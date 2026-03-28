Imre Bence a sírból hozta vissza a meccset, Sipos Adriánt dicsérte az ellenfél edzője

A Melsungen 17-14-re vezetett a szünetben, majd a második félidőben ugyan a Kiel 20-20-ra felzárkózott, a hazaiak újra megléptek, és már 28-23-ra is vezettek. Innen kapaszkodott vissza a THW, elsősorban Imre Bence vezérletével: a magyar válogatott szélső több kulcspillanatban is betalált, a Kiel pedig 28-28-nál utolérte ellenfelét.

Imre Bence hiába volt a mezőny legjobbja nyolc góllal a Melsungen–Kiel német kézilabda Bundesliga-meccsen, végül a hazaiak nyertek

Imre Bence vitte a hátán a Kielt

A végjátékot azonban jobban bírta a Melsungen, amely végül 30–29-re nyert.

Imre Bence 8 góllal, közte 4 hétméteressel zárt, ezzel ő lett a találkozó legeredményesebb játékosa, sőt sokáig úgy tűnt, akár pontot is érhetnek a megmozdulásai.

Sipos Adrián munkáját az ellenfél edzője is elismerte

A hazaiaknál Aaron Mensing hét gólig jutott, de a sikerben a védekezésnek is kulcsszerepe volt. Filip Jícha, a Kiel vezetőedzője a meccs után külön kiemelte a Melsungen kemény, robusztus falát. Ez közvetve a védekezőspecialista Sipos Adrián teljesítményének is szólt, aki egy gólt szerzett, és a rá jellemző fizikális játékkal segítette csapatát.

A Melsungen másik két magyarja közül Palasics Kristóf is pályára lépett, Bartucz László viszont nem szerepelt a hivatalos statisztikában. A hazaiaknál Nebojsa Simic kilenc védéssel járult hozzá a rangadón aratott sikerhez.

Együtt a négy magyar: Bartucz László, Palasics Kristóf, Sipos Adrián és Imre Bence

A meccs után Imre Bence a közösségi oldalán is jelentkezett: a sztoriban közös képet posztolt a Melsungen három magyar játékosával, Palasics Kristóffal, Bartucz Lászlóval és Sipos Adriánnal. A fotó jól megmutatta, hogy a kiélezett Bundesliga-csata után is megmaradt a jó kapcsolat a magyar kézilabdázók között.

A rangadó végül ugyan nem hozott kieli pontszerzést, de a pályafutását a nyártól Veszprémben folytató Imre Bence teljesítménye így is az este egyik legnagyobb magyar pozitívuma volt.



