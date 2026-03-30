Ki a Forma–1 csúfsága? Wolff szavai nem csak Hornernek szólnak

A tavaly nyári kirúgása óta folyamatosan pletykálnak Christian Horner visszatéréséről a Forma–1-ben. A Red Bull egykori csapatfőnökét több istállóval is összeboronálták, de egyelőre az összes híresztelés kacsának bizonyult. Toto Wolffot is megkérdezték „puszipajtásáról”, Hornerről, és a Mercedes első embere nem hazudtolta meg önmagát.

2026. 03. 30. 14:19
Christian Horner és Toto Wolff néha kínjában mosolygott egymás szavait hallva
Már a 2024-es idénykezdet előtt a figyelem középpontjába került Christian Horner, miután a Red Bull egyik női alkalmazottja azzal vádolta meg, hogy illetlenül viselkedett vele, szexuális tartalmú üzeneteket küldött neki. Sokan úgy vélekedtek, hogy erre rámehet az energiaitalosokat 2005 óta vezető szakember karrierje, de végül a belső vizsgálat után felmentették a vádak alól, és folytathatta a munkáját. Egészen tavaly júliusig, amikor a Red Bull nagy hirtelenjében kirúgta Hornert , miután az istálló nem bírt kimászni a gödörből, és sokáig nemhogy a McLarennel, hanem gyakran még a Ferrarival és a Mercedesszel sem tudta felvenni a versenyt. A csapatfőnök menesztése és Laurent Mekies kinevezése után aztán fellendült az alakulat, ez a harmadik helyre volt elég a konstruktőri pontversenyben, míg Max Verstappen csak egy hajszállal maradt le az egyéni vb-címről.

A jó, a rossz és a csúf: Christian Horner ment Toto Wolff és Frédéric Vasseur (képünkön) maradt
A jó, a rossz és a csúf: Christian Horner ment Toto Wolff és Frédéric Vasseur (képünkön) maradt (Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto)

Wolff: A Forma–1 nem bocsát meg könnyen Hornernek

Visszatérve Hornerhez, a leléptetése óta kevés hiteles információt hallani róla, de a pletykáknak nem volt alapja. Először arról szólt a fáma, hogy a Ferrarit próbálhatja meg sikerre vinni, később az Aston Martin vagy az Alpine tűnt a legvalószínűbb célállomásnak, ám Horner egyelőre nem tért vissza. „Ősellensége”, a Mercedest irányító Toto Wolff, akivel Lewis Hamilton és Verstappen 2021-es csatározása idején folyamatosan a pályán kívül szópárbajt vívott, szerint nehézkes lenne Horner visszatérése. Az osztrák úgy látja, a korábbi cselekedeteit nem felejtik csak úgy el neki, ezeknek megvan a következményük. 

– Azokban az években túl nagy hév és vadság munkálkodott benne, máig nem értek néhány dolgot, hogy mit miért tett. Nem tudom, hogy visszatalál-e a Forma–1-be, és ha igen, akkor milyen pozícióban. De semmiképpen sem kívánok neki rosszat, el kell ismernünk egymást. Nincs sok olyan csapatfőnök, aki elérte azt, amit ő. Két oldalról közelítem meg (Horner lehetséges visszatérését – a szerk.). A Forma–1-ből hiányoznak az egyéniségek. A személyisége nyilvánvalóan megosztotta az embereket, de ez jót tesz a sportnak. 

Azt mondtam Fred Vasseurnek, hogy szükségünk van a jóra, a rosszra és a csúfra. És most már csak a jó meg a csúf maradt meg, a rossz eltűnt

fogalmazott Wolff, de hogy magát vagy Vasseurt tartja-e a csúfságnak, azt nem fedte fel. Továbbá tagadta, hogy ő és a Mercedes azért próbálna részvényeket vásárolni az Alpine-ban, hogy ezzel keresztbe tegyenek Hornernek, aki szintén erre készült. – Szomorúnak tartanám, ha ez szempont lenne egy ilyen befektetésnél.

A Mercedes csapatfőnöke hozzátette, azt sem tudja elképzelni, hogy korábbi kollégájával egy oldalon harcoljanak.

– Elgondolkoznék rajta, hogy valaha egymás szövetségesei lennék, együtt küzdjünk egy célért? Nem hiszem. De mág akkor is, amikor a leginkább frusztrált voltam miatta, vagy mérges rá, akkor is emlékeztettem magam, hogy még a legnagyobb ellenségednek is van egy legjobb barátja, szóval kell, hogy valami jóság is legyen benne. Ha nem lett volna ez a versengés, rivalizálás köztünk az évek során, vagy ha eltelt volna egy kis idő közben, biztos vagyok benne, hogy egy vacsora mellett jót nevettünk volna az egészen. 

 

