Tóth Balázs sapkájáról és védéseiről az FA-kupában beszélnek Angliában + videó

Az angol másodosztály, a Championship tabelláján a 26. forduló után a Blackburn Rovers a hetedik, a Middlesbrough viszont az ötödik, s bár csak két ponttal gyűjtött többet, a hazai pálya miatt mindenképpen esélyesebbnek számított. Ám a meccset a Blackburn nyerte meg az osztrák Andreas Weimann 70. perben szerzett góljával. De a vendégek kapujában a most debütált Tóth Balázs is sokat tett a továbbjutásért az FA-kupában.

Tóth Balázs remekül debütált a Blackburn Rovers csapatában. Fotó: NurPhoto via AFP

Tóth Balázs 1,2 millió euróért került a Blackburn csapatához Fehérvárról

A Lancashire Telegraph külön cikket szentelt a Marco Rossinál válogatott kerettagságig jutott 27 éves kapusnak, aki tavaly augusztus végén érkezett a Blackburn csapatához, a Rovers 1,2 millió eurót fizetett érte a Fehérvárnak. (A piaci értéke a Transfermarktnál 900 ezer euró.) A Lancashire Telegraph azt írja, hogy a Blackburn első számú kapusa, Aynsley Pears „fantasztikus formában” véd a szezonban, így Tóthnak ki kellett várnia a sorát, míg lehetőséget kap, de a Middlesbrough ellen megmutatta, hogy ő is kiváló kapus. A lap kiemeli, hogy a második félidőben két nagy védése is volt, és az első különösen fontos volt 0-0-nál, amikor Alex Gilbert lövését, amit a Middlesbrough ír csatára a 16-osról eresztett meg, remek reflexmozdulattal tolta a léc fölé. Tóth Balázs a zavaró napsütés miatt az első félidőben baseballsapkában védett, a Lancashire Telegraph ezt is kiemeli; a Rovers szurkolói között ezzel is beszédtéma lett.

– Boldog és büszke vagyok, hogy bemutatkozhattam egy ilyen neves klubban, hogy győztünk, én pedig nem kaptam gólt. A debütálás sosem könnyű, akkor pedig főleg nem, ha az előző négy hónapban nem játszottál, de a srácok rengeteget segítettek nekem, most pedig nagyon jól játszottak, nem engedtek sok lehetőséget az ellenfelünknek – mondta Tóth Balázs a Rovers TV-nek. Az alábbi videóban a két nagy védése is látható:

🗣️ "𝙄'𝙢 𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙪𝙙 𝙩𝙤 𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙢𝙮 𝙙𝙚𝙗𝙪𝙩 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙗𝙞𝙜 𝙘𝙡𝙪𝙗."



🇭🇺 Balázs Tóth spoke to RoversTV after keeping a clean sheet on his #Rovers debut.



🔵⚪️ — Blackburn Rovers (@Rovers) January 12, 2025

A Blackburn Rovers gólja:

A Blackburn Roves a 32 között az élvonalbeli Wolverhampton Wanderers ellen játszik, hazai pályán.