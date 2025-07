Nevetséges Real, „galaktikus” PSG – itt a végítélet a madridiak kudarcáról

A PSG-től joggal fél bármelyik csapat, amelynek szembe kell néznie vele. A francia bajnok a Bajnokok Ligájában is sorra móresre tanította Európa neves gárdáit, a Liverpool, az Arsenal sem bírt vele, az Intert pedig egyenesen meggyalázta az 5-0-ra végződött döntőben. Ugyanez folytatódott eddig a klubvilágbajnokságon is, a Botafogo elleni, nehezen magyarázható 1-0-s zakón kívül az Atlético Madrid (4-0), a Seattle Sounders (2-0), az Inter Miami (4-0), a Bayern München (2-0) és most már a Real Madrid is sima vereség után kullogott haza.

A Real Madrid játékosai nem tehettek mást, gratuláltak a PSG-nek. Fotó: NurPhoto/Deccio Serrano

A BL királyának játékosai sorra hibáztak a szerdai elődöntő kezdetén, ennek is köszönhetően lépett meg három góllal 25 percen belül a PSG. Innen már nem volt visszaút a Real Madridnak, amely ekkora pofonokhoz nincs hozzászokva, de most 4-0-s vereséggel búcsúzott a klubvilágbajnokságtól.

A párizsiak az új galaktikusok?

A francia sajtó természetesen elalélt a vasárnapi fináléban a Chelsea-vel összecsapó Paris Saint-Germain teljesítményétől, a L’Équipe a királyi gárdától „kölcsönözve” galaktikusoknak nevezte őket.

„Azt hittük, mindent láttunk, megírtunk és megértettünk már, de a PSG telhetetlen, sikerre éhesen játszik, és úgy tűnik, hogy semmi sem állíthatja meg. A BL-győztes úgy söpörte félre a neves Real Madridot (4-0), mintha csak egy szúnyog lett volna. A MetLife Stadion közönsége is a PSG mellé állt, amely egyértelműen és határozottan bizonyította a felsőbbrendűségét ebben az idényben.”

A Le Parisien is hasonló szellemben írt, a címben újra előkerült a galaktikus szócska.

Figyelmeztetés a világ klubjainak: ha éppen alakítgatod a futballcsapatodat, és a PSG-vel kell szembenézned, ne próbálkozz semmivel, ne avatkozz közbe, csak várd a meccs végét, és reménykedj a legjobbakban. Öt héttel azután, hogy 5-0-ra legyőzte az Inter Milant a müncheni Bajnokok Ligája-döntőben, a PSG könyörtelenül megtámadta a Real Madridot, amely szűk 25 perc alatt összeomlott: tehetetlen és nevetséges volt.

Tehetetlen és megalázott Real Madrid

De nem csak a honfitársak vélekedtek így a párizsiak produkciójáról. Az amerikai The Athletic azt írta, Európa bajnoka megalázta Kylian Mbappét és Xabi Alonsót.

„A Real Madrid nem jelentett komoly fenyegetést, a tavaly Párizst a spanyol fővárosért elhagyó Kylian Mbappé, illetve az Aranylabda-szavazáson második Vinícius Júnior is csalódást okozott New Jersey-ben.”

A The Times szerint a Paris Saint-Germain darabjaira szedte a királyi gárdát.

„Ha van mód arra, hogy elviselhetőbbé váljon kilencvenpercnyi játék a nyári hőségben, akkor az az, ha egy csapat harminc perc alatt lezárja a mérkőzést. Így tett a Paris Saint-Germain New Jersey-ben: látványosan kiütötte a Real Madridot, és ez messze túlmutat a klubvilágbajnokságon – a vasárnapi döntő végeredményétől függetlenül.”