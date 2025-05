Ez a két nagy kérdés Marco Rossi mai kerethirdetése előtt

A jövő évi világbajnokság kvalifikációs sorozata márciusban Európában is elkezdődött, Marco Rossi együttese akkor azonban a Nemzetek Ligájában, a Törökország ellen elveszített osztályozós párharcban volt érdekelt. Június elején folytatódnak a selejtezők, ám Magyarország még mindig nem csatlakozik be, helyette két edzőmeccsel hangol.

Június 6-án Svédország lesz az ellenfél a Puskás Arénában

10-én pedig Bakuban, Azerbajdzsán vendégeként lép pályára a gárda.

Legutóbb, márciusban, a törökök ellen így állt fel a magyar válogatott (Fotó: Mirkó István)

Dibusz és a többiek – de kik is?

A keddi kerethirdetés előtt folytatódik az elmúlt másfél, két év tendenciája: ismét kapuskérdés van a válogatottnál. A tavaly nyári kontinenstorna előtt Gulácsi Péter és Dibusz Dénes „különversenye” szolgáltatott témát, most viszont új helyzet állt elő azzal, hogy az RB Leipzig 58-szoros válogatott kapuvédője, a 35 éves Gulácsi hétfőn lemondta a válogatottságot. Rossi kapitányt ez aligha érte váratlanul, nyilvánvalóan jóval a közvélemény előtt értesült Gulácsi Péter szándékáról, a szakembernek ugyanakkor meg kell találnia az utódo(ka)t.

Persze Gulácsi kiválása után egy percig sem lehet kérdés, hogy ha minden a terveknek megfelelően alakul, Dibusz Dénes lesz az első számú kapus. Az FTC játékosa a múltban több ízben bebizonyította, hogy Rossi számíthat rá, többször is méltóképpen helyettesítette a sérült vagy távol maradó Gulácsit, sokan eleve őt látták volna szívesen az Eb-csapatban is, ám akkor Rossi Gulácsi Pétert választotta. Inkább az a kérdés, hogy kik kaphatnak bizalmat Dibusz mellett.

A rutinos Dibusz Dénes lehet Marco Rossi első számú választása a vb-selejtezőkön (Fotó: Szabó Miklós)

Amint a márciusi keretben is ott volt, várhatóan ezúttal is meghívót kap Szappanos Péter, aki a Paksi FC kapusaként kezdte a 2024/2025-ös szezont, majd a szaúdi al-Fateh együtteséhez igazolt, végül a tavaszi idényre visszaért Paksra. Mindössze két bajnokit hagyott ki ebben a félévben, válogatott kerettag többször is volt már, 34 évesen a rutint képviseli, fontos szerepe van a nemzeti csapat közösségében.

Ha Rossi valóban hívja Dibuszt és Szappanost, már csak az a kérdés, hogy ki(ke)t fog még?

Márciusban Hegyi Krisztiánt választotta, a West Ham – akkor kölcsönben, Debrecenben szereplő – kapusa viszont súlyos sérülést szenvedett Telkiben, azóta sem tért vissza a pályára. Szóba jöhet az angol másodosztályban szereplő Blackburn játékosa, Tóth Balázs, aki csapata utolsó öt bajnokiját végigjátszotta – igaz, előtte egy meccset leszámítva a teljes évadban a kispadon ült. Esélyes lehet még Pécsi Ármin, aki a bajnoki címre hajtó Puskás Akadémia kapuvédője. Tóth 27, Pécsi 20 esztendős, egyértelműen övék a jövő. Előbbi volt már kerettag, Pécsi még soha. Vajon mindkettejüket megnézi a vb-selejtező őszi kezdete előtt Rossi, vagy most csak egyiküket hívja meg? Esetleg más mellett teszi le a garast?

Pécsi Ármin a Puskás Akadémia kapusaként végigvédte a szezont (Fotó: Ladóczki Balázs)

Bödét nem, de egy paksi csapattársát meghívhatja Marco Rossi

Előzetesen szintén jó kérdés, hogy a hétvégén befejeződő NB I góllövőlistájának éllovasai közül számít-e valakire Marco Rossi. Jelenleg a 14 gólos Paks-csatár, Böde Dániel az első, igaz, vele kapcsolatban az előző alkalommal világosan fogalmazott az olasz tréner.

A vesszőparipám, hogy két-három jó mérkőzés még nem elegendő a válogatottba kerülésre, ugyanakkor Böde Dánielre nem emiatt nem számítok. Tisztelem az eddig elért teljesítménye miatt, ráadásul harminckilenc évesen is meghatározó labdarúgója az NB I-nek, mert elfogadja az edzője kérését. Viszont a válogatottban a csatárainktól teljesen másfajta feladatot kérünk, és másfajta szerepkörben is futballoznak

– mondta márciusban Rossi.

Böde mögött egy 24 éves csatár, a Debrecent erősítő Bárány Donát csupán egyetlen találattal van lemaradva, így akár még gólkirály is lehet, ha jobban teljesít az utolsó játéknapon. Bárány 2021-ben volt legutóbb U21-es válogatott, a nagyválogatottban abszolút újoncként szerepelhetne, ha meghívást kapna. Ő sérülés miatt a közelmúltban két meccset kihagyott, de vasárnap, a Paks ellen már kilencven percet játszott. Érdekesség, hogy csapata, a DVSC a kiesés elkerüléséért vív majd ki-ki meccset szombaton, a Fehérvár ellen.

Szintén esélyes még a legeredményesebb góllövőnek járó címre Tóth Barna, aki a Paksi FC színeiben eddig 12-szer talált az ellenfelek kapujába ebben az évadban – egyik legemlékezetesebb meccse az Újpest elleni volt, amikor mesternégyest szerzett, de beköszönt a paksiak győzelmét hozó, múlt szerdai kupadöntőn is a Ferencváros ellen.

A 30 éves támadó a Magyar Nemzet információi szerint számíthat meghívóra. Ha valóban megkapná, újoncként csatlakozhatna a csapathoz.

Marco Rossi kedden 13 órától ismerteti a névsort – az eseményt élőben közvetíti az M4 Sport.

Rossi az eddigi magyarországi pályafutásáról és edzői hitvallásáról is beszélt a hazai szövetég korábbi videójában: