Román könnyeket csalt elő egy magyar gól a Pelé-féle braziloknak

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság-mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A 47. részben az 1970-es mexikói világbajnokságot idézzük fel. Azt a meccset, amikor egy magyar játékos – román színekben – pályára lépett a kétszeres világbajnok és Pelével fémjelzett brazil csapat ellen. Mi az, hogy pályára lépett! Dembrovszky Imre gólt is lőtt a braziloknak.

Lantos Gábor
2026. 04. 19. 5:37
Boldog brazilok az 1970-es labdarúgó vb-n, középen Pelé Fotó: SVEN SIMON Forrás: picture-alliance
Románia, Svájc, Görögország és Portugália. Ez a négy csapat alkotta az 1970-es mexikói világbajnokságra selejtező európai I-es csoportot. Az első kalapból az 1966-os világbajnokság bronzérmesét, a portugálokat húzták be ide, Románia a harmadik kalapból került be a négyesbe. Természetesen mindenki azt várta, hogy Eusébio és társai könnyedén jutnak ki a mexikói világbajnokságra. Már csak azért is, mert az első selejtező mérkőzésen a portugálok 3:0-ra kiütötték a románokat. Ám később minden a feje tetejére állt. A portugál csapat egyetlen győzelemmel és döntetlennel, 4 ponttal a csoport utolsó helyén végzett. Hihetetlen, de hazai pályán Svájctól is kikaptak 2:0-ra. A csoport első helyén az a Románia végzett, amelyről senki sem gondolta volna, hogy díszlépésben jut el Mexikóba. A magyar Dembrovszky Imre sem. Pedig, ha ő nincs, akkor vb-szereplés sincs. Már csak azért sem, mert a románok számára sorsdöntő és a kijutásról határozó utolsó vb-selejtezőn az ő góljával szerezte meg a vezetést Bukarestben a házigazda. A görögök ugyan egyenlítettek, de ez a döntetlen a románoknak pont arra volt elég, hogy a csoportban az élen végezzenek.

Dembrovszky Imre, aki gól lőtt a braziloknak Fotó: Joost Evers / Anefo

Dembrovszky Imre nevét (is) románul írta le a magyar sajtó

Ám a vb-sorsoláskor a román csapatnak tényleg kijutott a jóból. 

Ritka az, hogy egy világbajnokságon a négyes csoportba az ezt megelőző két vb aranyérmese és egy vb-második is bekerüljön. 

Márpedig Mexikóban ez esett meg. Románia mellé behúzták az 1962-es chilei világbajnokság arany- és ezüstérmesét (azaz Braziliát és Csehszlovákiát), valamint az 1966-os vb-aranyérmes angolokat. Maradjunk annyiban, Románia nem ilyen sorsolásról álmodott.

Meg arról sem, hogy az első mérkőzésen Anglia ellen 1:0-s vereséget szenvednek. Az egyetlen gólt Geoff Hurst lőtte, miközben az 1962-es vb-döntő „megismétlése” sima 4:1-es brazil sikert hozott. A románok tehát győzelmi kényszerben léptek pályára a második körben a csehszlovákok ellen, és óriási meglepetésre 2:1-re nyertek.

A Népsport a magyar Dembrovszky Imre nevét Dembrowskinak írja – így, w-vel –, meg sem említve, hogy a román válogatott magyar játékosáról van szó. De a szintén magyar Szatmári Lajosról sem, aki Nagyszalontán született és aki a magyar újságokban Satmareanu néven futott.

Akkoriban erről nem nagyon lehetett sem írni, sem pedig beszélni. Mindez azért furcsa, mert a Népsportban a csapat mellett edzőként dolgozó Kovács István neve viszont magyarul jelent meg.

Azzal, hogy a román csapat 2:1-re legyőzte a csehszlovákokat, saját kezébe tette le a sorsát. A záró fordulóban, 1970. június 10-én Brazília ellen kellett pályára lépniük.

A meccs: 

IX. labdarúgó-világbajnokság, III-as csoport, 3. forduló: Brazília–Románia 3:2 (2:1)
Guadalajara, 55 ezer néző. Vezette: Marschall (osztrák).

Brazília: Felix – C. Alberto, Brito, Fontana, Everaldo (Marco Antonio) – Clodoaldo (Edu), Piazza, Paulo Cesar – Jairzinho, Tostao, Pelé.
Románia: Adamache (R. Răducanu) – Satmareanu, Lupescu, Dinu, Mocanu – Dimitru, Neagu, Nunweiller -  Dembrovszki, Dumitrache (Tataru), Lucescu.

Gól: Pelé (20.,66.), Jairzinho (21.), illetve Dumitrache (34.), Dembrovszky (83.)

Hogy képet kapjunk a román válogatott akkori helyzetéről, érdemes elmerülni a román sajtó történelmi cikkeiben. Már az első, az angolok elleni mérkőzés előtt 

Nicolae Ceausescu, az ország rettegett és teljhatalmú vezetője úgy döntött, hogy fejenként 200 dollárral jutalmazza a játékosokat, ha azok legyőzik az angolokat.

