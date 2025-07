Imre Bencét édesapja vigasztalta a drámai pillanatban

A pályafutását Európa-bajnoki címmel, világbajnoki második hellyel, és olimpiai ezüst- és bronzérmesként záró Kökény Beatrix 1999-ben házasodott össze Imre Géza párbajtőrözővel, aki többek között négy világbajnoki aranyéremmel és ugyanennyi olimpiai medállal vonult vissza. Fiuk, Imre Bence 2002 októberében, míg lányuk, Imre Szofi 2004 júniusában született – később mindkét gyermek a kézilabda mellett döntött, és jelenleg a német Kiel, illetve a Ferencvárostól kölcsönben a Vác játékosai. Ám a magyar válogatott Imre Bence egy műsorban elárulta, gyermekként nem volt teljesen egyértelmű, hogy a vívás helyett a kézilabda lesz az ő sportága.

Imre Bence teljesítette az első idényét a német Kiel kézilabdacsapatában (Fotó: DPA/Christian Charisius)

Imre Bence kézilabdatudását a televízió is fejlesztette

– Állítólag ötévesen mondtam anyának, hogy szeretnék kézilabdázni, mert szinte csak ez ment otthon a televízióban – mondta a különféle sportokkal teli nyári pihenője után a kondiedzéseket éppen megkezdő 22 éves játékos, aki elmondása szerint edzője mellett a tévéből is sok mozdulatot elsajátított gyerekként. Hozzátette, ő úgy emlékszik, hogy szeretett volna vívni is, de a szülei azt nem erőltették, miközben a két családfő álláspontja éppen az, hogy Imre Bence nem akarta kipróbálni magát a páston – ez máig vitatéma otthon.

A fiatal jobbszélső elárulta, hogy a balkezesség is segítette őt abban, hogy sokáig belső posztokon kézilabdázott, de a magassága miatt végül a szélre került. Gyermekkorában még tehernek érezte az ismert szülőket, mert sokszor hallotta, hogy a társai a háta mögött irigykedtek rá, de ő nem szerette volna, hogy az ismertség a kézilabdapályán számítson, és túl is lépett ezen.

Így élte meg Imre Géza riói olimpiai döntőjét

Mindkét szülőjének volt egy-egy drámai módon elveszített olimpiai döntője. Kökény Beatrix 2000-ben tagja volt a magyar női kézilabda-válogatottnak, amely a Dánia elleni finálé 46. percében még hat góllal vezetett, végül 31-27-re kikapott. Mint Imre Bence elmondta, az egykori balátlövő inkább próbálja elfelejteni az utolsó negyedórában történteket, ő pedig nem bombázta édesanyját ezzel kapcsolatban. Ám édesapja, Imre Géza 2016-ban 14-10-ről elveszített párbajtőrdöntője már az akkor 13 éves gyermek emlékeiben is jobban él.

– Egy esztergomi edzőtáborban voltam, a többiekkel egy szobában ültünk és sikítoztunk a döntő alatt. Én az interneten néztem az élő eredménykövetőt, amely hamarabb mutatta az állást, mint a videó, ami időben kissé csúszott – mesélte Imre Bence, aki nem akarta elhinni, hogy végül „csak" ezüstérem lett belőle. A tinédzser nem szeretett volna elérzékenyülni a barátai előtt, de később éjjel telefonon beszélt a már az olimpiai faluba visszasétáló édesapjával.

Mint elmondta, a bő kétórás mély beszélgetés végén már Imre Gézának kellett őt vigasztalnia, a párbajtőrvívó hamar vissza tudott állni az édesapa szerepébe.

Az olimpiai ezüstérmes vívó akkor elmagyarázta a fiának, hogy szerinte nem ő került gödörbe, hanem a dél-koreai Pak Szangjong táltosodott meg az asszó hajrájában, ő pedig nem akarta sportszerűtlen eszközökkel kizökkenteni a riválisát.

Egyszer dühítették fel igazán

A tavaly nyáron a Ferencvárostól a Kielhez igazoló Imre Bence hamar be tudott illeszkedni a klubjaiba és a magyar válogatottba is. Nyugodtnak és mentálisan erősnek gondolja magát, emiatt úgy hiszi, egyéni sportolóként is helytállt volna, ha abba az irányba vezet az útja. Mint elmondta, egyszer bosszantották fel igazán egy találkozó közben.

– Egy tavalyi Európa-kupa-mérkőzésen a szlovák Tatran Presov ellen az ellenfél bosnyák irányítója (Marko Davidovic – a szerk.) végig mondta a magáét, nagyjából értettük is, és a meccs végére ez felgyülemlett bennem, felhúzott, ezért odamentem, meglöktem vállal és elkezdődött egy szóváltás – mondta az esetről Imre Bence, aki utólag visszanézve belátta, hogy feleslegesen kakaskodott. Megjegyezte, szerinte az is közrejátszhatott az idegállapotában, hogy nem sokkal a sikeresen megvívott olimpiai selejtező után járt, így ott jöhetett ki belőle a maradék feszültség is.

Hamilton- és Manchester City-rajongó

Az Eldoblak edzésre című műsorban a jobbszélső azt is elárulta, hogy már évekkel ezelőtt kitűzte célként, hogy légiós lesz, de akkor még nem álmodott nagyot. Kielben eleinte szokatlan volt a csendesebb, magányosabb életforma, hiányzott a család, de az idény végére a német nyelvtanulásnak is köszönhetően már otthonosabban érzi magát, több barátot is szerzett, boldog Németországban. A főzést még nem sajátította el a házimunkák közül, de egyébként az edzésnapok estéjét jellemzően a tengerparti lakásában tölti, és filmeket vagy kézilabdától eltérő sportok nézésével tölti.

Utóbbiak közé főként a Forma–1, az NBA és a labdarúgás tartozik – előbbinek akkora rajongója, hogy nagyon ideges tud lenni, ha lemarad egy futamról.

Imre Bence bevallotta, egy 2008-as Hungaroring-látogatás óta Lewis Hamilton a kedvence, akit tavaly szintén a Magyar Nagydíjon ismét testközelből láthatott. Példaképei közé tartozik még az exteniszező Roger Federer is, a futballban pedig a 2012-es bajnoki cím óta az angol Manchester Citynek szurkol.

A magyar válogatott kézilabdázó a THW Kielben Német Kupa-győzelemmel, Európa-liga-bronzéremmel és bajnoki negyedik hellyel zárta az első idényét, amelyről elmondta: nem volt rossz, de lehetett volna jobb is. Ugyanezt gondolja a saját egyéni teljesítményéről is, a következő évadban pedig egyértelmű a célja: felülmúlni a legutóbbi eredményeket, így a Bundesligában szerzett 99 gólját – a német bajnokság új idénye augusztus végén rajtol el.