Botrány a vb-pótselejtező előtt: nemzeti érdekből mellőzte játékosát a walesi tréner?

Nagy visszhangot váltott ki a nemzetközi futballporondon, hogy a bosnyák válogatott szövetségi kapitánya nyilvánosan bírálta a Bröndby vezetőedzőjét, Steve Coopert. Sergej Barbarez szerint a szakember szándékosan mellőzte az egyik játékosát a közelgő vb-pótselejtező miatt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 11:06
Benjamin Tahirovicra fontos szerep várhat Wales ellen Fotó: Severin Aichbauer Forrás: AFP
A vb-pótselejtezőt megelőző vita középpontjában a 23 éves Benjamin Tahirovic áll, aki a bosnyák válogatott alapemberének számít. Sergej Barbarez, a nemzeti együttes szövetségi kapitánya arra célzott a legutóbbi sajtótájékoztatón, hogy Tahirovic a klubjánál, a dán Bröndbynél azért került ki a csapatból, mert az edzője, Steve Cooper walesi származása szerepet játszott a döntésben.

Fotó: AFP/Elvis Barukcic

Szándékos mellőzés a vb-pótselejtezők előtt?

A háttérben komoly tét húzódik: Bosznia-Hercegovina csütörtökön Wales ellen lép pályára Cardiffban a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében. A párharc győztese az Olaszország–Észak-Írország mérkőzés nyertesével csap össze a világbajnoki részvételért.

Cooper a múlt héten úgy indokolta Tahirovic és csapattársa, Sean Klaiber mellőzését, hogy nem feleltek meg a klub által képviselt értékeknek, ugyanakkor a konkrét okokat nem részletezte. A bosnyák kapitány azonban ennél súlyosabb összefüggéseket sejtet.

– Olyan dolgokat mondott nekem, amelyeket nehéz elhinni. Ennek köze van az edző gyökereihez és származásához – fogalmazott Barbarez, aki azt is kifogásolta, hogy a tréner a játékosának, de nem a válogatottnak kívánt sok sikert.

A Bröndby határozottan visszautasította a vádakat. A klub kommunikációs vezetése szerint messzemenő spekulációról van szó, és hangsúlyozták, hogy a döntésnek semmilyen kapcsolata nincs a válogatott mérkőzésekkel. A klub részéről kiemelték azt is, hogy nem egyéni döntésről van szó: az egész szakmai stáb és a sportvezetés közösen határozott Tahirovic mellőzéséről.

A játékos helyzete mindenesetre beszédes: az elmúlt négy mérkőzésen nem kapott helyet a kezdőcsapatban, sőt a válogatottszünet előtti két találkozón a keretbe sem nevezték. Legutóbb március elején lépett pályára, akkor csereként állt be a Midtjylland elleni gól nélküli döntetlen során. A történethez tartozik, hogy sajtóértesülések szerint Tahirovic időközben bocsánatot kért edzőjétől, ami arra utalhat, hogy a konfliktus részben elsimult a felek között.

Európai vb-pótselejtező, elődöntő

Csütörtök

A ág

  • Olaszország–Észak-Írország 20.45
  • Wales–Bosznia-Hercegovina 20.45

B ág

  • Ukrajna–Svédország 20.45
  • Lengyelország–Albánia 20.45

C ág

  • Törökország–Románia 18.00
  • Szlovákia–Koszovó 20.45

D ág

  • Dánia–Észak-Macedónia 20.45
  • Csehország–Írország 20.45

 

 

