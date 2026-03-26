Simán elverték a futball ötszörös világbajnokát - videó

1998-ban, Párizsban világbajnoki döntőt vívott egymással ez a két csapat. Csütörtökön este az idei vb jegyében, annak egyik helyszínén, Foxborough-ban barátságos mérkőzésen csapott össze egymással a sportág ötszörös világbajnoka, Brazília és Franciaország.

Franciaország kétszer mattolta a brazilok kapusát

Franciaország simán nyert

Az első 30 percben nem esett gól, majd a 32. percben a francia válogatott szerezte meg a vezetést. Mbappé vette át jól a labdát, majd a kifutó Ederson felett átemelte a labdát.

Az első félidőben nem esett több gól. A második félidő 10. percében emberhátrányba került a francia csapat, mert a játékvezető Dayot Upamecano-t kiállította. Ez azonban nem törte össze a francia válogatottat, amely a 65. percben Hugo Ekitike révén továbn növelte az előnyét. Ráadásul ez a gól is úgy született, mint az első, azaz átemelték a brazil kapus felett a labdát.

Ez a második gól szinte sokkolta a brazilokat, a franciák innentől kényelmesebben játszhattak, jelentős előnyük birtokában. A 78. percben aztán Carlo Ancelotti csapata is jelezte, hogy a pályán van. Bremer 0-2 után lőtte be a brazilok szépítő gólját.

A brazil együttes veresége miatt egészen biztosan óriási lesz a felháborodás a dél-amerikai országban.