A meccs előtt Bukarestből azonban újabb távirat érkezett. Ebben az állt, hogy győzelem esetén minden egyes futballistának 100 dollárt vissza kell adni, mert ezt a pénzt az 1970. májusi, valóban rettenetes romániai árvíz károsultjainak szánják. 

Mexikó imádta a románokat

Mire a csoport harmadik fordulójában sor került a brazilok és a románok elleni ütközetre, a dél-amerikai csapat már továbbjutott, mert az első két meccsét megnyerte. Ennek ellenére semmit sem bízott a véletlenre, a legerősebb felállásban ment neki a románoknak. A szenzációs formában játszó Pelé két gólt is szerzett, Románia csak futott az eredmény után. 3:1-es brazil vezetést követően, a 83. percben jött el Dembrovszky Imre nagy pillanata: az ő góljával szépített a román csapat. Egyenlíteni azonban nem tudott. Mivel egy nappal később Anglia 1:0-ra legyőzte a csehszlovákokat, a román válogatott a csoport harmadik helyén végzett és nem jutott tovább.

A Népsport szerint a mexikói közönség nagyon megszerette a román nemzeti tizenegyet.  A helyszíni jelentésekben olyan gyöngyszemeket lelünk, mely szerint a román csapat a braziloktól elszenvedett vereség után nem felejtett el köszönetet mondani a szálloda előtt posztoló rendőr őrszemeknek, akik példásan távol tartották a rajongókat a román csapattól. A jelentés így ír: „Románia válogatottja ezen a tornán befutott Dél-Amerikában. 

Tele vannak meghívással. Szívesen látják őket Peruban, Brazíliában, Uruguayban, de itt, Mexikóban is maradhatnának még néhány hétig.

Mindez nem is kicsit fájt a magyaroknak, mert a mi csapatunk csak tévén nézhette a mexikói történéseket. Még fájóbb volt nézni, hogy a román csapat – a vereség ellenére – labdabirtoklásban felvette a versenyt a tényleg virtuóz brazilokkal. (Brazilok: 52 százalék, románok: 48 százalék.) Nem mellékes az sem, hogy a 29. percben a román csapat edzője kapust cserélt. Az első 29 percben Brazília elképesztő tűzerőt mutatott: 13 lövést küldött a kapura, és ebből született meg a dél-amerikaiak három gólja.

Dembrovszky és Szatmári nagy meccse volt ez

Bár ez a történet a magyar góllövőről, Dembrovszky Imréről szól, Szatmári Lajos nevét csupa nagybetűvel kellene írni. Ezen a mérkőzésen a Steaua Bukarestből ő volt az egyetlen kezdőjátékos. A magyar jobbhátvéd Paulo Césart szinte levegőhöz sem hagyta jutni. Ezek mellett egy gólpasszt is feljegyezhettünk a neve mellett. 

Az viszont bizonyos, hogy a futballtörténelem egyetlen olyan magyar játékosa, aki gólt lőtt a Pelével felálló braziloknak, Dembrovszky Imre volt.

(Az 1966-os magyar–brazil vb-meccsen Pelé nem lépett pályára.) Gólja mellett ezen az összecsapáson cselezésben is elképesztő volt, mert öt kísérletéből öt sikeresnek bizonyult ebben a műfajban. 

Ha pedig ránézünk a román csapat összeállítására, ott láthatjuk a napokban elhunyt Mircea Lucescu nevét is. Ő volt az, aki a mérkőzés végén Pelével tudott mezt cserélni. Évtizedekkel később Lucescu azt is elárulta, hogy a mezt egyszer sem mosta ki. „Még mindig látni rajta a stadion füvének nyomait” – mondta. 

A brazil csapatnak ez a meccs persze csak egy volt a sok közül. Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni, hogy a brazilok mekkora tisztelettel beszélnek az akkori román csapatról. Az ESPN brazil kiadásában írt visszaemlékező cikkben egyenesen azt írták, hogy a román csapat volt a spanyolok által évtizedekkel később előadott tiki-taka játék előfutára, azaz ugyanazt próbálták játszani, mint a 2008-as világbajnok hispán gárda. Bár a vesztes románokat ez a dicséret aligha vigasztalja, mégsem lehet mindemellett szó nélkül elmenni. Viszont a végén nem Románia volt boldog, hanem Brazília – az együttes Olaszország legyőzésével 1970-ben harmadszor nyerte meg a világbajnokságot.

Dembrovszky Imre nevét pedig 1978-ban is jól megjegyezhették a magyarok.

Az akkor már a Politechnika Temesvár csapatában játszó futballista kétszer is pályára lépett az MTK-VM ellen, ugyanis a magyar és a román együttest összesorsolták az UEFA-kupában. A temesvári mérkőzést 2-0-ra a román csapat nyerte meg, a visszavágón 2-1-es MTK-siker született, de ez kevés volt a magyaroknak a továbbjutáshoz.

A cikket az Arcanum Digitális Tudománytár segítségével írtuk meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

