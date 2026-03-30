Ki a Forma–1 csúfsága? Wolff szavai nem csak Hornernek szólnak

Már a 2024-es idénykezdet előtt a figyelem középpontjába került Christian Horner, miután a Red Bull egyik női alkalmazottja azzal vádolta meg, hogy illetlenül viselkedett vele, szexuális tartalmú üzeneteket küldött neki. Sokan úgy vélekedtek, hogy erre rámehet az energiaitalosokat 2005 óta vezető szakember karrierje, de végül a belső vizsgálat után felmentették a vádak alól, és folytathatta a munkáját. Egészen tavaly júliusig, amikor a Red Bull nagy hirtelenjében kirúgta Hornert , miután az istálló nem bírt kimászni a gödörből, és sokáig nemhogy a McLarennel, hanem gyakran még a Ferrarival és a Mercedesszel sem tudta felvenni a versenyt. A csapatfőnök menesztése és Laurent Mekies kinevezése után aztán fellendült az alakulat, ez a harmadik helyre volt elég a konstruktőri pontversenyben, míg Max Verstappen csak egy hajszállal maradt le az egyéni vb-címről.

A jó, a rossz és a csúf: Christian Horner ment Toto Wolff és Frédéric Vasseur (képünkön) maradt (Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto)

Wolff: A Forma–1 nem bocsát meg könnyen Hornernek

Visszatérve Hornerhez, a leléptetése óta kevés hiteles információt hallani róla, de a pletykáknak nem volt alapja. Először arról szólt a fáma, hogy a Ferrarit próbálhatja meg sikerre vinni, később az Aston Martin vagy az Alpine tűnt a legvalószínűbb célállomásnak, ám Horner egyelőre nem tért vissza. „Ősellensége”, a Mercedest irányító Toto Wolff, akivel Lewis Hamilton és Verstappen 2021-es csatározása idején folyamatosan a pályán kívül szópárbajt vívott, szerint nehézkes lenne Horner visszatérése. Az osztrák úgy látja, a korábbi cselekedeteit nem felejtik csak úgy el neki, ezeknek megvan a következményük.

– Azokban az években túl nagy hév és vadság munkálkodott benne, máig nem értek néhány dolgot, hogy mit miért tett. Nem tudom, hogy visszatalál-e a Forma–1-be, és ha igen, akkor milyen pozícióban. De semmiképpen sem kívánok neki rosszat, el kell ismernünk egymást. Nincs sok olyan csapatfőnök, aki elérte azt, amit ő. Két oldalról közelítem meg (Horner lehetséges visszatérését – a szerk.). A Forma–1-ből hiányoznak az egyéniségek. A személyisége nyilvánvalóan megosztotta az embereket, de ez jót tesz a sportnak.

Azt mondtam Fred Vasseurnek, hogy szükségünk van a jóra, a rosszra és a csúfra. És most már csak a jó meg a csúf maradt meg, a rossz eltűnt

– fogalmazott Wolff, de hogy magát vagy Vasseurt tartja-e a csúfságnak, azt nem fedte fel. Továbbá tagadta, hogy ő és a Mercedes azért próbálna részvényeket vásárolni az Alpine-ban, hogy ezzel keresztbe tegyenek Hornernek, aki szintén erre készült. – Szomorúnak tartanám, ha ez szempont lenne egy ilyen befektetésnél.