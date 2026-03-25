Rendkívüli

Ez biztos kiveri a biztosítékot Magyar Péternél: már a 444 főszerkesztője is fölényes Fidesz-győzelmet vár + videó

Kylian MbappétérdsérüléssérülésvilágbajnokságReal Madrid

Mi történik a Real Madridnál? Banális hibák, Mbappé mellett további két játékost veszélyeztettek

Spanyol sajtóértesülések szerint egészen elképesztő hibát véthettek a Real Madrid csapatorvosai. Kylian Mbappé térdfájdalomra panaszkodott, el is végezték a szükséges MRI-vizsgálatot, ám félrediagnosztizálták a francia támadót térdsérülését, ugyanis az egészséges lábát vizsgálták meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 7:34
Kylian Mbappé sérülése ellenére is szállította a gólokat. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto / AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kylian Mbappé folyamatosan játszott és termelte a gólokat a Real Madridban, az év elején mindössze két találkozót hagyott ki. Ezért is volt óriási meglepetés, amit Álvaro Arbeloa a Benfica elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt felfedett: akkor a királyi gárda trénere elárulta, hogy a francia támadó hat héten keresztül úgy szerepelt, hogy közben térdfájdalommal küzdött, lényegében egy lábon játszott. Mbappé ezután húsz napot, öt meccset is kihagyott, hogy megoldást találjanak a múlni nem akaró problémáira, majd március közepén tért vissza.

Nagy hibát véthettek a Real Madrid orvosai, mikor Kylian Mbappé térdét vizsgálták. Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto
Kylian Mbappé egészséges lábát vizsgálták meg

Kylian Mbappé még december 7-én, a Real Madrid Celta Vigo elleni mérkőzésén szenvedett térdsérülést egy ütközés következtében. Fájdalomra panaszkodott, ezért orvosi segítséget kért.

A Real Madrid orvosai azonban felfoghatatlan hibát vétettek: spanyol sajtóértesülések szerint félrediagnosztizálták Kylian Mbappé térdsérülését, állítólag véletlenül a világbajnok támadó egészséges lábán végezték el az MRI-vizsgálatot. A The Athletic azt írja, hogy Kylian Mbappé az első hibás vizsgálat után is játszott, annak ellenére, hogy a bal, sérült térdében gyulladás jelei mutatkoztak.

Egy későbbi vizsgálat már a bal lábán részleges hátsó térdszalag-szakadást mutatott ki, ezután adott ki közlemény a madridi klub. Mbappé ezután Párizsba utazott további vizsgálatokra és kezelésre. Azt egyelőre nem tudni, hogy mindez hogyan történhetett meg, sem a klub, sem a támadó nem kommentálta a történteket.

A Real Madrid csatára jelenleg a francia válogatottnál tartózkodik, amely két felkészülési mérkőzést játszik az Egyesült Államokban: március 26-án Brazília, március 29-én pedig Kolumbia ellen.

Több komoly hibát is véthettek a Real Madrid csapatorvosai

Ahogy olvasható a fenti posztban, több dolog miatt is hibáztatják a Real Madrid orvosi stábját. Pedig Xabi Alonso menesztése után Florentino Pérez klubelnök az erőnléti és orvosi részlegen is változtatásokat eszközölt: visszahozta Antonio Pintus erőnléti edzőt, valamint az orvosi részleg vezetőjét, Niko Mihicet. Ennek ellenére a sérülések továbbra is problémát jelentenek a csapat számára Arbeloa irányítása alatt.

Kylian Mbappé esete mellett az elmúlt időszakból több dolgot is sérelmeznek a klub orvosaival szemben.

Annak ellenére is Courtois állt a Manchester City ellen kapuban , hogy a bemelegítésnél megsérült. Hasonló helyzet zajlott le Rodrygo kapcsán: megsérült, de további fél órát játszatták. A brazil kénytelen kihagyni a világbajnokságot.

Még egy érdekesség látott napvilágot, de ezt érdemes helyén kezelni: az értesülések szerint a Real Madrid szakemberei a ChatGPT segítségét kérik, hogy mégis táplálékkiegészítőket adjanak a játékosoknak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Függetlenség – kitől?

Kondor Katalin avatarja

Az unió parancsuralom alá próbált és próbál megannyiszor taszítani bennünket, elég, ha csak a Magyarország területére eltervezett, milliónyi migráns számára felépített lerakati helyre gondolunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.