francia labdarúgó-válogatottBrazíliavb 2026

Simán elverték a futball ötszörös világbajnokát - videó

A francia labdarúgó-válogatott 2-1-es győzelmet aratott Brazília ellen az Egyesült Államokban rendezett felkészülési mérkőzésen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 23:07
A franciák simán legyőzték a brazilokat Fotó: MICHAEL OWENS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
1998-ban, Párizsban világbajnoki döntőt vívott egymással ez a két csapat. Csütörtökön este az idei vb jegyében, annak egyik helyszínén, Foxborough-ban barátságos mérkőzésen csapott össze egymással a sportág ötszörös világbajnoka, Brazília és Franciaország.

Franciaország
Franciaország kétszer mattolta a brazilok kapusát - Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Franciaország simán nyert

Az első 30 percben nem esett gól, majd a 32. percben a francia válogatott szerezte meg a vezetést. Mbappé vette át jól a labdát, majd a kifutó Ederson felett átemelte a labdát. 

Az első félidőben nem esett több gól. A második félidő 10. percében emberhátrányba került a francia csapat, mert a játékvezető Dayot Upamecano-t kiállította. Ez azonban nem törte össze a francia válogatottat, amely a 65. percben Hugo Ekitike révén továbn növelte az előnyét. Ráadásul ez a gól is úgy született, mint az első, azaz átemelték a brazil kapus felett a labdát.

Ez a második gól szinte sokkolta a brazilokat, a franciák innentől kényelmesebben játszhattak, jelentős előnyük birtokában. A 78. percben aztán Carlo Ancelotti csapata is jelezte, hogy a pályán van. Bremer 0-2 után lőtte be a brazilok szépítő gólját.

A brazil együttes veresége miatt egészen biztosan óriási lesz a felháborodás a dél-amerikai országban.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekNémetország

Döbbenetes

Bayer Zsolt avatarja

Vajon fellázad-e a maradék német normalitás ezek ellen a kártékony, eltakarítandó gazemberek ellen?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

