Imre Bence a sírból hozta vissza a meccset, Sipos Adriánt dicsérte az ellenfél edzője

Hiába dobott nyolc gólt Imre Bence, a THW Kiel 30–29-re kikapott az MT Melsungen otthonában a német férfi-kézilabdabajnokság, a Bundesliga 26. fordulójának pénteki rangadóján. A magyar jobbszélső volt a mezőny legeredményesebb játékosa, góljaival a Kiel szinte a sírból hozta vissza a meccset, a két pontot azonban végül a hazai csapat szerezte meg Sipos Adrián vezérletével.

2026. 03. 28. 9:44
Imre Bence nyolc gólt szerzett Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
A Melsungen 17-14-re vezetett a szünetben, majd a második félidőben ugyan a Kiel 20-20-ra felzárkózott, a hazaiak újra megléptek, és már 28-23-ra is vezettek. Innen kapaszkodott vissza a THW, elsősorban Imre Bence vezérletével: a magyar válogatott szélső több kulcspillanatban is betalált, a Kiel pedig 28-28-nál utolérte ellenfelét.

Imre Bence hiába volt a mezőny legjobbja nyolc góllal a Melsungen–Kiel német kézilabda Bundesliga-meccsen, végül a hazaiak nyertek Fotó: MT Melsungen

Imre Bence vitte a hátán a Kielt

A végjátékot azonban jobban bírta a Melsungen, amely végül 30–29-re nyert.

Imre Bence 8 góllal, közte 4 hétméteressel zárt, ezzel ő lett a találkozó legeredményesebb játékosa, sőt sokáig úgy tűnt, akár pontot is érhetnek a megmozdulásai.

Sipos Adrián munkáját az ellenfél edzője is elismerte

A hazaiaknál Aaron Mensing hét gólig jutott, de a sikerben a védekezésnek is kulcsszerepe volt. Filip Jícha, a Kiel vezetőedzője a meccs után külön kiemelte a Melsungen kemény, robusztus falát. Ez közvetve a védekezőspecialista Sipos Adrián teljesítményének is szólt, aki egy gólt szerzett, és a rá jellemző fizikális játékkal segítette csapatát.

A Melsungen másik két magyarja közül Palasics Kristóf is pályára lépett, Bartucz László viszont nem szerepelt a hivatalos statisztikában. A hazaiaknál Nebojsa Simic kilenc védéssel járult hozzá a rangadón aratott sikerhez.

Együtt a négy magyar: Bartucz László, Palasics Kristóf, Sipos Adrián és Imre Bence

A meccs után Imre Bence a közösségi oldalán is jelentkezett: a sztoriban közös képet posztolt a Melsungen három magyar játékosával, Palasics Kristóffal, Bartucz Lászlóval és Sipos Adriánnal. A fotó jól megmutatta, hogy a kiélezett Bundesliga-csata után is megmaradt a jó kapcsolat a magyar kézilabdázók között.

A rangadó végül ugyan nem hozott kieli pontszerzést, de a pályafutását a nyártól Veszprémben folytató Imre Bence teljesítménye így is az este egyik legnagyobb magyar pozitívuma volt.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
