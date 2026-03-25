Teljes a káosz Romániában, a válogatott sztárja önhatalmúan kezelte vitatott sérülését

Romániában óriási a készülődés a Törökország elleni, csütörtöki világbajnoki pótselejtező előtt, de a figyelem jelentős része nem a taktikára, hanem Ionut Radu különös ügyére irányul. A török–román meccs felvezetésében azért lett különösen izgalmas a Celta Vigo kapusának esete, mert az Alavés elleni bajnokin megsérült, a diagnózis körül napokig teljes volt a zűrzavar, ő pedig nem utazott azonnal haza a válogatotthoz, ami máris heves vitát kavart. A helyzet azért kényes, mert Mircea Lucescu csapatának éppen a legfontosabb poszton lenne a legnagyobb szüksége Radura a török–román meccsen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 8:55
Ionut Radu, a Celta Vigo kapusa körül izzik a levegő Romániában Fotó: ALEX NICODIM Forrás: NurPhoto
Romániában is hatalmas a várakozás előzi meg a török–román vb-pótselejtezőt: árulkodó, hogy a Gazeta Sporturilor már napokkal a mérkőzés előtt hat újságírót küldött Isztambulba, hogy folyamatosan szállítsák az anyagokat és a háttérinformációkat. Ez önmagában is jelzi, mekkora ügy lett a Románia számára sorsdöntő összecsapásból. A felfokozott hangulatban pedig szinte borítékolható volt, hogy Ionut Radu sérülése és furcsa története külön országos üggyé növi ki magát.

Ionut Radu állapota miatt Romániában is imádkoznak a török–román vb-selejtező előtt. Fotó: AFP

A zavar már a diagnózisnál kezdődött. A román sajtó első hullámában volt szó szakadásról, sőt egyes beszámolók még agyrázkódást is emlegettek, ezért napokig nem lehetett biztosan tudni, valójában milyen sérülést szenvedett a Celta Vigo kapusa. A legfontosabb hivatalos támpontot végül a spanyol klub adta meg: a Celta közlése szerint az ultrahangos vizsgálat vádlizúzódást állapított meg, izomszakadásra utaló jel nélkül, a későbbi vizsgálatok pedig strukturális károsodást sem mutattak ki. Magyarán a jelenlegi legerősebb verzió nem részleges szalagszakadás és nem is izomhúzódás, hanem egy fájdalmas, de enyhébb vádlisérülés.

 

Iounut Radu miért nem utazott haza egyből Romániába?

A török–román meccs előtt azonban nem csak az orvosi rész miatt robbant nagyot az ügy. 

Radu vasárnap este nem ült fel azonnal a Romániába tartó járatra, hanem Spanyolországban maradt további vizsgálatokra, és csak kedden érkezett meg Bukarestbe, majd onnan Mogoșoaiaba, a román válogatott edzőközpontjába. 

A román szövetség programja szerint a válogatott szerdán utazott Isztambulba, vagyis Radu még a törökországi indulás előtt csatlakozott, ám a késlekedés így is bőven elég volt ahhoz, hogy az ügyből fegyelmi és kommunikációs vita legyen.

Mircea Lucescu helyzete eleve nehéz, hiszen a nyolcvanéves, nemzetközileg is elismert edzőt hónapok óta betegség miatt kezelik, sokáig az is bizonytalan volt, maradhat-e a tisztségében. Ha valami, a Radu körüli patália nem hiányzott Lucescunak. Szaporítja a kapitánya gondjait, hogy nincs igazán megnyugtató opciója Radu mögött. A román keretben eredetileg Marian Aioani, a Rapid kapusa és Mihai Popa, a CFR Cluj kapusa szerepelt mellette. Csakhogy a román szövetség hivatalos közlése szerint Popa izomproblémával érkezett a válogatotthoz, ezért ki is került a keretből, a helyére Catalin Cabuzt hívták be. Így a topligában védő Radu szerepe még inkább felértékelődött, miközben Aioani és a többiek a válogatottságban lényegében újoncoknak számítanak.

Ionut Radu nélkül nehéz elképzelni a Mircea Lucescu vezette román válogatottat
Ionut Radu nélkül nehéz elképzelni a Mircea Lucescu vezette román válogatottat. Fotó: NurPhoto

 

Piturca kifogásolja Radu viselkedését

Nem csoda, hogy Victor Piturca is keményen beleállt az ügybe.

A korábbi szövetségi kapitány szerint elfogadhatatlan, hogy egy ilyen fontos mérkőzés előtt a kijelölt első számú kapus ne menjen azonnal a válogatotthoz, hanem külföldön intézze a vizsgálatait, mert ilyen helyzetben a döntésnek a nemzeti csapat stábjánál kell lennie.

Piturca tehát nem annyira a sérülés természetét, mint inkább Radu eljárását és a kialakult bizonytalanságot bírálta. A török–román felvezetésében ez a kritika azért kapott ekkora hangsúlyt, mert Romániában sokan eleve úgy érzik: a mérkőzés előtt minden órának, minden orvosi döntésnek és minden gesztusnak kiemelt jelentősége van. Radu személye ráadásul azért is került ennyire a középpontba, mert a románok szemében ő az egyetlen igazán megnyugtató megoldás a kapuban. Ha vállalható állapotban védhet, az stabilitást adhat Lucescu csapatának, ha viszont nem, akkor a bizonytalanság már a kezdő sípszó előtt beférkőzhet a román válogatottba.

 

Nincs esély a javításra

A románok most abban bízhatnak, hogy a klub által közölt diagnózis valóban a kedvezőbb forgatókönyvet jelenti, és Radu legalább bevethető állapotba kerül. Mert ha nem, akkor a török-román vb-pótselejtező előtt kialakult káosz könnyen lélektani teherré válhat.

Ne feledjük, nincs visszavágó, a török–román párharc is egyetlen meccsen dől el. A törököknek kedvez, hogy a vb-selejtezőt Isztambulban rendezik. A románok emiatt egyértelműen hátrányból indulnak, és egy újabb lélektani teher az utolsó dolog, amire Lucescu csapatának szüksége van.

 

