Beckhamhez hasonlítják a gólpasszkirályt, Casemirót maradásra bírnák a szurkolók

Egészen elképesztő feltámadást produkált a Manchester United, amióta Michael Carrick a csapat vezetőedzője. A bajnoki dobogóért és a Bajnokok Ligája-indulásért hajtó Vörös Ördögök két olyan játékos vezetésével emelkedett ki a mély gödörből, akiknek a távozása is szóba került: Bruno Fernandes és Casemiro. A két középpályás egyaránt megdöntötte a saját rekordját, a portugál még sosem osztott ki ennyi gólpasszt, míg a brazil ennyiszer még nem talált a hálóba egy bajnoki szezon alatt.

Molnár László
2026. 03. 20. 4:47
Bruno Fernandes és Casemiro a Manchester United feltámadásának két vezére
Bruno Fernandes és Casemiro a Manchester United feltámadásának két vezére Fotó: OLI SCARFF/AFP Forrás: AFP
A Premier League 31. fordulójának pénteki nyitómeccsét a tíz bajnoki óta veretlen Bournemouth és a hozzá hasonlóan remek formában lévő, az utolsó tíz bajnokit figyelembe véve a legtöbb, 23 pontot gyűjtő Manchester Unitedot fogadja. Abban nem lehetünk biztosak, hogy a Cseresznyések kezdőjében ott lesz Tóth Alex – a legutóbbi négy meccsen mindössze hat percet kapott –, abban viszont mindenki biztos lehet, hogy a bajnoki tabella harmadik helyen álló és BL-főtáblás szereplésre hajtó MU csapatából nem fog hiányozni az elmúlt sikerek két fő letéteményese, Bruno Fernandes és Casemiro. A Vörös Ördögöknek ugyan mostanában nem ment jól a Bournemouth ellen – négy tétmérkőzés óta nyeretlenek mostani riválisukkal szemben –, ám legutóbb, decemberben emlékezetes, 4-4-es döntetlent játszottak egymással az Old Traffordon.

Bruno Fernandes igazi vezére a Manchester Unitednek, amely ismét bajnoki dobogós és BL-résztvevő lehet
Bruno Fernandes igazi vezére a Manchester Unitednek, amely ismét bajnoki dobogós és BL-résztvevő lehet      Fotó: MI NEWS/AFP / NurPhoto

Bruno Fernandes már-már David Beckhamet idézi

Nem is olyan régen a Manchester Unitednek lehetősége nyílt volna eladni Bruno Fernandest az Al-Hilalnak, a hírek szerint a Szaúdi Pro Liga 2025 júniusában körülbelül 100 millió eurós ajánlatot tett érte. A MU és a portugál végül elutasította a mindkét fél számára elképesztő profitot hozó ajánlatot, és a döntés jogosságát a Michael Carrick vezette manchesteri gárda egyáltalán nem bánta meg. A 31 éves portugál középpályás a feltámadás vezérévé vált, egyszerűen nélkülözhetetlenné vált a góljai, gólpasszai és munkabírása miatt.

A portugál a legutóbbi Premier League fordulóban az Aston Villa ellen is a csapata vezére volt, két gólpasszával olyan magasságokba emelkedett, hogy sokan már egy másik United-legendához, David Beckhamhoz hasonlítják. Ugyanis Bruno Fernandes ebben a szezonban már – minden sorozatot figyelembe véve – 17 gólpassznál jár, amiből 16-ot a bajnokságban osztott ki.

David Beckham statisztikája a MU színeiben (Premier League)

  • 265 meccs
  • 62 gól
  • 84 gólpassz
  • 21 575 játékperc

Bruno Fernandes statisztikája a MU színeiben (Premier League)

  • 222 meccs
  • 69 gól
  • 67 gólpassz
  • 19 231 játékperc

A portugálnak a 2025/26-os évadban, nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt már 16 gólpassza van a PL-ben, amivel megdöntötte azt a rekordot, amit a korábbi United-legenda, Beckham tartott az egyetlen idényben kiosztott gólpasszok terén 15 assziszttal. Sokan azt állítják, hogy a kora miatt csökkenni fog a jelenlegi, 40 millió eurós piaci értéke a jövőben, ám ez a United-hívőket egy pillanatra sem érdekli, ugyanis kedvenceik éppen Bruno Fernandes vezetésével térnek vissza a nemzetközi porondra.

