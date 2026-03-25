Teljes a káosz Romániában, a válogatott sztárja önhatalmúan kezelte vitatott sérülését

Romániában is hatalmas a várakozás előzi meg a török–román vb-pótselejtezőt: árulkodó, hogy a Gazeta Sporturilor már napokkal a mérkőzés előtt hat újságírót küldött Isztambulba, hogy folyamatosan szállítsák az anyagokat és a háttérinformációkat. Ez önmagában is jelzi, mekkora ügy lett a Románia számára sorsdöntő összecsapásból. A felfokozott hangulatban pedig szinte borítékolható volt, hogy Ionut Radu sérülése és furcsa története külön országos üggyé növi ki magát.

Ionut Radu állapota miatt Romániában is imádkoznak a török–román vb-selejtező előtt. Fotó: AFP

A zavar már a diagnózisnál kezdődött. A román sajtó első hullámában volt szó szakadásról, sőt egyes beszámolók még agyrázkódást is emlegettek, ezért napokig nem lehetett biztosan tudni, valójában milyen sérülést szenvedett a Celta Vigo kapusa. A legfontosabb hivatalos támpontot végül a spanyol klub adta meg: a Celta közlése szerint az ultrahangos vizsgálat vádlizúzódást állapított meg, izomszakadásra utaló jel nélkül, a későbbi vizsgálatok pedig strukturális károsodást sem mutattak ki. Magyarán a jelenlegi legerősebb verzió nem részleges szalagszakadás és nem is izomhúzódás, hanem egy fájdalmas, de enyhébb vádlisérülés.

Iounut Radu miért nem utazott haza egyből Romániába?

A török–román meccs előtt azonban nem csak az orvosi rész miatt robbant nagyot az ügy.

Radu vasárnap este nem ült fel azonnal a Romániába tartó járatra, hanem Spanyolországban maradt további vizsgálatokra, és csak kedden érkezett meg Bukarestbe, majd onnan Mogoșoaiaba, a román válogatott edzőközpontjába.

A román szövetség programja szerint a válogatott szerdán utazott Isztambulba, vagyis Radu még a törökországi indulás előtt csatlakozott, ám a késlekedés így is bőven elég volt ahhoz, hogy az ügyből fegyelmi és kommunikációs vita legyen.

Mircea Lucescu helyzete eleve nehéz, hiszen a nyolcvanéves, nemzetközileg is elismert edzőt hónapok óta betegség miatt kezelik, sokáig az is bizonytalan volt, maradhat-e a tisztségében. Ha valami, a Radu körüli patália nem hiányzott Lucescunak. Szaporítja a kapitánya gondjait, hogy nincs igazán megnyugtató opciója Radu mögött. A román keretben eredetileg Marian Aioani, a Rapid kapusa és Mihai Popa, a CFR Cluj kapusa szerepelt mellette. Csakhogy a román szövetség hivatalos közlése szerint Popa izomproblémával érkezett a válogatotthoz, ezért ki is került a keretből, a helyére Catalin Cabuzt hívták be. Így a topligában védő Radu szerepe még inkább felértékelődött, miközben Aioani és a többiek a válogatottságban lényegében újoncoknak számítanak.