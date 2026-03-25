Mi történik a Real Madridnál? Banális hibák, Mbappé mellett további két játékost veszélyeztettek

Kylian Mbappé folyamatosan játszott és termelte a gólokat a Real Madridban, az év elején mindössze két találkozót hagyott ki. Ezért is volt óriási meglepetés, amit Álvaro Arbeloa a Benfica elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt felfedett: akkor a királyi gárda trénere elárulta, hogy a francia támadó hat héten keresztül úgy szerepelt, hogy közben térdfájdalommal küzdött, lényegében egy lábon játszott. Mbappé ezután húsz napot, öt meccset is kihagyott, hogy megoldást találjanak a múlni nem akaró problémáira, majd március közepén tért vissza.

Nagy hibát véthettek a Real Madrid orvosai, mikor Kylian Mbappé térdét vizsgálták. Fotó: NurPhoto

Kylian Mbappé egészséges lábát vizsgálták meg

Kylian Mbappé még december 7-én, a Real Madrid Celta Vigo elleni mérkőzésén szenvedett térdsérülést egy ütközés következtében. Fájdalomra panaszkodott, ezért orvosi segítséget kért.

A Real Madrid orvosai azonban felfoghatatlan hibát vétettek: spanyol sajtóértesülések szerint félrediagnosztizálták Kylian Mbappé térdsérülését, állítólag véletlenül a világbajnok támadó egészséges lábán végezték el az MRI-vizsgálatot. A The Athletic azt írja, hogy Kylian Mbappé az első hibás vizsgálat után is játszott, annak ellenére, hogy a bal, sérült térdében gyulladás jelei mutatkoztak.

Egy későbbi vizsgálat már a bal lábán részleges hátsó térdszalag-szakadást mutatott ki, ezután adott ki közlemény a madridi klub. Mbappé ezután Párizsba utazott további vizsgálatokra és kezelésre. Azt egyelőre nem tudni, hogy mindez hogyan történhetett meg, sem a klub, sem a támadó nem kommentálta a történteket.

A Real Madrid csatára jelenleg a francia válogatottnál tartózkodik, amely két felkészülési mérkőzést játszik az Egyesült Államokban: március 26-án Brazília, március 29-én pedig Kolumbia ellen.

🚨 Recap of recent medical news from Real Madrid:



- Real Madrid have diagnosed Kylian Mbappé's wrong knee, letting him play on an injured knee for multiple games before realizing their mistake.

- Real Madrid use ChatGPT to decide what supplements to give the players.

- Courtois… pic.twitter.com/u8XutrFIxr — Madrid Zone (@theMadridZone) March 24, 2026

Több komoly hibát is véthettek a Real Madrid csapatorvosai

Ahogy olvasható a fenti posztban, több dolog miatt is hibáztatják a Real Madrid orvosi stábját. Pedig Xabi Alonso menesztése után Florentino Pérez klubelnök az erőnléti és orvosi részlegen is változtatásokat eszközölt: visszahozta Antonio Pintus erőnléti edzőt, valamint az orvosi részleg vezetőjét, Niko Mihicet. Ennek ellenére a sérülések továbbra is problémát jelentenek a csapat számára Arbeloa irányítása alatt.