David Beckham manchesteri gólpasszrekordja mára múlté
David Beckham manchesteri gólpasszrekordja mára a múlté      Fotó: LINDSEY PARNABY/AFP / AFP

Bejelentette, hogy a szezon végén távozik, máris marasztalják Casemirót

Van még egy, az idősebb korosztályhoz tartozó játékos, aki a MU felemelkedésében igencsak meghatározó szerepet játszik. Ő nem más, mint a Real Madriddal ötszörös BL-győztes brazil középpályás, a 34 éves Casemiro, akinek a szerződése a nyáron lejár, és korábban már mind a játékos, mind a klub bejelentette, nem lesz közös folytatás. 

– Nincs itt az ideje a búcsún gondolkodni, hiszen a szezonból még van hátra négy hónap, számtalan közös élmény érhet még minket. Egyet ígérhetek, mindent megteszek azért, hogy a csapat visszanyerje régi fényét és emlékezetessé tudjam tenni a távozásomat – jelentette ki a brazil a Marca szerint január 22-én, amikor nyilvánosságra hozta a szezon végi távozását a Manchester Unitedtől.

Casemiro statisztikája a 2025/26-os szezonban

  • Premier League: 27 meccs, 7 gól, 2 gólpassz
  • FA Kupa: 1 meccs
  • Összesen: 28 meccs, 7 gól, 2 gólpassz

A brazil hét góljával – ugyanannyival, mint amennyit Cunha és Bruno Fernandes lőtt eddig – a United harmadik legeredményesebb játékosa, csak Mbeumo (10) és Sesko (10) lőtt nála többet. Ezzel Casemiro beállította a saját rekordját: eddig hét találatot három szezonban – 2017/18, 2020/21 és 2022/23 –, és most még van nyolc forduló ahhoz, hogy mindezt 34 évesen felülmúlja.

Casemiro idei hét bajnoki találatából hatot fejesből szerzett
Casemiro idei hét bajnoki találatából hatot fejesből szerzett      Fotó: OLI SCARFF/AFP / AFP

Nem csoda, hogy immár Manchesterben senki sem akarja, hogy távozzon. Az Aston Villa ellen 3-1-re megnyert bajnoki végén – a brazil lőtte a MU első gólját – a szurkolók kórusban énekelték a pályát elhagyó Casemirónak, hogy: „Még egy év, még egy év.” Edzője, Michael Carrick azonnal odaszaladt hozzá, hogy megölelje.

– Azt hiszem, óriási hatással volt ránk, különösen mióta itt vagyok és együtt dolgozom vele. Mindenki emlékszik a góljaira, melyek a legfontosabb pillanatokban születtek – fogalmazott a MU menedzsere. 

Nem véletlen, hogy a csapatkapitány Bruno Fernandes és Leny Yoro kinyilatkoztatta, remélik, hogy Casemiro a klubnál marad. A BBC Sports információi szerint viszont a klub vezetősége nem tervezi a brazil szerződésének meghosszabbítását, amit maga Carrick is félig-meddig megerősített.

Premier League, 31. forduló:

péntek:

  • Bournemouth–Manchester United 21.00

szombat:

  • Brighton-Liverpool 13.30
  • Fulham–Burnley 16.00
  • Everton–Chelsea 18.30
  • Leeds United–Brentford 21.00

vasárnap:

  • Newcastle United–Sunderland 13.00
  • Aston Villa–West Ham United 15.15
  • Tottenham Hotspur–Nottingham Forest 15.15
  • Ligakupa-döntő: Arsenal–Manchester City 17.30

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

