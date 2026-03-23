Bolla BendegúzRapid Wienmagyar labdarúgó–válogatott

Bécsben áll a bál Bolla gólja miatt, a magyar futballista reagált a botrányra

Megtriplázta az idénybeli góljai számát Bolla Bendegúz az osztrák Bundesliga 24. fordulójában vasárnap, amikor a Rapid Wien a magyar válogatott futballista duplájának is köszönhetően győzött 4-2-re a LASK ellen hazai pályán. Bolla a második gólját tizenegyesből lőtte, amit váratlan balhé előzött meg: a magyar játékos és csapattársa, Janis Antiste összevesztek a büntető elvégzésén. Most emiatt áll a bál Bécsben: a szurkolók fütyültek, az edző és Bolla Bendegúz mellett Marc Janko élesen reagált.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 10:06
Bolla Bendegúz Ausztriában nemcsak ünnepelt ember volt, hanem egy balhé főszereplője is a Rapid Wien meccsén
Bolla Bendegúz Ausztriában nemcsak ünnepelt ember volt, hanem egy balhé főszereplője is a Rapid Wien meccsén Fotó: APA-PictureDesk/Thomas Pichler
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bolla Bendegúz jó hangulatban csatlakozhatott Marco Rossi keretéhez a magyar válogatott Szlovénia és Görögország elleni felkészülési meccseire készülve, hiszen vasárnap két góllal járult hozzá a Rapid Wien fontos győzelméhez a LASK elleni osztrák bajnokin. A magyar jobbhátvéd korábban egy gólt jegyzett az idényben a bajnokságban, így megtriplázta a találatai számát.

Bolla Bendegúz volt a Rapid Wien nyerőembere a LASK ellen, de vitába keveredett a csapattársával
Bolla Bendegúz volt a Rapid Wien nyerőembere a LASK ellen, de vitába keveredett a csapattársával (Fotó: APA-PictureDesk/Steven Aichbauer)

A győzelem kiemelten fontos volt a Rapidnak, amely az ősszel alulteljesített, a korábban az FTC-t is irányító Peter Stöger edzőt ki is rúgták, de aztán az utód, Johannes Hoff Thorup vezetésével magára talált a bécsi klub. A Rapid a felsőházi rájátszásban jelenleg 22 ponttal második, mindössze egy pont a hátránya az éllovas Sturm Graz mögött.

A LASK ráijesztett a bécsiekre, mert az első percben megszerezte a vezetést, de a 33. percben Bolla első, akcióból szerzett góljával a Rapid már 2-1-re fordítani tudott. Ennyi volt az állás, amikor a második félidő derekán tizenegyeshez jutottak a bécsiek, ami kulcsfontosságú volt a meccs eldöntése szempontjából. Ekkor tört ki a balhé Bolla és Janis Antiste között a büntető elvégzése miatt.

Emiatt áll a bál Bécsben: Bolla Bendegúz vitája a csapattárssal

A Sky Sports Austria beszámolója szerint vita tört ki arról, hogy ki lője a tizenegyest. Janis Antiste láthatóan magának követelte a lehetőséget, ám végül engedett Bolla Bendegúznak, aki a 65. percben belőtte a második gólját a meccsen, 3-1-re alakítva az állást. Az osztrák sajtó szerint azonban a döntés szemmel látható elégedetlenséget váltott ki a francia utánpótlás-válogatott játékosból, aki az olasz élvonalbeli Sassuolo kölcsöncsatáraként szerepel a Rapidban.

A csapatkapitány, Matthias Seidl és a német balhátvéd, Jannes Horn is kénytelenek voltak közbelépni, hogy lecsillapítsák a kedélyeket. Bolla megőrizte a hidegvérét, és miközben a társai vele együtt ünnepelték a gólját, Antiste frusztráltan félrevonult, és a pálya széle felé indult.

Thorup edző is azonnal reagált: az eset után egyből, a 66. percben lecserélte a láthatóan feldúlt 23 éves támadót, és azonnal elbeszélgetett vele. Antiste levonulását füttykoncert kísérte a lelátóról.

– Van egy egyértelmű listánk. Matthias Seidl az első számú tizenegyesrúgó. De nem mindig az első számú játékos lövi a tizenegyest. A második is rúghat, ha az első nem érzi jól magát – tisztázta Thorup, ám a dán edző arra nem adott konkrét választ, hogy ki a második ember a listán.

A korábbi osztrák gólvágó, Marc Janko nem kertelt az ügyben

A Sky-nak megszólalt a tizenegyesbotrány ügyében maga Bolla Bendegúz is, aki sokatmondóan annyit mondott csapattársa viselkedéséről:

Még beszélni fogunk erről.

Ausztriában az elmúlt hétvége egyik felkapott története lett Bolla és Antiste vitája, amivel kapcsolatban Marc Janko is véleményt formált. A Salzburg korábbi osztrák csatára – aki 2009-ben 39 találattal volt az élvonal gólkirálya, és az osztrák bajnoki címei mellett nyert portugál bajnokságot a Portóval, svájcit a Basellel, Hollandiában pedig kupát a Twentével – igen éles kritikát fogalmazott meg:

– Az ilyen nagy egónak semmi keresnivalója ennél a klubnál – jelentette ki Janko, aki hangsúlyozta, hogy ez a Rapid saját belső válságára utal, amit rendezni kell, mert épp csak kilábaltak az őszi vesszőfutásból, és most, hogy hetek óta jó formában vannak, nem jönnek jól az ilyen felesleges botrányok.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszó

Igen. Erről van szó…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu