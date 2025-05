Az Angliában remeklő magyar kapus szabadsága alatt is Marco Rossi meghívójáért küzd

Tóth Balázs érettebb lett

Tóth Balázzsal annyira megtáltosodott Alan Shearer egykori együttese, hogy kis híján a feljutásért játszhatna ezekben a napokban. A Premier League-szereplésért küzdő legjobb hat csapat közé jutáshoz egyetlen gól hiányzott az utolsó játéknapon. A 27 esztendős kapus úgy érzi, a kevés játéklehetőség ellenére ellőre tudott lépni Angliában.

− Megmutattam, nehéz helyzetben is nyugodt, higgadt tudok maradni, fontos helyzetekben voltak nagy védéseim, visszajött az önbizalmam. Az öt mérkőzés elég volt, hogy visszanyerjem régi önmagamat, magasabb szinten védhettem, érettebb kapus lettem, dicsérték a lábbal való játékomat.

Marco Rossira várva

A 27 esztendős Tóth Balázs most hátradőlhetne, héthetes pihenőt kapott a klubjától. A Metropol megtudta, jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tartózkodik a futballista, aki párjával Balira készül. Ugyanakkor nem lógatja a lábát, edzésben szeretne maradni, amihez korábbi kapusedzői közül Balajcza Szabolcs és Elbert András is felajánlotta a segítségét. Tóth a lapnak azt is elárulta, reménykedik benne, hogy Marco Rossi meghívót küld neki a magyar labdarúgó-válogatott júniusi mérkőzéseire kihirdetett keretébe.

– Az biztos, hogy az első hetet otthon, Zubogyon a családdal, a barátokkal töltöm, idővel szeretnék a barátnőmmel elmenni nyaralni, de addig sem akarok leállni.

Örülnék, ha úgy alakulna, hogy júniusban a válogatottnál számítanak rám.

Profi módon akarok készülni, meglehet, valamelyik magyar klubnál edzéslehetőséget kérek – nyilatkozta Tóth Balázs.