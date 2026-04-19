Román könnyeket csalt elő egy magyar gól a Pelé-féle braziloknak

Románia, Svájc, Görögország és Portugália. Ez a négy csapat alkotta az 1970-es mexikói világbajnokságra selejtező európai I-es csoportot. Az első kalapból az 1966-os világbajnokság bronzérmesét, a portugálokat húzták be ide, Románia a harmadik kalapból került be a négyesbe. Természetesen mindenki azt várta, hogy Eusébio és társai könnyedén jutnak ki a mexikói világbajnokságra. Már csak azért is, mert az első selejtező mérkőzésen a portugálok 3:0-ra kiütötték a románokat. Ám később minden a feje tetejére állt. A portugál csapat egyetlen győzelemmel és döntetlennel, 4 ponttal a csoport utolsó helyén végzett. Hihetetlen, de hazai pályán Svájctól is kikaptak 2:0-ra. A csoport első helyén az a Románia végzett, amelyről senki sem gondolta volna, hogy díszlépésben jut el Mexikóba. A magyar Dembrovszky Imre sem. Pedig, ha ő nincs, akkor vb-szereplés sincs. Már csak azért sem, mert a románok számára sorsdöntő és a kijutásról határozó utolsó vb-selejtezőn az ő góljával szerezte meg a vezetést Bukarestben a házigazda. A görögök ugyan egyenlítettek, de ez a döntetlen a románoknak pont arra volt elég, hogy a csoportban az élen végezzenek.

Dembrovszky Imre, aki gól lőtt a braziloknak Fotó: Joost Evers / Anefo

Dembrovszky Imre nevét (is) románul írta le a magyar sajtó

Ám a vb-sorsoláskor a román csapatnak tényleg kijutott a jóból.

Ritka az, hogy egy világbajnokságon a négyes csoportba az ezt megelőző két vb aranyérmese és egy vb-második is bekerüljön.

Márpedig Mexikóban ez esett meg. Románia mellé behúzták az 1962-es chilei világbajnokság arany- és ezüstérmesét (azaz Braziliát és Csehszlovákiát), valamint az 1966-os vb-aranyérmes angolokat. Maradjunk annyiban, Románia nem ilyen sorsolásról álmodott.

Meg arról sem, hogy az első mérkőzésen Anglia ellen 1:0-s vereséget szenvednek. Az egyetlen gólt Geoff Hurst lőtte, miközben az 1962-es vb-döntő „megismétlése” sima 4:1-es brazil sikert hozott. A románok tehát győzelmi kényszerben léptek pályára a második körben a csehszlovákok ellen, és óriási meglepetésre 2:1-re nyertek.

A Népsport a magyar Dembrovszky Imre nevét Dembrowskinak írja – így, w-vel –, meg sem említve, hogy a román válogatott magyar játékosáról van szó. De a szintén magyar Szatmári Lajosról sem, aki Nagyszalontán született és aki a magyar újságokban Satmareanu néven futott.

Akkoriban erről nem nagyon lehetett sem írni, sem pedig beszélni. Mindez azért furcsa, mert a Népsportban a csapat mellett edzőként dolgozó Kovács István neve viszont magyarul jelent meg.