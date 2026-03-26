Varga Barnabás állapota vigasztalja Rossit, aki nem hív be új embert a sérült Szűcs helyére

Szűcs Kornél sérülése a lehető legrosszabbkor jött. Az elmúlt napokban ő maga nyilatkozta: bejött a klubváltás, hogy egy hónapja az angol Plymouth Argyle csapatától a szerb élvonalban szereplő FK Vojvodinához szerződött , ahol jó formában futballozik, ennek is köszönheti Marco Rossi meghívóját. Szűcs 2024 októberében a Bosznia-Hercegovinában 2-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozott be, azóta nem szerepelt a magyar válogatottban. Öröm az ürömben, hogy közben legalább Varga Barnabásról jó hírek érkeztek – igaz, magyar sajátosságként kerülő úton, Görögország felől.

Szűcs Kornél a harmadik játékos, aki sérülés miatt kiesett a keretből

Marco Rossi eredetileg kihirdetett idei első keretét már a hét elején át kellett alakítani. Varga Barnabás eleve sérülten utazott haza, hétfőn aztán kiderült, sérülés miatt Nego Loic és Styles Callum is kikerült a névsorból, helyükre Nagy Zsolt és Szalai Attila kapott meghívót. Bizonytalan tovább Dárdai Márton szereplése is, aki csak kedden csatlakozott a kerethez, és vitatott, hogy végezhet-e teljes értékű edzésmunkát. Szűcs kiesése után Marco Rossi már nem bővítette a névsort, ami arra utalhat, hogy a szakmai stáb nem akar újabb kényszermegoldáshoz nyúlni, amíg nem tisztázódik a kérdéses állapotban lévő futballisták helyzete.

Varga Barnabás esetében biztatók a hírek

A legkedvezőbb fejlemény kétségtelenül Varga Barnabás állapota. Az AEK Athén csatára a Kifiszia elleni bajnokin még gólt szerzett, de bokasérülés miatt a szünetben lecserélték, ami azonnal aggodalmat keltett a magyar válogatottnál is. A görög sajtó ugyanakkor azóta arról írt, hogy a 31 éves támadó megúszta a komolyabb sérülést.

A beszámolók szerint Varga Barnabás MRI-vizsgálaton esett át, amelynek eredménye megnyugtató volt, csupán kisebb zúzódást állapítottak meg. A játékos állapotát a válogatott orvosai mellett az AEK szakmai stábja is folyamatosan figyeli, és jelenleg minden arra utal, hogy hamar visszatérhet.

Az AEK-nek persze az a fontos, hogy Varga Barnabás biztosan ott lehet az athéni csapatban az Olimpiakosz elleni, április 4-i rangadón. Mi abban bízhatunk, hogy a magyar válogatott szinte pótolhatatlan középcsatára a kettő közül legalább az egyik barátságos meccsen pályára lép.