Nagyot bukott a négyszeres világbajnok a Japán Nagydíj időmérőjén

Mercedes-dominancia a Forma–1-es Japán Nagydíj időmérőjén: Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a pole-pozíciót George Russell előtt, míg a négyszeres világbajnok Max Verstappen már a Q2-ben búcsúzott, így csak a 11. helyről vághat neki a vasárnapi futamnak. A suzukai verseny magyar idő szerint vasárnap 7 órakor rajtol.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 9:04
Max Verstappen bosszúsága, már a Q2-ben kiesett Szuzukában
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Mercedes kettőse sajátította ki az első rajtsort a Forma–1-es Japán Nagydíj időmérőjén, Andrea Kimi Antonelli pedig ismét bizonyította, hogy nem véletlenül tartják a sportág egyik legnagyobb tehetségének. Az olasz pilóta 1:28.778-as körrel nyerte meg a szuzukai kvalifikációt, csakúgy, mint Sanghajban , ismét övé a pole position. Mögötte csapattársa, George Russell végzett a második helyen, míg a harmadik rajtkockát Oscar Piastri szerezte meg a McLarennel. Charles Leclerc negyedik lett a Ferrarival, Lando Norris pedig az ötödik helyen zárta az időmérőt.

Mercedes-fölény Suzukában, Antonelli a leggyorsabb

A hétvége addigi képe után már benne volt a levegőben, hogy a Mercedes komoly tényező lehet, de arra kevesen számítottak, hogy ilyen egyértelműen uralják majd az időmérő döntő pillanatait. Antonelli és Russell végig ott volt az élmezőnyben, s noha a Q3-ban már egyikük sem tudott javítani az utolsó próbálkozásán, a korábbi köridejük így is elégnek bizonyult az első rajtsor kibérléséhez. Antonelli ideje közel három tizeddel volt jobb Russellénél.

Piastri dobogós helyen

A McLarennek végül Oscar Piastri hozta a legjobb eredményt, az ausztrál a harmadik helyre kvalifikálta magát, és mindössze 56 ezredmásodperccel maradt el Russelltől. A Ferrari részéről Charles Leclerc tudott a legközelebb kerülni az első háromhoz, a monacói a negyedik rajthelyet szerezte meg. Lando Norris ötödikként végzett, míg az életjelet mutató és rekordra hajtó Lewis Hamilton a hatodik helyről rajtolhat majd. Mögöttük Pierre Gasly, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto és Arvid Lindblad került még be a top 10-be.

Verstappen a Q2-ben kiesett, nagy pofon a Red Bullnak

Az időmérő legnagyobb meglepetését Max Verstappen korai búcsúja jelentette. A Red Bull négyszeres világbajnoka nem tudott eleget gyorsulni a Q2 végén, így lemaradt a legjobb tízről, és csak a 11. rajtkockát szerezte meg. Ez különösen annak fényében nagy csalódás számára, hogy a japán pályán általában erős teljesítményt nyújt, ezúttal azonban sem az autó, sem a tempó nem volt elég a továbbjutáshoz. Verstappen mellől Esteban Ocon indul majd a hatodik sorból.

Mikor kezdődik a Japán Nagydíj?

A Japán Nagydíj 53 körös futama magyar idő szerint vasárnap 7 órakor kezdődik.

Japán GP, pontos rajtsorrend:

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Lando Norris (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing)
  9. Gabriel Bortoleto (Audi)
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  11. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Nico Hülkenberg (Audi)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Carlos Sainz Jr. (Williams)
  17. Alexander Albon (Williams)
  18. Oliver Bearman (Haas)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)
     

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.