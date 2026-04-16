dartsJonny ClaytonLuke Littlerdarts Premier LeaguehollandiaPremier ­LeaguefüttykoncertRotterdam

A Premier League éllovasa tett szívességet a Luke Littlert fütyülő hollandoknak

Csütörtökön este a hollandiai Rotterdamban, a tizenegyedik állomással folytatódott a 2026. évi darts Premier League alapszakasza. Ahogy várható volt, Luke Littlert óriási füttykoncerttel fogadták a holland szurkolók. A világelső angol Price és Humphries legyőzésével jutott döntőbe, ahol a van Gerwent és Rockot felülmúló Claytonnal találkozott. A walesi nyerte a rotterdami állomást.

Tóth Norbert
2026. 04. 16. 22:54
Luke Littlert kifütyülték Hollandiában. Fotó: ANDREAS GORA/DPA/AFP
Továbbra sem találta magát jó pozícóban Luke Humphries. A darts Premier League címvédője az első tíz este alatt mindössze hat meccset nyert meg, tizenegy pontjával az utolsó előtti helyről várta a hollandiai fordulót. Luke Littler az előző brightoni fordulóban statisztikailag pályafutása legrosszabb teljesítményét nyújtotta. A világelsőt mostanában elég sok kritika érte a színpadi viselkedése sokaknál többször is kiverte a biztosítékot. A rotterdami szurkolók az angol tudtára adták, hogy nem feledték a Gian van Veen elleni csörtéjét. Jonny Clayton továbbra is vezette a PL-tabellát.

Jonny Clayton továbbra is őrzi első helyét a darts Premier League tabelláján. Fotó: JEAN-MARC WIESNER / DPA

Littler nem figyelt a közönségre, mindkét holland elvérzett

Luke Littlert nem hatotta meg, hogy már a bevonulását is füttykoncert kísérte, majd minden rossz nyilánál örültek a hollandok. A világelső angol gyorsan 2-0-ás előnyre tett szert Gerwyn Price ellen, és elhallgattatta a közönséget. Littler már 5-2-nél lezárhatta volna a meccset, azonban két meccsnyilat is rontott. Az angol végül egy BULL-os kiszállóval húzta meg az utolsó legjét, 6-2-re nyerte a negyeddöntőt.

A Gian van Veen–Luke Humphries összecsapás első legjét a holland nyerte, majd az angol egyenlített. Humphries innentől teljesen a saját kezébe vette a sorsát, és biztosra ment. Ugyan még 2-2-re egalizált van Veen, viszont utána tarolt a címvédő, aki erőt demonstrált a 6-2-es sikerével.

A harmadik negyeddöntőben láthattuk az este másik hollandját, Michael van Gerwent, aki az éllovas Jonny Clayton ellen meccselt. Akárcsak van Veen, úgy van Gerwen is óriási ovációt kapott a földiejitől. 122-es kiszállóval vitte el az első leget a holland, ezután viszont nem kegyelmezett a walesi. Sorozatban öt leget nyert Clayton (1-5), ezúttal nem bukott ilyen óriási előnyről, egy 170-es kiszállóval zárta le a meccset. Michael van Gerwen 6-2-re kikapott, folytatódott a rotterdami átok: 2022 óta nem nyert itt a holland.

A negyedik továbbjutó a Stephen Bunting–Josh Rock meccsből került ki. Az északír szenzációs kezdett, 4-0-val demoralizálta Buntingot, aki ugyan megnyerte a becsület legjét, de súlyos vereséget szenvedett (1-6). Ez volt az egyetlen negyeddöntő, ahol mindkét játékos száz fölötti átlagot dobott.

Két döntő leges elődöntőt vívtak

Egy valami nem változott az elődöntőre: az a holland közönség Luker Littlerhez fűződő viszonya volt. Finoman fogalmazva, továbbra sem volt rotterdami közönségkedvenc az angol. Littler a két meccs között elmondta a Sky Sportsnak, hogy egyáltalán nem lepte meg mindez, készült rá, hogy kifütyülik. Ugyan az első leget megnyerte a világelső, de közel sem volt üzembiztos a játéka, ezt ki is használta Humphries. Littler miután hátrányba került négy leget nyert sorozatban, a közönségnek többször is kimutatott. Azonban lezárni nem tudta a találkozót, angol riválisa pedig elvitte a következő három játszmát, így döntő leg következett. Littler jutott végül a fináléba (6-5).

Nem tartogatott kevesebb izgalmat a Jonny Clayton–Josh Rock párharc sem, amit az előző héten is megvívtak az elődöntőben (előbbi játékos nyert 6-4-re). Az első négy leg (2-2) még nem hozott kiemelkedő játékot, után viszont lendületbe jöttek. Az északír 3-3-as állásnál brékelt, és először előnybe került. Clayton azonnal visszabrékelt, továbbra is ki-ki mérkőzés volt, amely végül szinte az utolsó nyilakig kiélezett is maradt. Clayton idegei bírták jobban, 6-5-re nyert az éllovas walesi, és ismét döntőzhetett, csakúgy, mint egy hete.

A negyedik állomást nyerte meg Jonny Clayton

Kijelenthető volt, hogy a rotterdami este két leginkább kiemelkedő játékosa, Luke Littler és Jonny Clayton vívhatta a döntőt. A világelső angol gyorsan 2-0-ás előnyre tett szert, ismét csönd lett a csarnokban. Amint hibázott Littler, és nem nyerte meg sorozatban harmadik legjét, azonnal kapcsolt Clayton. 3-2-re fordított a walesi, ez már jobban tetszett a holland szurkolóknak. A walesi 5-4-nél meccsnyilat rontott, de a következő körben is dobhatott a győzelemért, akkor már nem hibázott. Jonny Clayton nyerte (6-4) a Premier League 11. állomását, és továbbra is az élen menetel.

A darts Premier League jövő csütörtökön Liverpoolban folytatódik, a 16 fordulós alapszakasz után az első négy helyezett vehet részt a május 28-ai, londoni négyes döntőben.
 

Darts Premier League, 11. állomás, Rotterdam

Negyeddöntők:

  • Luke Littler (angol, 97,30-as körátlag)–Gerwyn Price (walesi, 91,44) 6-3
  • Gian van Veen (holland, 93,36)–Luke Humphries (angol, 100,51) 2-6
  • Michael van Gerwen (holland, 97,97)–Jonny Clayton (walesi, 99,33) 2-6
  • Stephen Bunting (angol,104,81)–Josh Rock (északír, 102,55) 1-6

Elődöntők:

  • Luke Littler (angol, 100,85)–Luke Humphries (angol, 103,00) 6-5
  • Jonny Clayton (walesi, 87,96)–Josh Rock (északír, 96,05) 6-5

Döntő:

  • Luke Littler (angol,95,41)–Jonny Clayton (walesi,92,92) 4-6


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

