Nagy Antal fontos dologra figyelmezteti Marco Rossit

Közel négy és fél hónap után lép pályára ismét Marco Rossi csapata, amely lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről, miután november közepén Írország 3-2-re nyert Budapesten. Nagy Antal volt már hasonló helyzetben a balul sikerült mexikói vb után, de amondó, nem szabad megbontani a csapat gerincét, főképp, hogy maradt Marco Rossi szövetségi kapitány.

Troy Parrott triplája Dibuszék mellett Nagy Antalnak is fájt (Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

– Öt gólt kaptunk egy olyan válogatottól, amely ellen az én megítélésem szerint legalább négy pontot kellett volna szereznünk. Ha nem tudunk ellenük jól teljesíteni, biztos, hogy világbajnokságra valók vagyunk? – utalt az írek elleni egyetlen pontra és drámai hazai vereségre Nagy Antal, aki szerint rengeteg kérdés motoszkál még benne és a szurkolókban is, a játékosoknak a folyamatos klubkötelezettségeik miatt kicsit más a helyzetük. – Mozgásban vannak, náluk nem ilyen élesen jelentkezik a kudarc, mint nálunk, kívülállóknál, akik tehetetlenek vagyunk. Játékban vannak, újabb élményeket szereznek, lepereg róluk az az idegesség, ami még mindig bennünk van.

Az én időmben természetes volt, hogy megyünk a világbajnokságra 1978-ban, ’82-ben és ’86-ban. Ez egy csapatjáték, ha valami nem sikerül, mint most elérni a pótselejtezőt, az valakinek a gyenge teljesítménye miatt van. Idősebb lett, formán kívül volt, egyéb okok miatt, de vannak felelősök, és mindig jönnek a fiatalok.

Ki gondolta volna öt-hat éve, hogy Szoboszlai Dominik ilyen magas szintre jut el? A magot, a csapat gerincét nem szabad megbontani, mert olyan, mintha az autóból kivennénk két gyertyát. Az utána valószínűleg nem működik.

Nagy Antal és társai 1985-ben, Bécsben a világbajnokságra való kijutást ünneplik (Fotó: Nemzeti Sport)

Nagy Antal figyelmeztet

A felkészülési mérkőzések lehetőséget adnak a csapatépítésre és akár újoncok bevetésére is. Marco Rossi az alapembereire – Szoboszlaira, Sallaira, Orbánra, valamint a sérüléssel bajlódó Kerkezre és Varga Barnabásra – ezúttal is számít, miközben először hívta meg Csinger Márkot, Szűcs Tamást és Yaakobishvili Áront, valamint debütálásra vár a keretben egyszer már megfordult Bárány Donát is.

– Egy válogatottat soha nem lehet úgy kiküldeni a pályára, hogy próbáljuk meg! Marco Rossi nagyon sok fiatalt épített már be a csapatba, de fokozatosan. Egy-két kiöregedő vagy klubjában keveset játszót szokás kicserélni, nem egy teljes sort. Nem arról van szó, hogy hat-nyolc új játékossal kísérletezget egyszerre.

Finoman kell adagolnia a változtatásokat! A saját szempontjából sem teheti meg, hogy kiállít a két hazai meccsen egy rutintalan csikócsapatot, és kikap három-négy góllal. Az már a presztízsét és a helyét is veszélyeztetné

– figyelmeztetett Nagy Antal a Szlovénia (szombat, 18.00, Puskás Aréna, tv: M4 Sport) és a Görögország (kedd, 19.00, Puskás Aréna, tv: M4 Sport) elleni találkozók előtt. A 70. életévébe lépett sportember szerint arra is fel kell készülni, ha az általa nagyra tartott, a válogatottba komoly minőséget hozó Willi Orbánt előbb-utóbb pótolni kell a védelem tengelyében. – Átalakítani a csapatot, beépíteni néhány embert, és még valahogy egy sebességi fokozatot váltani, hogy a következő vb-re nagyobb esélyünk legyen kijutni, ez nem kis meló lesz a szövetségi kapitánynak!