Beckhamhez hasonlítják a gólpasszkirályt, Casemirót maradásra bírnák a szurkolók

A Premier League 31. fordulójának pénteki nyitómeccsét a tíz bajnoki óta veretlen Bournemouth és a hozzá hasonlóan remek formában lévő, az utolsó tíz bajnokit figyelembe véve a legtöbb, 23 pontot gyűjtő Manchester Unitedot fogadja. Abban nem lehetünk biztosak, hogy a Cseresznyések kezdőjében ott lesz Tóth Alex – a legutóbbi négy meccsen mindössze hat percet kapott –, abban viszont mindenki biztos lehet, hogy a bajnoki tabella harmadik helyen álló és BL-főtáblás szereplésre hajtó MU csapatából nem fog hiányozni az elmúlt sikerek két fő letéteményese, Bruno Fernandes és Casemiro. A Vörös Ördögöknek ugyan mostanában nem ment jól a Bournemouth ellen – négy tétmérkőzés óta nyeretlenek mostani riválisukkal szemben –, ám legutóbb, decemberben emlékezetes, 4-4-es döntetlent játszottak egymással az Old Traffordon.

Bruno Fernandes igazi vezére a Manchester Unitednek, amely ismét bajnoki dobogós és BL-résztvevő lehet Fotó: MI NEWS/AFP / NurPhoto

Bruno Fernandes már-már David Beckhamet idézi

Nem is olyan régen a Manchester Unitednek lehetősége nyílt volna eladni Bruno Fernandest az Al-Hilalnak, a hírek szerint a Szaúdi Pro Liga 2025 júniusában körülbelül 100 millió eurós ajánlatot tett érte. A MU és a portugál végül elutasította a mindkét fél számára elképesztő profitot hozó ajánlatot, és a döntés jogosságát a Michael Carrick vezette manchesteri gárda egyáltalán nem bánta meg. A 31 éves portugál középpályás a feltámadás vezérévé vált, egyszerűen nélkülözhetetlenné vált a góljai, gólpasszai és munkabírása miatt.

A portugál a legutóbbi Premier League fordulóban az Aston Villa ellen is a csapata vezére volt, két gólpasszával olyan magasságokba emelkedett, hogy sokan már egy másik United-legendához, David Beckhamhoz hasonlítják. Ugyanis Bruno Fernandes ebben a szezonban már – minden sorozatot figyelembe véve – 17 gólpassznál jár, amiből 16-ot a bajnokságban osztott ki.

David Beckham statisztikája a MU színeiben (Premier League)

265 meccs

62 gól

84 gólpassz

21 575 játékperc

Bruno Fernandes statisztikája a MU színeiben (Premier League)

222 meccs

69 gól

67 gólpassz

19 231 játékperc

A portugálnak a 2025/26-os évadban, nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt már 16 gólpassza van a PL-ben, amivel megdöntötte azt a rekordot, amit a korábbi United-legenda, Beckham tartott az egyetlen idényben kiosztott gólpasszok terén 15 assziszttal. Sokan azt állítják, hogy a kora miatt csökkenni fog a jelenlegi, 40 millió eurós piaci értéke a jövőben, ám ez a United-hívőket egy pillanatra sem érdekli, ugyanis kedvenceik éppen Bruno Fernandes vezetésével térnek vissza a nemzetközi porondra.