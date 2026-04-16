A Premier League éllovasa tett szívességet a Luke Littlert fütyülő hollandoknak

Továbbra sem találta magát jó pozícóban Luke Humphries. A darts Premier League címvédője az első tíz este alatt mindössze hat meccset nyert meg, tizenegy pontjával az utolsó előtti helyről várta a hollandiai fordulót. Luke Littler az előző brightoni fordulóban statisztikailag pályafutása legrosszabb teljesítményét nyújtotta. A világelsőt mostanában elég sok kritika érte a színpadi viselkedése sokaknál többször is kiverte a biztosítékot. A rotterdami szurkolók az angol tudtára adták, hogy nem feledték a Gian van Veen elleni csörtéjét. Jonny Clayton továbbra is vezette a PL-tabellát.

Littler nem figyelt a közönségre, mindkét holland elvérzett

Luke Littlert nem hatotta meg, hogy már a bevonulását is füttykoncert kísérte, majd minden rossz nyilánál örültek a hollandok. A világelső angol gyorsan 2-0-ás előnyre tett szert Gerwyn Price ellen, és elhallgattatta a közönséget. Littler már 5-2-nél lezárhatta volna a meccset, azonban két meccsnyilat is rontott. Az angol végül egy BULL-os kiszállóval húzta meg az utolsó legjét, 6-2-re nyerte a negyeddöntőt.

Luke Littler back to winning ways as he beats Gerwyn Price 6-3 to reach the Semi-Finals...



A Gian van Veen–Luke Humphries összecsapás első legjét a holland nyerte, majd az angol egyenlített. Humphries innentől teljesen a saját kezébe vette a sorsát, és biztosra ment. Ugyan még 2-2-re egalizált van Veen, viszont utána tarolt a címvédő, aki erőt demonstrált a 6-2-es sikerével.

Luke Humphries claims a 6-2 win over the Dutch number one to reach the semi-finals!



A harmadik negyeddöntőben láthattuk az este másik hollandját, Michael van Gerwent, aki az éllovas Jonny Clayton ellen meccselt. Akárcsak van Veen, úgy van Gerwen is óriási ovációt kapott a földiejitől. 122-es kiszállóval vitte el az első leget a holland, ezután viszont nem kegyelmezett a walesi. Sorozatban öt leget nyert Clayton (1-5), ezúttal nem bukott ilyen óriási előnyről, egy 170-es kiszállóval zárta le a meccset. Michael van Gerwen 6-2-re kikapott, folytatódott a rotterdami átok: 2022 óta nem nyert itt a holland.

Jonny Clayton reels in a MASSIVE 170 finish to defeat Michael van Gerwen 6-2 in style in Rotterdam!



A negyedik továbbjutó a Stephen Bunting–Josh Rock meccsből került ki. Az északír szenzációs kezdett, 4-0-val demoralizálta Buntingot, aki ugyan megnyerte a becsület legjét, de súlyos vereséget szenvedett (1-6). Ez volt az egyetlen negyeddöntő, ahol mindkét játékos száz fölötti átlagot dobott.