Nagy Antal fontos dologra figyelmezteti Marco Rossit

Ahelyett, hogy a bosnyákokhoz, koszovóiakhoz, románokhoz, csehekhez, szlovákokhoz hasonlóan a világbajnoki pótselejtezőkre készülne a magyar labdarúgó-válogatott, szeptemberig nem lesz tétmérkőzése. Szoboszlai Dominikék a napokban Szlovéniát és Görögországot fogadják a Puskás Arénában felkészülési találkozón. A legutóbb világbajnokságon szerepelt, 1986-os nemzeti együttes csapatkapitánya szerint Marco Rossi nem viheti túlzásba a kísérletezgetést. Nagy Antal úgy véli, a szövetségi kapitány nem teheti meg, hogy kiállít a két hazai meccsen egy rutintalan csikócsapatot, és kikap 3-4 góllal. Az már a presztízsét és a helyét is veszélyeztetné.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 26. 4:45
Nagy Antal szurkol az utódoknak, egyúttal óvatosságra inti Marco Rossit Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
Közel négy és fél hónap után lép pályára ismét Marco Rossi csapata, amely lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről, miután november közepén Írország 3-2-re nyert Budapesten. Nagy Antal volt már hasonló helyzetben a balul sikerült mexikói vb után, de amondó, nem szabad megbontani a csapat gerincét, főképp, hogy maradt Marco Rossi szövetségi kapitány.

Troy Parrott triplája Dibuszék mellett Nagy Antalnak is fájt (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

– Öt gólt kaptunk egy olyan válogatottól, amely ellen az én megítélésem szerint legalább négy pontot kellett volna szereznünk. Ha nem tudunk ellenük jól teljesíteni, biztos, hogy világbajnokságra valók vagyunk? – utalt az írek elleni egyetlen pontra és drámai hazai vereségre Nagy Antal, aki szerint rengeteg kérdés motoszkál még benne és a szurkolókban is, a játékosoknak a folyamatos klubkötelezettségeik miatt kicsit más a helyzetük. – Mozgásban vannak, náluk nem ilyen élesen jelentkezik a kudarc, mint nálunk, kívülállóknál, akik tehetetlenek vagyunk. Játékban vannak, újabb élményeket szereznek, lepereg róluk az az idegesség, ami még mindig bennünk van. 

Az én időmben természetes volt, hogy megyünk a világbajnokságra 1978-ban, ’82-ben és ’86-ban. Ez egy csapatjáték, ha valami nem sikerül, mint most elérni a pótselejtezőt, az valakinek a gyenge teljesítménye miatt van. Idősebb lett, formán kívül volt, egyéb okok miatt, de vannak felelősök, és mindig jönnek a fiatalok.

Ki gondolta volna öt-hat éve, hogy Szoboszlai Dominik ilyen magas szintre jut el? A magot, a csapat gerincét nem szabad megbontani, mert olyan, mintha az autóból kivennénk két gyertyát. Az utána valószínűleg nem működik.

Nagy Antal és társai 1985-ben, Bécsben a világbajnokságra való kijutást ünneplik (Fotó: Nemzeti Sport)

Nagy Antal figyelmeztet

A felkészülési mérkőzések lehetőséget adnak a csapatépítésre és akár újoncok bevetésére is. Marco Rossi az alapembereire – Szoboszlaira, Sallaira, Orbánra, valamint a sérüléssel bajlódó Kerkezre és Varga Barnabásra – ezúttal is számít, miközben először hívta meg Csinger Márkot, Szűcs Tamást és Yaakobishvili Áront, valamint debütálásra vár a keretben egyszer már megfordult Bárány Donát is.

– Egy válogatottat soha nem lehet úgy kiküldeni a pályára, hogy próbáljuk meg! Marco Rossi nagyon sok fiatalt épített már be a csapatba, de fokozatosan. Egy-két kiöregedő vagy klubjában keveset játszót szokás kicserélni, nem egy teljes sort. Nem arról van szó, hogy hat-nyolc új játékossal kísérletezget egyszerre. 

Finoman kell adagolnia a változtatásokat! A saját szempontjából sem teheti meg, hogy kiállít a két hazai meccsen egy rutintalan csikócsapatot, és kikap három-négy góllal. Az már a presztízsét és a helyét is veszélyeztetné

 – figyelmeztetett Nagy Antal a Szlovénia (szombat, 18.00, Puskás Aréna, tv: M4 Sport) és a Görögország (kedd, 19.00, Puskás Aréna, tv: M4 Sport) elleni találkozók előtt. A 70. életévébe lépett sportember szerint arra is fel kell készülni, ha az általa nagyra tartott, a válogatottba komoly minőséget hozó Willi Orbánt előbb-utóbb pótolni kell a védelem tengelyében. – Átalakítani a csapatot, beépíteni néhány embert, és még valahogy egy sebességi fokozatot váltani, hogy a következő vb-re nagyobb esélyünk legyen kijutni, ez nem kis meló lesz a szövetségi kapitánynak!

Nem a világbajnokságra gyakorolnak a vb-labdával Szoboszlai Dominikék (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Döme és Dominik

Az 1986-os világbajnokságon szerepelt válogatottunk csapatkapitánya arra is vállalkozott, hogy két korszak sztárja, Détári Lajos és a külsőségekre is adó Szoboszlai Dominik helyzetét összehasonlítsa. Volt-e a Dömének becézett Détári körül hasonló felhajtás és hisztéria, mint napjaink legjobb magyar futballistája esetében?

– Egyáltalán nem volt. A felhajtás főleg külföldről érkezett, mert sokan felismerték a tehetségét, és szóba hozták: mi lenne, ha megméretné magát egy erős bajnokságban. Szoboszlai abban a helyzetben van a Liverpoolban, amiben a Döme volt a Honvédban és a válogatottban, körülötte egy kész csapat működött. Csak a válogatottban, legyünk reálisak, jelenleg nincs olyan működő gépezetünk, mint amiben Angliában játszik Dominik. Olyan feladatokat akar ellátni, olyan dolgokat szeretne megcsinálni, amiket vagy nem tud, mert egyedül marad, vagy rossz ritmusban kénytelen megtenni. A negyven éve a brazilok ellen a harmadik gólt szerző Esterházy Márton nyilatkozta is, hogy neki nem kellett visszajönnie védekezni a saját térfelére. Détári is a kezdőkörben kapott labdát, míg Szoboszlainak sokszor a saját tizenhatosánál kell küzdenie a labdáért – mondta Nagy Antal.

A magyar labdarúgó-válogatott ősszel játszik legközelebb tétmérkőzést, a Nemzetek Ligája B divíziójában Ukrajna, Georgia és Észak-Írország lesz az ellenfele. Előtte márciusban és júniusban összesen négy felkészülési találkozón tesztelheti csapatát Marco Rossi. Az eredeti tervekkel ellentétben mindet hazai pályán vívja meg a nemzeti együttes, amely nem utazik Kazahsztánba, hanem Debrecenben fogadja majd ellenfelét. A játékosok Telkiben, az MLSZ edzőközpontjában elárulták, egymás között azt a célt tűzték ki, hogy mind a négyszer győznek, s örömöt okoznak majd az elrontott világbajnoki selejtezők miatt csalódott magyar szurkolóknak.

Nagy Antal volt a Szpíker korner vendége, a teljes beszélgetést itt tekinthetik meg:

 

