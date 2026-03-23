Szoboszlai ismét kimagaslott, gólokkal tarkított hetet zártak a magyar védők

Remek teljesítményekből, illetve gólokból, gólpasszokból nem volt hiány. A magyar labdarúgó-válogatott több védője is betalált az előző héten, azonban sérülés miatt is aggódhat Marco Rossi. Szoboszlai Dominik a meccs embere lett a Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésén. Mutatjuk, milyen hetet zártak a magyar légiósok.

Tóth Norbert
2026. 03. 23. 5:52
Kerkez Milos ugyan betalált, de a Liverpool kikapott a Premier League-ben. A magyar válogatott balhátvédnek ez volt a második gólja a Vörösök színeiben.
Kerkez Milos ugyan betalált, de a Liverpool kikapott a Premier League-ben. A magyar válogatott balhátvédnek ez volt a második gólja a Vörösök színeiben.
Több magyar légióst is láthattunk az előző héten a nemzetközi kupákban, emellett a nemzeti bajnokságokban is körültekintettünk, ki, milyen teljesítményt nyújtott. Angliától kezdve Németországon át Törökországban, Franciaországban, Hollandiában, Lengyelországban, Görögországban és még a tengerentúlon is főszerepet játszottak a magyar labdarúgók.

Szoboszlai Dominik az előző héten is betalált. Teljesítménye kimagaslott a magyar légiósok között (Fotó: MI NEWS / NurPhoto /AFP)

Gólok a Liverpool magyarjaitól

A Bajnokok Ligája szerdai játéknapján a Liverpool 4-0-s siker aratott a Galatasaray ellen, és továbbjutott a negyeddöntőbe. Mindhárom magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland is végig a pályán volt.

Szoboszlai a 25. percben betalált, végül a mérkőzés legjobbjának választották. A magyar válogatott csapatkapitánya a mostani BL-idényben tíz mérkőzésen öt gólnál és négy gólpassznál jár.

Szombaton a Premier League-ben kikapott a Liverpool. A Vörösök 2-1-re maradtak alul a Brighton & Hove Albion otthonában. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos szintén kezdett,

a magyar válogatott balhátvéd be is talált, a 76. percig volt a pályán. Kerkez a második gólját szerezte a Liverpool mezében.

Varga Barnabás góllal tért vissza a kispadról

A Konferencialiga nyolcaddöntőjének visszavágóján az AEK Athén 2-0-ra kapott ki otthon a Celje ellen, ennek ellenére a továbbjutás nem hiúsult meg. Varga Barnabás a kispadon töltötte a mérkőzést

Nem úgy mint a vasárnapi Kifiszia ellen bajnokit, ahol a magyar válogatott támadó állította be a 3-0-s végeredményt.

A Konferencialigában Baráth Pétert kiállították csapata, az Olomuc 2-0-s Mainz elleni veresége alkalmával.

Varga Barnabás a Kifiszia ellen is gólt szerzett az AEK Athén mezében. Forrás: https://x.com/AEKINSIDER/ Fotó: https://x.com/AEKINSIDER/
Magyar légiósok góljai, gólpasszai szerte a világban

Pénteken az AFC Bournemouth–Manchester United találkozóval indult a Premier League forduló. A 2-2-s döntetlennel záruló mérkőzésen Tóth Alex a kispadon maradt. Az angol másodosztályban, a Championshipben Tóth Balázs védte a Blackburn Rovers kapuját, amely 0-0-ra végzett a Middlesbrough ellen. Callum Styles adta azt gólpasszt a Bristol City otthonában, ami a West Bromwich Albion győzelméhez szükséges volt (0-1).

Kovács Bendegúz továbbra is remek formában: a fiatal magyar támadó a 85. percben állt be az AZ II. Cambuur elleni holland másodosztályú bajnokiján, a 93. percben megszerezte a 4-3-as mérkőzés győztesgólját.

Az MLS alapszakaszában a Toronto a Columbus Crewt fogadta. A hazai oldalon Sallói Dániel végig pályán volt, a magyar támadó készítette elő az első gólt (2-1). Gazdag Dániel nem játszott a vendég együttesben.

Sérülés, gólok: vegyes hetet zártak a magyar védők

Pénteken játszott a Bundesligában az RB Leipzig, és nyert nagyon magabiztosan 5-0-ra a Hoffenheim ellen. Gulácsi Péter sérülés miatt nem volt a keretben, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, a 15. percben begyűjtött egy sárga lapot.

Szalai Attila két mérkőzést is végigjátszott a héten a Pogon Szczecin együttesében: hétfőn 2-1-re nyertek otthon a Korona Kielce ellen, majd szombaton a Lechia Gdansk ellen maradtak alul 2-1-re. Loic Nego is minden percet játszott a Le Havre Paris FC elleni vasárnapi vendégjátéka alkalmával, 3-2-re kaptak ki. Hasonlóan tett Balogh Botond a Kocaelispor bajnokiján az Alanyaspor ellen, 5-0-s vereségbe futottak bele.

Keresztes Krisztián játéka már sokkal jobb eredményt hozott: a minden percet pályán töltő magyar védő és csapata, a Dundee United 2-0-ra legyőzte a bajnoki címért versengő Celticet.

Dárdai Márton számára borzalmasan alakult a hét: a magyar válogatott hátvéd kilenc percet játszott vasárnap a Hertha bajnokiján, ugyanis egy légi párbaj során fejsérülést szenvedett. A berliniek 5-2-re nyertek a Fortuna Düsseldorf ellen.

Az osztrák Bundesliga felsőházában a Rapid Wien 4-2-re győzte le a Linzer ASK együttesét. Bolla Bendegúzt a 83. percben cserélték le, de előtte a 33. percben akcióból, a 65. percben pedig tizenegyesből szerzett gólt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

