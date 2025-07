Az elérhetetlen mez – amikor Puskás, Maradona, Pelé és Diogo Jota neve összefonódik

Másfél hete helyezték örök nyugalomra a portugáliai Gondomarban Diogo Jotát és öccsét, Andrét, akik két hete szenvedtek halálos közúti balesetet Spanyolországban. A 28 évesen elhunyt támadó öt éven át szerepelt a Szoboszlai Dominikot, valamint a nyártól Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool együttesében. A Vörösök egy héttel a tragédia után, július 11-én este 20.20-kor hivatalosan is visszavonultatták Diogo Jota 20-as mezszámát, ezzel állítva örök emléket a játékosnak.

A Liverpool visszavonultatta az elhunyt Diogo Jota 20-as mezszámát. Fotó: NurPhoto/IBRAHIM EZZAT

A labdarúgás történetében ritka és rendkívül megható pillanat, amikor egy klub vagy nemzeti válogatott egy-egy legendás játékos emlékére végleg visszavonultat egy mezszámot. Ezek a döntések messze túlmutatnak a sporton: egyszerre jelképezik a pályán nyújtott kivételes teljesítményt, a hűséget, valamint a közösség és a szurkolók iránti szeretetet. Diogo Jota tragédiája kapcsán most olyan ikonikus játékosokat mutatunk be, akiknek mezszámaitól örökre búcsút vett a futballvilág.

Diego Maradona (Napoli)

Diego Maradona az 1980-as évek közepe óta Nápoly halhatatlan hőse. 1984-ben igazolt a város csapatához, ahol az addig kudarcokat halmozó klubot két bajnoki címhez segítette (1987, 1990). A Napoli története első nemzetközi trófeáját is elhódította, 1989-ben az UEFA-kupát nyerte meg az argentin legenda vezetésével. Maradona nemcsak trófeákat nyert, hanem új identitást és önbizalmat adott Nápolynak – ezért is döntött úgy a Napoli, hogy 2000-ben végleg visszavonultatja a 10-es mezszámot. Sőt, 2020 decembere óta a klub stadionja is Maradona nevét viseli, örökre emléket állítva a 2020-ban elhunyt argentin géniusznak.

Az Argentin Labdarúgó-szövetség 2001-ben szintén vissza akarta vonultatni Maradona 10-es mezszámát, azonban a FIFA szabályai ezt nem tették lehetővé, így kaphatta meg később a legendás számot Lionel Messi is.

Érdekes fejlemény, hogy Kevin De Bruynét – aki a nyár folyamán érkezett a Manchester Citytől az SSC Napolihoz – július közepén a nápolyiak edzésén a 10-es mezben fotózták le. Egyelőre ebből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de elképzelhető, hogy a belga középpályás a 2025/26-os idényben ezt a számot fogja viselni.

Puskás Ferenc (Budapest Honvéd)

Puskás Ferenc neve összeforrt a magyar futball aranykorával. A Budapest Honvéd legendájaként és az Aranycsapat vezéreként olyan sikereket ért el, amelyek generációkon át meghatározták Magyarország sportéletét. A Honvéddal ötszörös magyar bajnok, az Aranycsapat kapitányaként pedig feledhetetlen győzelmeket szerzett a válogatottal: 1952-ben olimpiai bajnoki címet, 1954-ben világbajnoki ezüstérmet. Az évszázad mérkőzésen, azaz az angolok elleni 6-3-as győzelem során két gólt szerzett a londoni Wembley Stadionban. Utánozhatatlan bal lába, góljai és játékintelligenciája az egész magyar nemzet példaképévé tették.

A Honvéd méltó módon adózott a legendás labdarúgó előtt: örökre visszavonultatta a 10-es mezszámot.

Puskás nemzetközi szinten is óriási sikereket ért el, a Real Madrid játékosaként három BEK-trófeát hódított el. A „Száguldó Őrnagy” 2006-ban elhunyt, ám öröksége a magyar sporttörténelem egyik legfényesebb csillagaként él tovább.

