Mi a különbség a Fradi, a Paks és a Puskás Akadémia között? Az UEFA színt vallott

Az már most, májusban biztos, hogy a következő idényben a magyar bajnok csak a második körben kapcsolódik be a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjébe – írja a Metropol. Ennek a Puskás Akadémia és a Paks különösen örülhet, amennyiben a jelen pillanatban éllovas Ferencvárost valamelyik riválisa megelőzi és bajnok lesz, akkor a nyáron mindössze egy párharc megnyerésével is ott lenne valamelyik nemzetközi kupaporond alapszakaszában.

A Paks és a Puskás Akadémia is nagyot nyerne a bajnoki cím esetén a Bajnokok Ligájában Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Ezért örülhet a Paks és a Puskás Akadémia

Az orosz csapatok kizárása miatt történhet meg, hogy az eddig megszokottakkal ellentétben egy körrel később kapcsolódik be a magyar és a ciprusi bajnok. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a Paks és a Puskás nem lenne kiemelt, így ahhoz az egy győzelemhez is egy sokkal tapasztaltabb, jobb játékoskerettel rendelkező európai együttest kell legyőznie.

Az elmúlt hat évben a legalább az alapszakaszig jutó Fradi a koefficienspontjainak hála a BL-selejtező második fordulójában még biztos, hogy kiemelt lesz – a szerb Crvena zvezda, a szlovák Slovan, a dán bajnok és az azeri Qarabag mellett.

A magyar bajnok a BL-ben július 22-én vagy 23-án kezdi meg tehát a szereplését.

Az FTC harmadszor indulna a BL-ben

Amióta BL-nek hívják a sorozatot, azóta hazánkat három ízben képviselte együttes. A Ferencváros kétszer (1995/1996, 2020/2021), míg a Debrecen egyszer (2009/2010) jutott be a csoportkörbe, onnan viszont egyik csapat sem jutott tovább. A következő BL-idénynek még egy magyar vonatkozása lesz: 2026-ban Budapesten, a Puskás Arénában rendezik a finálét.

Három fordulóval az NB I vége előtt az FTC előnye három pont a Puskás Akadémia előtt, míg a Paks hátránya már öt pont. A 31. fordulóban, szombaton éppen a Bognár Györggyel és Böde Dániellel szerződést hosszabbító paksiak fogadják a zöld-fehéreket, egy vendégsikerrel gyakorlatilag lezáródna a bajnoki versenyfutás és fény derülne a BL-induló kilétére is.