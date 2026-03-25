„Ne csináljatok semmi hülyeséget" – Gattuso kiosztotta a játékosait a sorsdöntő meccs előtt

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság a 23. lesz a sorban, és több szempontból is történelminek ígérkezik. Egyrészt a világbajnokságok történetében 48 csapat vesz részt a tornán, másrészt ez lesz az első vb, amit három ország rendez együtt. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz a három házigazda, tizenhat városban lépnek pályára nemzeti csapatok június 11. és július 19. között. Olaszország 2014 után lehet ismét ott a világeseményen, már ha Gennaro Gattuso irányításával a pótselejtezőt sikerrel veszi.

Tizenkét év után lehetne ismét ott a vb-n az olasz válogatott

Az olasz labdarúgó-válogatott Norvégia mögött a második helyen zárta a világbajnoki selejtezős csoportját, amit azt jelentette, hogy pótselejtezőre kényszerül. Az Azzurri útja a vb-re Észak-Írországon és a Wales–Bosznia-Hercegovina párharc győztesén keresztül vezet. A pótselejtező elődöntőit csütörtökön, a döntőit jövő hét kedden vívják, előbbit az olaszok hazai pályán játsszák, továbbjutás esetén azonban idegenben kell a vb-szereplést kiharcolniuk.

Annak ellenére, hogy még ki sem jutott Olaszország, a vb-sorsolás után az olasz sajtó már a nyolcaddöntőben látta a nemzeti csapatot.

Olaszország az előző két világbajnokságról lemaradt, így óriási a várakozás és egyben a nyomás is a szövetségen, a szakmai stábon, valamint a játékosokon. Gennaro Gattuso szerint az olasz válogatott megérdemli, hogy részt vegyen a világbajnokságon, főleg miután 2018-ban és 2022-ben is elbotlott a pótselejtezőn. Előbb Svédország, majd négy évvel később Észak-Macedónia állta útjukat.

Tiszta szívből remélem, hogy elérjük a célunkat

– mondta az olasz szövetségi kapitány, aki úgy döntött, hogy kihagyja keretéből Nicoló Zaniolót, Federico Bernardeschit és Riccardo Orsolinit.