt szerepet. Később azért belehúztak a csehek, növelték az iramot, talán ennek is volt köszönhető Szongoth Domán kiállítása. Ettől azonban nem kellett megijedni, mert a két perc úgy pörgött le, hogy nem kaptunk gólt. Nem sokkal később Papp Kristóf magas bot miatt kapott két percet. Már-már úgy tűnt, hogy az első harmadot megússzuk kapott gól nélkül, de 2.30-al a vége előtt Csehország megszerezte a vezetést. Mégpedig úgy, hogy a vonalbíró korcsolyáján megpattanó korong került a csehek elé, akik ebből mentek el és Pastrnák közelről ütötte be az első gólt. Nem sokkal később Jakub Flek már a másodikat verte be egy újabb magyar korongvesztés után. Mindkét kapott gólt amúgy az első sor kapta a magyaroknál. A szünetig több gól már nem esett, így 2-0-s cseh vezetéssel zárult az első játékrész.

Jó magyar játék a második harmadban

A második harmad eleje kiegyenlített játékot hozott. A magabiztosan vezető cseheknek nem volt okuk arra, hogy megszakadjanak, mi pedig szintén nem téptük szét magunkat, hiszen a bentmaradás szempontjából nem ez volt a kulcsmérkőzés. Ez azonban nem azt jelentette, hogy a magyarok megússzák kapott gól nélkül: a harmad közepén egy agyonjátszott cseh helyzet után Kodytek elé pattant a korong, aki nem teketóriázott, belőtte a harmadikat.

De aztán jött egy apró magyar csoda: Mihalik András nem sokkal a harmad vége előtt óriási gólt lőtt a meglepett cseh kapusnak.

Gyönyörű magyar támadás volt ez, 3-1-re módosult az állás. Azért abban nem vagyunk biztosak, hogy a Calgary Flames NHL-kapusa, Vladar úgy kelt ma fel, hogy ekkora gólt kap egy magyar hokistól.

Sorban jöttek a cseh gólok a harmadik harmadban

Mindez alaposan felpiszkálta a cseh csapatot, amely a harmadik harmadban gyorsan három gólt rámolt be a magyaroknak. Előbb Krejcík átadásából Pastrnák lőtt nagy gólt, ezzel lett 4-1 az állás. Három perccel később Beranek lőtte be az ötödiket, majd egy perc múlva Sedlák is beköszönt. Ezzel a csehek megnyugodtak, mi pedig már nem tudtunk újítani.

A magyar csapat ezen az összecsapáson a második harmadban nyújtott jó teljesítményt. Sok idő nincs a pihenésre, mert pénteken 16.20-kor már a dánok következnek.

Jégkorong-világbajnokság: Csehország–Magyarország 6-1.