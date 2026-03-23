Bécsben áll a bál Bolla gólja miatt, a magyar futballista reagált a botrányra

Bolla Bendegúz jó hangulatban csatlakozhatott Marco Rossi keretéhez a magyar válogatott Szlovénia és Görögország elleni felkészülési meccseire készülve, hiszen vasárnap két góllal járult hozzá a Rapid Wien fontos győzelméhez a LASK elleni osztrák bajnokin. A magyar jobbhátvéd korábban egy gólt jegyzett az idényben a bajnokságban, így megtriplázta a találatai számát.

A győzelem kiemelten fontos volt a Rapidnak, amely az ősszel alulteljesített, a korábban az FTC-t is irányító Peter Stöger edzőt ki is rúgták, de aztán az utód, Johannes Hoff Thorup vezetésével magára talált a bécsi klub. A Rapid a felsőházi rájátszásban jelenleg 22 ponttal második, mindössze egy pont a hátránya az éllovas Sturm Graz mögött.

A LASK ráijesztett a bécsiekre, mert az első percben megszerezte a vezetést, de a 33. percben Bolla első, akcióból szerzett góljával a Rapid már 2-1-re fordítani tudott. Ennyi volt az állás, amikor a második félidő derekán tizenegyeshez jutottak a bécsiek, ami kulcsfontosságú volt a meccs eldöntése szempontjából. Ekkor tört ki a balhé Bolla és Janis Antiste között a büntető elvégzése miatt.

Emiatt áll a bál Bécsben: Bolla Bendegúz vitája a csapattárssal

A Sky Sports Austria beszámolója szerint vita tört ki arról, hogy ki lője a tizenegyest. Janis Antiste láthatóan magának követelte a lehetőséget, ám végül engedett Bolla Bendegúznak, aki a 65. percben belőtte a második gólját a meccsen, 3-1-re alakítva az állást. Az osztrák sajtó szerint azonban a döntés szemmel látható elégedetlenséget váltott ki a francia utánpótlás-válogatott játékosból, aki az olasz élvonalbeli Sassuolo kölcsöncsatáraként szerepel a Rapidban.

A csapatkapitány, Matthias Seidl és a német balhátvéd, Jannes Horn is kénytelenek voltak közbelépni, hogy lecsillapítsák a kedélyeket. Bolla megőrizte a hidegvérét, és miközben a társai vele együtt ünnepelték a gólját, Antiste frusztráltan félrevonult, és a pálya széle felé indult.

Thorup edző is azonnal reagált: az eset után egyből, a 66. percben lecserélte a láthatóan feldúlt 23 éves támadót, és azonnal elbeszélgetett vele. Antiste levonulását füttykoncert kísérte a lelátóról.