Az ukránok kiesése után Rebrov tovább ködösített a jövőjével kapcsolatban

A triplázó Gyökeres Viktor egymaga intézte el Ukrajnát Valenciában az európai vb-pótselejtező elődöntőjében csütörtök este. Az ukránok edzője, Szerhij Rebrov szerint sok problémájuk volt a védekezéssel, emellett nem tudtak elég helyzetet teremteni. A Ferencváros korábbi edzője szerint a mesterhármast szerző Gyökeres jelentette a különbséget, akit Európa egyik legjobb csatárának tart. Az ukrán szakembernek valószínűleg ez volt az utolsó meccse a válogatott élén, de Rebrov nem árulta el azt, hogy merre veszi az irányt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 8:15
Rebrov nem árulta el, hogy folytatja-e az ukrán válogatott élén
A magyar felmenőkkel rendelkező, de a svédeket erősítő Gyökeres Viktor mesterhármassal segítette csapatát a spanyolországi Valenciában rendezett, ukránok elleni találkozón, amelyet 3-1-re nyert meg az északi együttes csütörtök este. A mérkőzés után az ukránok vezetőedzője, Szerhij Rebrov nem keresett kifogásokat, elismerte a vereséget, de azt hozzátette, hogy csapata előtt így is fényes jövő állhat, igaz, az ukrán szakember azt nem árulta el, hogy vele vagy nélküle folytatja az ukrán nemzeti tizenegy.

A svédek elleni találkozó után Rebrov főleg a védekezés hiányosságait emelte ki, de a támadójátékukkal sem volt elégedett. – Megpróbáltunk mélyen játszani, és bejutni a tizenhatosukba, de nem tudtunk igazi veszélyt teremteni, és a hibáink sokba kerültek nekünk – kezdte mondandóját az ukránok vezetőedzője, aki az utolsó pillanatig hitt a csapatában, szerinte mindent megtettek, hogy kiharcolják a továbbjutást. – Voltak helyzeteink, de a svédek korai találata átírta a meccstervünket, ahogy a második félidőben is. A meccs végén nagyot hajráztunk, de ez nem volt elég. 

A mesterhármast szerző Gyökeres Viktor jelentette a különbséget ma este. Megmutatta a képességeit, és bebizonyította, hogy Európa egyik legjobb csatára

– tette hozzá Rebrov, aki azért egy dolgot hangsúlyozott az ukrán válogatottal kapcsolatban. – Mi voltunk a legfiatalabb csapat a két évvel ezelőtt Eb-n, és most is azok vagyunk. Fényes jövő áll előttünk, mert megvan bennünk a szellemiség és az energia, hogy ezt bebizonyítsuk – mondta el a Fradi volt edzője. 

 

Ez volt Rebrov utolsó mérkőzése az ukránok élén?

Rebrov korábban azt mondta, hogy ha kijutnak a vb-re, marad a válogatott kispadján, ha nem, akkor majd meglátja, hogy miképp dönt. A svédek elleni vesztes találkozó után 

Rebrov nem beszélt a jövőjéről, de mivel a trénernek lejárt volna a szerződése a vb után, az elbukott kvalifikációt követően nem lenne meglepő, ha svédek elleni mérkőzés lenne az utolsó meccse az edzőnek az ukrán válogatott élén.

Az ukránok tétmeccset legközelebb ősszel játszanak a Nemzetek Ligája B-divíziójában, ahol többek között Magyarország is az ellenfelük lesz.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők: 

A ág: 

B ág: 

  • Ukrajna–Svédország 1-3 (0-1)
  • Lengyelország–Albánia 2-1 (0-1)

C ág: 

D ág: 

A döntők párosításai: 

  • Koszovó–Törökország
  • Bosznia-Hercegovina–Olaszország
  • Svédország–Lengyelország
  • Csehország–Dánia

A mérkőzéseket 20.45-kor rendezik kedden, a győztesek kijutnak a vb-re.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

