bayern münchenharry kanebundesligaLuis DíazMichael Olisebajnok

A fű zöld, az ég kék, a Bayern München a Bundesliga bajnoka

Ahogy azt a szombati dortmundi vereséget követően már sejteni lehetett, vasárnap estére eldőlt a bajnoki cím Németországban. A címvédő Bayern München 4-2-re legyőzte hazai pályán a VfB Stuttgartot a Bundesliga 30. fordulójában, és ezzel megszerezte 35. bajnoki aranyérmét. Ami igazán megdöbbentő, az az, hogy a bajorok 109 gólt lőttek, míg összesen 29-et kaptak, azaz leiskolázták az egész mezőnyt.

Molnár László
2026. 04. 19. 20:40
A Bayern München edzője, Vincent Kompany és a csapat legjobb góllövője, Harry Kane ünnepel a Stuttgart legyőzését követően Fotó: Europress/AFP/Karl-Josef Hildenbrand
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyári labdarúgó-vb miatt május 24-re valamennyi topbajnokságban befejeződnek a küzdelmek, és akkorra már pontosan tudható lesz, hogy ki nyerte meg a bajnokságot. Amire sokan nagy tételben fogadni mertek volna, az bejött, ugyanis Európa legjobb formában lévő csapata, a német rekorder Bayern München vasárnap megszerezte a klub történetének 35. bajnoki aranyát. Ehhez egyrészt az kellett, hogy a bajorok nagy riválisa, a Dortmund 2-1-re kikapjon a Hoffenheimtől szombaton, majd a Bayern hazai pályán 4-2-re legyőzze a veresége miatt a 4. helyre visszaeső Stuttgartot.

Fotó: THOMAS COEX/AFP

A Bayern München sikerének alapja a Kane, Díaz, Olise trió

Az ünnepi hangulatra árnyékot vetett, hogy a mérkőzés előtt a két csapat szurkolói összecsaptak a stadion előtt, többen – köztük rendőrök is – megsérültek. A bajnoki cím megszerzése mellett a bajorok egy újabb Bundesliga-rekordot is felállítottak, miután az előző fordulóban megdöntötte a klub által az 1971/1972-es idényben elért 101 gólos csúcsot. Az új ligarekord pontos gólszáma a következő négy fordulót követően derül ki, jelenleg a már 35-szörös bajnok 109 lőtt gólnál jár.

A müncheniek szuperszezonjának alapját éppen Európa legeredményesebb támadótriója jelenti, akik nemcsak a bajnokságban repítették az élre a bajorokat, hanem a Bajnokok Ligájában is a legjobb négy között járnak már, többek között a Real Madrid elleni kettős győzelemmel . Mindhárom játékos kiemelkedő statisztikákkal rendelkezik az idei szezonban, ahol Luis Díaz és Harry Kane a gólszerzésben, Michael Olise pedig a gólpasszok terén vezeti a toplistákat.

Harry Kane egészen elképesztő szezont hagy maga mögött, eddig 51 gólt rúgott ebben a szezonban
Harry Kane egészen elképesztő szezont hagy maga mögött, eddig 51 gólt rúgott ebben a szezonban     Fotó: TOM WELLER/DPA

Harry Kane statisztikája

  • Bundesliga: 27 meccs, 32 gól, 5 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 11 meccs, 12 gól, 1 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 6 gól
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • Összesen: 43 meccs, 51 gól, 6 gólpassz

Luis Díaz statisztikája

  • Bundesliga: 28 meccs, 15 gól, 16 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 10 meccs, 6 gól, 3 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • Összesen: 43 meccs, 24 gól, 20 gólpassz

Michael Olise statisztikája

  • Bundesliga: 27 meccs, 12 gól, 20 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 11 meccs, 4 gól, 7 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 2 gól, 2 gólpassz
  • Szuperkupa: 1 meccs
  • Összesen: 44 meccs, 18 gól, 29 gólpassz

Egészen döbbenetes, hogy ez a három játékos összesen 93 gólt lőtt és emellé kiosztottak 55 gólpasszt. Persze ne legyünk igazságtalanok, hiszen a Bayern védelme is remekelt a Bundesligában, ugyanis harminc bajnokin mindössze 29-szer találtak be az ellenfelek a Bayern kapujába.

Bundesliga, 30. forduló

péntek:

  • St. Pauli-1. FC Köln 1-1 (0-0)

szombat:

  • Eintracht Frankfurt-RB Leipzig 1-3 (1-1)
  • Union Berlin-VfL Wolfsburg 1-2 (0-1)
  • Bayer Leverkusen-Augsburg 1-2 (1-1)
  • Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-1 (1-0)
  • Werder Bremen-Hamburger SV 3-1 (1-1)

vasárnap:

  • Bayern München-VfB Stuttgart 4-2 (3-1)
  • Freiburg-Heidenheim 2-1 (1-0)
  • Borussia Mönchengladbach-FSV Mainz 05 19.30

A Bundesliga állása itt tekinthető meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.