magyar válogatottmarco rossivarga barnabásszűcs kornél

Varga Barnabás állapota vigasztalja Rossit, aki nem hív be új embert a sérült Szűcs helyére

Újabb sérülés nehezíti Marco Rossi dolgát a magyar válogatott márciusi felkészülési mérkőzései előtt: Szűcs Kornél izomsérülés miatt csütörtökön elhagyta az edzőtábort, így biztosan kihagyja a szlovének és a görögök elleni találkozót. A szövetségi kapitány egyelőre nem hívott be senkit a helyére, amiben szerepet játszhat, hogy Varga Barnabás állapotáról közben biztató hírek érkeztek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 16:31
Varga Barnabás az AEK Athén színeiben a Konferencialiga negyeddöntőjében a Rayo Vallecano ellen készülhet
Varga Barnabás az AEK Athén színeiben gólt lőtt, majd megsérült Forrás: Instagram.com/aekfc_official
Szűcs Kornél sérülése a lehető legrosszabbkor jött. Az elmúlt napokban ő maga nyilatkozta: bejött a klubváltás, hogy egy hónapja az angol Plymouth Argyle csapatától a szerb élvonalban szereplő FK Vojvodinához szerződött , ahol jó formában futballozik, ennek is köszönheti Marco Rossi meghívóját. Szűcs 2024 októberében a Bosznia-Hercegovinában 2-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozott be, azóta nem szerepelt a magyar válogatottban. Öröm az ürömben, hogy közben legalább Varga Barnabásról jó hírek érkeztek – igaz, magyar sajátosságként kerülő úton, Görögország felől. 

Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

 

Szűcs Kornél a harmadik játékos, aki sérülés miatt kiesett a keretből

Marco Rossi eredetileg kihirdetett idei első keretét már a hét elején át kellett alakítani. Varga Barnabás eleve sérülten utazott haza, hétfőn aztán kiderült, sérülés miatt Nego Loic és Styles Callum is kikerült a névsorból, helyükre Nagy Zsolt és Szalai Attila kapott meghívót. Bizonytalan tovább Dárdai Márton szereplése is, aki csak kedden csatlakozott a kerethez, és vitatott, hogy végezhet-e teljes értékű edzésmunkát. Szűcs kiesése után Marco Rossi már nem bővítette a névsort, ami arra utalhat, hogy a szakmai stáb nem akar újabb kényszermegoldáshoz nyúlni, amíg nem tisztázódik a kérdéses állapotban lévő futballisták helyzete.

 

Varga Barnabás esetében biztatók a hírek

A legkedvezőbb fejlemény kétségtelenül Varga Barnabás állapota. Az AEK Athén csatára a Kifiszia elleni bajnokin még gólt szerzett, de bokasérülés miatt a szünetben lecserélték, ami azonnal aggodalmat keltett a magyar válogatottnál is. A görög sajtó ugyanakkor azóta arról írt, hogy a 31 éves támadó megúszta a komolyabb sérülést.

A beszámolók szerint Varga Barnabás MRI-vizsgálaton esett át, amelynek eredménye megnyugtató volt, csupán kisebb zúzódást állapítottak meg. A játékos állapotát a válogatott orvosai mellett az AEK szakmai stábja is folyamatosan figyeli, és jelenleg minden arra utal, hogy hamar visszatérhet.

Az AEK-nek persze az a fontos, hogy Varga Barnabás biztosan ott lehet az athéni csapatban az Olimpiakosz elleni, április 4-i rangadón. Mi abban bízhatunk, hogy a magyar válogatott szinte pótolhatatlan középcsatára a kettő közül legalább az egyik barátságos meccsen pályára lép.

A magyar válogatott szombaton 18 órától Szlovéniát, kedden 19 órától pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában, addig pedig az egyik legfontosabb kérdés az marad: Varga Barnabás milyen állapotban várja a két mérkőzést.

 

Marco Rossi kerete

  • Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
  • Védők:  Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
  • Középpályások:  Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
  • Támadók:  Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország).

 

A téma legfrissebb hírei

