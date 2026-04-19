A fű zöld, az ég kék, a Bayern München a Bundesliga bajnoka

A nyári labdarúgó-vb miatt május 24-re valamennyi topbajnokságban befejeződnek a küzdelmek, és akkorra már pontosan tudható lesz, hogy ki nyerte meg a bajnokságot. Amire sokan nagy tételben fogadni mertek volna, az bejött, ugyanis Európa legjobb formában lévő csapata, a német rekorder Bayern München vasárnap megszerezte a klub történetének 35. bajnoki aranyát. Ehhez egyrészt az kellett, hogy a bajorok nagy riválisa, a Dortmund 2-1-re kikapjon a Hoffenheimtől szombaton, majd a Bayern hazai pályán 4-2-re legyőzze a veresége miatt a 4. helyre visszaeső Stuttgartot.

Luis Díaz alaposan megszolgálta a 70 millió eurós vételárát, amit a Bayern München kifizetett a Liverpoolnak Fotó: THOMAS COEX/AFP

A Bayern München sikerének alapja a Kane, Díaz, Olise trió

Az ünnepi hangulatra árnyékot vetett, hogy a mérkőzés előtt a két csapat szurkolói összecsaptak a stadion előtt, többen – köztük rendőrök is – megsérültek. A bajnoki cím megszerzése mellett a bajorok egy újabb Bundesliga-rekordot is felállítottak, miután az előző fordulóban megdöntötte a klub által az 1971/1972-es idényben elért 101 gólos csúcsot. Az új ligarekord pontos gólszáma a következő négy fordulót követően derül ki, jelenleg a már 35-szörös bajnok 109 lőtt gólnál jár.

A müncheniek szuperszezonjának alapját éppen Európa legeredményesebb támadótriója jelenti, akik nemcsak a bajnokságban repítették az élre a bajorokat, hanem a Bajnokok Ligájában is a legjobb négy között járnak már, többek között a Real Madrid elleni kettős győzelemmel . Mindhárom játékos kiemelkedő statisztikákkal rendelkezik az idei szezonban, ahol Luis Díaz és Harry Kane a gólszerzésben, Michael Olise pedig a gólpasszok terén vezeti a toplistákat.

Harry Kane egészen elképesztő szezont hagy maga mögött, eddig 51 gólt rúgott ebben a szezonban Fotó: TOM WELLER/DPA

Harry Kane statisztikája

Bundesliga: 27 meccs, 32 gól, 5 gólpassz

Bajnokok Ligája: 11 meccs, 12 gól, 1 gólpassz

Német Kupa: 4 meccs, 6 gól

Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól

Összesen: 43 meccs, 51 gól, 6 gólpassz

Luis Díaz statisztikája

Bundesliga: 28 meccs, 15 gól, 16 gólpassz

Bajnokok Ligája: 10 meccs, 6 gól, 3 gólpassz

Német Kupa: 4 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól

Összesen: 43 meccs, 24 gól, 20 gólpassz

Michael Olise statisztikája

Bundesliga: 27 meccs, 12 gól, 20 gólpassz

Bajnokok Ligája: 11 meccs, 4 gól, 7 gólpassz

Német Kupa: 4 meccs, 2 gól, 2 gólpassz

Szuperkupa: 1 meccs

Összesen: 44 meccs, 18 gól, 29 gólpassz

Egészen döbbenetes, hogy ez a három játékos összesen 93 gólt lőtt és emellé kiosztottak 55 gólpasszt. Persze ne legyünk igazságtalanok, hiszen a Bayern védelme is remekelt a Bundesligában, ugyanis harminc bajnokin mindössze 29-szer találtak be az ellenfelek a Bayern kapujába.