Pelé (New York Cosmos)

Pelé, minden idők egyik legnagyobb futballistája, utolsó aktív éveiben (1975–1977 között) az amerikai New York Cosmos csapatának tagjaként járult hozzá a labdarúgás térhódításához az Egyesült Államokban. A klub 10-es mezét 1977-ben, Pelé búcsúmeccsén visszavonultatta – ezzel emléket állított annak a játékosnak, aki új távlatokat nyitott a sportágban. A háromszoros világbajnok brazil támadó 2022. december 29-én hunyt el hosszú betegség után Sao Paulóban.

Franz Beckenbauer (Bayern München)

A 2024-ben elhunyt Franz Beckenbauer a Bayern München egyik legnagyobb legendája, aki védő létére 584 mérkőzésen 75 gólt szerzett a német rekordbajnok színeiben. A „Császár” játékosként háromszoros BEK-győztes lett a klubbal, emellett világbajnoki címet nyert a német válogatottal. Intelligens játékstílusa és elkötelezettsége miatt a Bayern örökre visszavonultatta az 5-ös mezszámot, ezzel tisztelegve Beckenbauer példaértékű pályafutása előtt.

Játékosévei után Beckenbauer edzőként is sikereket ért el, szövetségi kapitányként is világbajnok lett. Karizmája és vezetői képessége révén a klub történetének egyik meghatározó alakjává vált.

Johan Cruyff (Ajax)

Johan Cruyff neve világszerte fogalom. A holland aranygeneráció szimbóluma nemcsak játéktudásával, hanem forradalmi szemléletével is örökre nyomot hagyott az Ajaxnál, a Barcelonánál és a világ labdarúgásában egyaránt. Az Ajax ezért rendhagyó gesztussal, Cruyff tiszteletére visszavonultatta a legendás 14-es mezt, ami a klub filozófiájának és kreativitásának örök szimbóluma lett.

Cruyff új irányba terelte a labdarúgást, bevezette a totális futball elképzelést, amely radikálisan megváltoztatta a taktikai felfogást és a játékstílust. Edzőként is tovább vitte játékoskarrierje lendületét, trénerként és klubvezetőként is halmozta a trófeákat. Az általa képviselt értékek és stílus ma is az Ajax filozófiájának alapját képezik. Az edzőzseni 2016-ban, 68 évesen hunyt el.

Paolo Maldini (AC Milan)

Paolo Maldini az örök hűség példaképe, több mint 900 tétmeccsen viselte az AC Milan szerelését. Az olasz legenda 1985 januárjában debütált az AC Milan felnőttcsapatában, majd 1997-től egészen 2009-es visszavonulásáig ő volt a piros-feketék csapatkapitánya. Pályafutása során ötször emelhette magasba a BEK/Bajnokok Ligája-serleget, valamint hétszer ünnepelhetett olasz bajnoki címet.

Mély tiszteletből a klub azt a döntést hozta, hogy Maldini visszavonulása után a 3-as mezt csak saját fiai viselhetik majd újra, ha pályára lépnek az első csapatban – így családi örökséggé tették a számot.

Maldini nemcsak kivételes védői képességei miatt vált legendává, hanem a pályán és azon kívüli példamutató vezetői szerepéért is. A klub iránti elkötelezettsége a mai napig inspirációt jelent a szurkolók és a fiatal játékosok számára. A Maldini név szinte szinonimája lett az AC Milan értékeinek és hagyományainak.

Bobby Moore (West Ham United)

Bobby Moore a West Ham United legendás csapatkapitánya és az 1966-os világbajnok angol válogatott vezére volt. Pályafutását tűpontos helyezkedés, precíz szerelések és rendkívüli szerénység jellemezte. Emléke előtt a klub a 6-os mezszám visszavonultatásával tisztelgett.