Haaland tettéért elnézést kértek, a lefejelése nem ért piros lapot a rangadón + videó

Az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának vasárnap esti rangadóján a Manchester City 2-1-re nyert a vendég Arsenal ellen. A győztes gólt szerző Erling Haaland a mérkőzés közben többször is összeakaszkodott Gabriel Magalhaessel, végül mindketten sárga lappal zárták a találkozót. A Premier League illetékesei szerint jó ítélet született.

2026. 04. 20. 8:07
Anthony Taylor játékvezető Haaland és Gabriel viselkedését is sárga lappal büntette Fotó: AFP/Darren Staples
Vesztett pontok tekintetében immáron egyformán áll a Premier League tabelláján a Manchester City és az Arsenal. A két bajnokaspiráns vasárnap este egymás ellen játszott Manchesterben, és Pep Guardiola együttese 2-1-re legyőzte Mikel Arteta csapatát, amelyet egy hónapja a ligakupadöntőben is felülmúlt. Rayan Cherki góljára Kai Havertz még egy kapushiba után válaszolt, de Erling Haaland a második félidő közepén megszerezte a győztes találatot. A góllövőlista norvég éllovasa a találkozón többször is nagy csatát vívott Gabriel Magalhaessel, Angliában a legtöbb helyen az ő párharcukról cikkeznek a rangadó kapcsán.

Gabriel Magalhaes és Erling Haaland sok párharcot vívott egymással a Manchester City és az Arsenal Premier League-rangadóján. Fotó: NEWS IMAGES/NurPhoto

Mi történt Gabriel és Haaland között?

A két futballista néhányszor szó szerint összeakaszkodott egymással a mérkőzésen, nem egyszer mindketten a földön végezték a párharcaik után. A brazil védő a norvég csatár mezét is elszakította utóbbi gólját követően, majd kettejük csatája a 83. percben csúcsosodott ki, amikor össze is szólalkoztak. A két homlok egymásnak ért, és Gabriel volt az, aki tett egy fejelő mozdulatot Haaland felé – ennek ellenére mindketten sárga lapot kaptak, és a VAR sem jelezte Anthony Taylor játékvezetőnek, hogy esetleg állítsa ki az Arsenal játékosát.

– Az ilyen mérkőzéseken mindig vannak hasonló harcok. 

Mások dolga eldönteni, hogy összességében én nyertem-e meg kettőnk csatáját, mindenesetre a legfontosabb pillanatban igen, amikor gólt szereztem egy remek passz után

mondta Erling Haaland. – Talán piros lapot kapott volna, ha (Gabriel fejelő mozdulata után – a szerk.) a földre estem volna, de ilyet csak akkor csinálok, ha tényleg megtámadnak engem. Nem néztem még vissza a szituációt, de nem akartam összeesni, bár ettől még nem tudom, miért mászott bele az arcomba.

Járt volna a piros lap az Arsenal védőjének?

A vezetőedzők közül Arteta értetlenül nézte végig Gabriel és Haaland viaskodását, Guardiola pedig kiállítást reklamált, de ehelyett ő kapott sárga lapot. Bár a Sky Sports stúdiójában több exfutballista szakértő is egyetértett a Manchester City edzőjével, 

korábbi játékvezetők megerősítették, hogy nem ért piros lapot Gabriel fejelő mozdulata.

A Premier League illetékes bizottsága is kiemelte: nem volt agresszív vagy erőszakos a védő tette, ezért sem javasolta a VAR Taylornak a felülvizsgálatot.

Haaland eközben egy másik tette miatt is főszerepbe került az angol sajtóban: a Sky Sports élő adásában káromkodva hasonlította a 2006-ban aranylabdás védőhöz, Fabio Cannavaróhoz csapattársát, Bernardo Silvát, aki egy alkalommal a nála 16 centiméterrel magasabb Gyökeres Viktor elől fejelte el a labdát. A televíziós csatorna az interjúban elhangzott trágár szóért nyilvánosan elnézést kért.

A Manchester City az Ágyúsok nyomában

Guardiola a győzelemnek örült, de játékosait a folytatásban is koncentrálásra kérte, mert nehéz hetek állnak még csapata előtt. A rendkívül csalódott Arteta szintén arra biztatta a saját futballistáit, hogy tartsanak ki, mert a vereség ellenére továbbra is meglehet a 2004 óta áhított bajnoki cím.

A tabellát a BL-elődöntős Arsenal pillanatnyilag hárompontos előnnyel vezeti a City előtt, de az FA Kupa-elődöntőre is készülő Haalandék egy mérkőzéssel kevesebbet (32-t) játszottak le eddig. Ami a pontazonosság esetén fontos gólkülönbséget illeti: jelenleg az Ágyúsoknak +37, a Citynek pedig +36.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
