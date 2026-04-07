Konyhai tűz okozott felfordulást a magyar játékos csapatánál, ezután jött a még nagyobb pofon

Nagyon messze került az Eb-kvalifikációtól az U21-es labdarúgó-válogatott, miután múlt kedden, hazai pályán 2-1-re kikapott Ukrajnától. A magyar csapatból Dénes Vilmos volt eredményes, először a meggypiros mezben, de nem örült a góljának ebben a helyzetben. A Kortrijk csatára az Origónak adott interjúban a belgiumi céljairól is beszélt.

2026. 04. 07. 9:31
A gólszerző Dénes Vilmos (balra) és csapattársa, Horváth Kevin az ukránok elleni Eb-selejtezőn Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Már az ukránok elleni Eb-selejtező előtt sem állt fényesen a csoportjában az U21-es labdarúgó-válogatott, amely négy forduló alatt csupán három pontot szerzett. A cél az volt, hogy keleti szomszédaink ellen javítson a mérlegén a csapat, de ez nem sikerült, 2-1-re kikapott, és ezzel mondhatni kilátástalan helyzetbe került a kvalifikáció szempontjából. Dénes Vilmost ebben a helyzetben a 95. percben szerzett szépítő gólja sem vigasztalta, annak ellenére sem, hogy számára ez volt az első az U21-es válogatottban.

Az ukránok elleni mérkőzés nem úgy alakult, ahogy azt Dénes Vilmos szerette volna Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Egy ilyen meccs után a vereség mindent elsötétít, főleg úgy, hogy sorsfordító találkozó volt. Utólag visszanézve persze tudok örülni neki, de a csapat eredménye fontosabb. Nagyon csalódott voltam. Valószínűleg ez volt az utolsó lehetőségünk, hogy versenyben maradjunk az Eb-szereplésért, sorsfordító meccs volt, ezért szomorú, hogy kikaptunk. Az utolsó három meccsen viszont meg kell mutatnunk a tartásunkat

– tűzte ki a célokat az Origónak adott interjúban a magyar támadó, aki szerint több van a válogatottban. – A csapategységünk kifejezetten jó, amióta válogatott vagyok, ezt az egyik legerősebb közösségnek érzem. Inkább az a probléma, ami a válogatott foci egyik nehézsége, hogy nem tudunk sokat együtt lenni. A bajnokság során mindenki a klubjára koncentrál, sokan bajnoki címért, feljutásért vagy kiesés ellen játszanak. Ráadásul nálunk eközben új szövetségi edző érkezett, a játékrendszer is változott, és rövid idő alatt kell összeállni. Az ukránok ezzel szemben régóta együtt játszanak, U20-as válogatottként komoly sikereket értek el, és ilyenkor ezek a különbségek kijönnek.

Dénes Vilmos a belga élvonalban?

Dénes Vilmos 2025 szeptemberétől a Kortrijkot erősíti, a belga másodosztályban szereplő klub egymillió eurót fizetett ki érte a Zalaegerszegnek. A csapat az élvonalba vágyik, jelenleg a feljutást érő második pozíció illeti meg, de nagy a versenyfutás, négy pont a harmadik Beerschot lemaradása. A Kortrijk helyzetét bonyolítja, hogy a RFC Seraing elleni bajnokija elmaradt, és egyelőre nem tudni, hogy melyik együttes lesz gazdagabb néhány ponttal.

– Elutaztunk a meccsre, kimentünk bemelegíteni, de a hazai csapat akkor még ki sem jött. Először csak annyit mondtak nekünk, hogy fél órával később kezdődik a mérkőzés, ezért visszamentünk, majd később újra kimentünk bemelegíteni. Már éppen készültünk volna játszani, amikor közölték, hogy mégsem lehet lejátszani a meccset. Akkor derült ki, hogy tűz volt a stadion konyhájában, illetve gázszivárgás is történt, és emiatt nem tudják biztosítani a szükséges körülményeket és a biztonságot. Ezután az lett a kérdés, hogy pontosan miért maradt el a meccs, és ki a felelős érte. Ha ez a hazai klub hibája, például valamilyen karbantartási probléma miatt történt, akkor nekünk járhat a három pont. Ha viszont rajtuk kívül álló okról van szó, akkor újra kell játszani a találkozót. Először a belga szövetség nekünk ítélte a három pontot, de az ellenfél fellebbezett, ezért az ügy még mindig nem zárult le, és egyelőre nincs végleges döntés – fedte fel Dénes, aki szerint ez nagyon megnehezíti a dolgukat. – Gyakorlatilag két nap alatt teljesen megváltozott a helyzetünk: egyrészt jött egy vereségünk egy másik meccsen, másrészt az elmaradt találkozó után először nekünk megítélt három pont sorsa is bizonytalanná vált a fellebbezés miatt. Így a korábbi előnyünk gyakorlatilag eltűnt. Ez mentálisan nehéz helyzet, de talán jókor jött a pofon, mert most mindenki érzi, hogy a feljutás még nincs meg. Ugyanakkor továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk: ha megnyerjük a hátralévő meccseinket, feljutunk.

A 21 éves szélső felfedte, tavaly azzal a céllal igazolt Belgiumba, hogy az élvonalban szerepelhessen, tehát ha minden a tervei szerint alakul, akkor hamarosan ez teljesülhet is. Aztán a reményei szerint valamelyik topliga felé veheti az irányt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

