„Ne csináljatok semmi hülyeséget" – Gattuso kiosztotta a játékosait a sorsdöntő meccs előtt

Válaszút előtt az olasz futball: visszatér, ahová való vagy történelmi mélypontra kerül? 2014 után juthat ki ismét a világbajnokságra az olasz labdarúgó-válogatott, amely a napokban a pótselejtezőn méretteti meg magát. Gennaro Gattuso szövetségi kapitány a sorsdöntő mérkőzés (vagy mérkőzések) előtt elmondta, mit szeretne látni a csapatától.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 9:10
Óriási a nyomás Gennaro Gattuson és az olasz válogatotton. Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság a 23. lesz a sorban, és több szempontból is történelminek ígérkezik. Egyrészt a világbajnokságok történetében 48 csapat vesz részt a tornán, másrészt ez lesz az első vb, amit három ország rendez együtt. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesz a három házigazda, tizenhat városban lépnek pályára nemzeti csapatok június 11. és július 19. között. Olaszország 2014 után lehet ismét ott a világeseményen, már ha Gennaro Gattuso irányításával a pótselejtezőt sikerrel veszi.

Gennaro Gattuso bízik játékosaiban. Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto
Tizenkét év után lehetne ismét ott a vb-n az olasz válogatott

Az olasz labdarúgó-válogatott Norvégia mögött a második helyen zárta a világbajnoki selejtezős csoportját, amit azt jelentette, hogy pótselejtezőre kényszerül. Az Azzurri útja a vb-re Észak-Írországon és a Wales–Bosznia-Hercegovina párharc győztesén keresztül vezet. A pótselejtező elődöntőit csütörtökön, a döntőit jövő hét kedden vívják, előbbit az olaszok hazai pályán játsszák, továbbjutás esetén azonban idegenben kell a vb-szereplést kiharcolniuk.

Annak ellenére, hogy még ki sem jutott Olaszország, a vb-sorsolás után az olasz sajtó már a nyolcaddöntőben látta a nemzeti csapatot.

Olaszország az előző két világbajnokságról lemaradt, így óriási a várakozás és egyben a nyomás is a szövetségen, a szakmai stábon, valamint a játékosokon. Gennaro Gattuso szerint az olasz válogatott megérdemli, hogy részt vegyen a világbajnokságon, főleg miután 2018-ban és 2022-ben is elbotlott a pótselejtezőn. Előbb Svédország, majd négy évvel később Észak-Macedónia állta útjukat.

Tiszta szívből remélem, hogy elérjük a célunkat

– mondta az olasz szövetségi kapitány, aki úgy döntött, hogy kihagyja keretéből Nicoló Zaniolót, Federico Bernardeschit és Riccardo Orsolinit.

— Az első naptól kezdve azon dolgozom, hogy jó kapcsolatot építsek ki a játékosokkal. Egy valódi közösséget akartam alkotni, ezzel a kerettel elégedett vagyok. Hiszem, hogy ez a társaság megérdemli a sikert az elmúlt hónapok munkája után – fogalmazott Gattuso.

Ebben a meccsben ott kell lennie a vágynak, de tiszta fejjel kell játszanunk, és meg kell éreznünk a veszélyt. Tiszteljük az északíreket, sokat futnak, nagy szívük van, és a rögzített helyzeteknél félelmetesek.

Gennaro Gattuso azt is kiemelte, hogy a játékosainak le kell küzdenie az előző pótselejtezők kudarcának rémét.

Sorsdöntő napok várnak az olaszokra. Fotó: GIACOMO COSUA / NurPhoto
Gennaro Gattuso a játékosoknak: Ne csináljatok semmi hülyeséget

Az olasz labdarúgó-válogatott edzésén kemény munka folyik, de azért a poénoknak is van helye. Az Azzurri tréningjén a bemelegítés a százméteres sprintekkel zárult, amikor a Gennaro Gattuso megszólalt:

Kérem, legyenek óvatosak. Ne csináljanak semmi hülyeséget!

– jegyezte meg a szövetségi kapitány, akinek Spinazzola válaszolt: — Edző, lazítson, nagyon jók vagyunk ebben. Az egész csapat nevetésben tört ki – számolt be a Corriere dello Sport.

Az olaszok ősszel egy Norvégia elleni vereséggel zárták a vb-selejtezős csoportot:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
