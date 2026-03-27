Az ukránok kiesése után Rebrov tovább ködösített a jövőjével kapcsolatban

A magyar felmenőkkel rendelkező, de a svédeket erősítő Gyökeres Viktor mesterhármassal segítette csapatát a spanyolországi Valenciában rendezett, ukránok elleni találkozón, amelyet 3-1-re nyert meg az északi együttes csütörtök este. A mérkőzés után az ukránok vezetőedzője, Szerhij Rebrov nem keresett kifogásokat, elismerte a vereséget, de azt hozzátette, hogy csapata előtt így is fényes jövő állhat, igaz, az ukrán szakember azt nem árulta el, hogy vele vagy nélküle folytatja az ukrán nemzeti tizenegy.

Rebrov szerint fényes jövő vár az ukránokra.

A svédek elleni találkozó után Rebrov főleg a védekezés hiányosságait emelte ki, de a támadójátékukkal sem volt elégedett. – Megpróbáltunk mélyen játszani, és bejutni a tizenhatosukba, de nem tudtunk igazi veszélyt teremteni, és a hibáink sokba kerültek nekünk – kezdte mondandóját az ukránok vezetőedzője, aki az utolsó pillanatig hitt a csapatában, szerinte mindent megtettek, hogy kiharcolják a továbbjutást. – Voltak helyzeteink, de a svédek korai találata átírta a meccstervünket, ahogy a második félidőben is. A meccs végén nagyot hajráztunk, de ez nem volt elég.

A mesterhármast szerző Gyökeres Viktor jelentette a különbséget ma este. Megmutatta a képességeit, és bebizonyította, hogy Európa egyik legjobb csatára

– tette hozzá Rebrov, aki azért egy dolgot hangsúlyozott az ukrán válogatottal kapcsolatban. – Mi voltunk a legfiatalabb csapat a két évvel ezelőtt Eb-n, és most is azok vagyunk. Fényes jövő áll előttünk, mert megvan bennünk a szellemiség és az energia, hogy ezt bebizonyítsuk – mondta el a Fradi volt edzője.

Ez volt Rebrov utolsó mérkőzése az ukránok élén?

Rebrov korábban azt mondta, hogy ha kijutnak a vb-re, marad a válogatott kispadján, ha nem, akkor majd meglátja, hogy miképp dönt. A svédek elleni vesztes találkozó után

Rebrov nem beszélt a jövőjéről, de mivel a trénernek lejárt volna a szerződése a vb után, az elbukott kvalifikációt követően nem lenne meglepő, ha svédek elleni mérkőzés lenne az utolsó meccse az edzőnek az ukrán válogatott élén.

Az ukránok tétmeccset legközelebb ősszel játszanak a Nemzetek Ligája B-divíziójában, ahol többek között Magyarország is az ellenfelük lesz.