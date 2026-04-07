Konyhai tűz okozott felfordulást a magyar játékos csapatánál, ezután jött a még nagyobb pofon

Már az ukránok elleni Eb-selejtező előtt sem állt fényesen a csoportjában az U21-es labdarúgó-válogatott, amely négy forduló alatt csupán három pontot szerzett. A cél az volt, hogy keleti szomszédaink ellen javítson a mérlegén a csapat, de ez nem sikerült, 2-1-re kikapott, és ezzel mondhatni kilátástalan helyzetbe került a kvalifikáció szempontjából. Dénes Vilmost ebben a helyzetben a 95. percben szerzett szépítő gólja sem vigasztalta, annak ellenére sem, hogy számára ez volt az első az U21-es válogatottban.

Az ukránok elleni mérkőzés nem úgy alakult, ahogy azt Dénes Vilmos szerette volna Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

Egy ilyen meccs után a vereség mindent elsötétít, főleg úgy, hogy sorsfordító találkozó volt. Utólag visszanézve persze tudok örülni neki, de a csapat eredménye fontosabb. Nagyon csalódott voltam. Valószínűleg ez volt az utolsó lehetőségünk, hogy versenyben maradjunk az Eb-szereplésért, sorsfordító meccs volt, ezért szomorú, hogy kikaptunk. Az utolsó három meccsen viszont meg kell mutatnunk a tartásunkat

– tűzte ki a célokat az Origónak adott interjúban a magyar támadó, aki szerint több van a válogatottban. – A csapategységünk kifejezetten jó, amióta válogatott vagyok, ezt az egyik legerősebb közösségnek érzem. Inkább az a probléma, ami a válogatott foci egyik nehézsége, hogy nem tudunk sokat együtt lenni. A bajnokság során mindenki a klubjára koncentrál, sokan bajnoki címért, feljutásért vagy kiesés ellen játszanak. Ráadásul nálunk eközben új szövetségi edző érkezett, a játékrendszer is változott, és rövid idő alatt kell összeállni. Az ukránok ezzel szemben régóta együtt játszanak, U20-as válogatottként komoly sikereket értek el, és ilyenkor ezek a különbségek kijönnek.

Dénes Vilmos a belga élvonalban?

Dénes Vilmos 2025 szeptemberétől a Kortrijkot erősíti, a belga másodosztályban szereplő klub egymillió eurót fizetett ki érte a Zalaegerszegnek. A csapat az élvonalba vágyik, jelenleg a feljutást érő második pozíció illeti meg, de nagy a versenyfutás, négy pont a harmadik Beerschot lemaradása. A Kortrijk helyzetét bonyolítja, hogy a RFC Seraing elleni bajnokija elmaradt, és egyelőre nem tudni, hogy melyik együttes lesz gazdagabb néhány ponttal.