Nagyot bukott a négyszeres világbajnok a Japán Nagydíj időmérőjén

A Mercedes kettőse sajátította ki az első rajtsort a Forma–1-es Japán Nagydíj időmérőjén, Andrea Kimi Antonelli pedig ismét bizonyította, hogy nem véletlenül tartják a sportág egyik legnagyobb tehetségének. Az olasz pilóta 1:28.778-as körrel nyerte meg a szuzukai kvalifikációt, csakúgy, mint Sanghajban , ismét övé a pole position. Mögötte csapattársa, George Russell végzett a második helyen, míg a harmadik rajtkockát Oscar Piastri szerezte meg a McLarennel. Charles Leclerc negyedik lett a Ferrarival, Lando Norris pedig az ötödik helyen zárta az időmérőt.

Kimi Antonelli nyerte az időmérőt a Japán Nagydíjon, Max Verstappen már a Q2-ben kiesett Fotó: PHILIP FONG / AFP

Mercedes-fölény Suzukában, Antonelli a leggyorsabb

A hétvége addigi képe után már benne volt a levegőben, hogy a Mercedes komoly tényező lehet, de arra kevesen számítottak, hogy ilyen egyértelműen uralják majd az időmérő döntő pillanatait. Antonelli és Russell végig ott volt az élmezőnyben, s noha a Q3-ban már egyikük sem tudott javítani az utolsó próbálkozásán, a korábbi köridejük így is elégnek bizonyult az első rajtsor kibérléséhez. Antonelli ideje közel három tizeddel volt jobb Russellénél.

Piastri dobogós helyen

A McLarennek végül Oscar Piastri hozta a legjobb eredményt, az ausztrál a harmadik helyre kvalifikálta magát, és mindössze 56 ezredmásodperccel maradt el Russelltől. A Ferrari részéről Charles Leclerc tudott a legközelebb kerülni az első háromhoz, a monacói a negyedik rajthelyet szerezte meg. Lando Norris ötödikként végzett, míg az életjelet mutató és rekordra hajtó Lewis Hamilton a hatodik helyről rajtolhat majd. Mögöttük Pierre Gasly, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto és Arvid Lindblad került még be a top 10-be.

Verstappen a Q2-ben kiesett, nagy pofon a Red Bullnak

Az időmérő legnagyobb meglepetését Max Verstappen korai búcsúja jelentette. A Red Bull négyszeres világbajnoka nem tudott eleget gyorsulni a Q2 végén, így lemaradt a legjobb tízről, és csak a 11. rajtkockát szerezte meg. Ez különösen annak fényében nagy csalódás számára, hogy a japán pályán általában erős teljesítményt nyújt, ezúttal azonban sem az autó, sem a tempó nem volt elég a továbbjutáshoz. Verstappen mellől Esteban Ocon indul majd a hatodik sorból.