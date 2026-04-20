Haaland tettéért elnézést kértek, a lefejelése nem ért piros lapot a rangadón + videó

Vesztett pontok tekintetében immáron egyformán áll a Premier League tabelláján a Manchester City és az Arsenal. A két bajnokaspiráns vasárnap este egymás ellen játszott Manchesterben, és Pep Guardiola együttese 2-1-re legyőzte Mikel Arteta csapatát, amelyet egy hónapja a ligakupadöntőben is felülmúlt. Rayan Cherki góljára Kai Havertz még egy kapushiba után válaszolt, de Erling Haaland a második félidő közepén megszerezte a győztes találatot. A góllövőlista norvég éllovasa a találkozón többször is nagy csatát vívott Gabriel Magalhaessel, Angliában a legtöbb helyen az ő párharcukról cikkeznek a rangadó kapcsán.

Gabriel Magalhaes és Erling Haaland sok párharcot vívott egymással a Manchester City és az Arsenal Premier League-rangadóján. Fotó: NEWS IMAGES/NurPhoto

Mi történt Gabriel és Haaland között?

A két futballista néhányszor szó szerint összeakaszkodott egymással a mérkőzésen, nem egyszer mindketten a földön végezték a párharcaik után. A brazil védő a norvég csatár mezét is elszakította utóbbi gólját követően, majd kettejük csatája a 83. percben csúcsosodott ki, amikor össze is szólalkoztak. A két homlok egymásnak ért, és Gabriel volt az, aki tett egy fejelő mozdulatot Haaland felé – ennek ellenére mindketten sárga lapot kaptak, és a VAR sem jelezte Anthony Taylor játékvezetőnek, hogy esetleg állítsa ki az Arsenal játékosát.

– Az ilyen mérkőzéseken mindig vannak hasonló harcok.

Mások dolga eldönteni, hogy összességében én nyertem-e meg kettőnk csatáját, mindenesetre a legfontosabb pillanatban igen, amikor gólt szereztem egy remek passz után

– mondta Erling Haaland. – Talán piros lapot kapott volna, ha (Gabriel fejelő mozdulata után – a szerk.) a földre estem volna, de ilyet csak akkor csinálok, ha tényleg megtámadnak engem. Nem néztem még vissza a szituációt, de nem akartam összeesni, bár ettől még nem tudom, miért mászott bele az arcomba.

Járt volna a piros lap az Arsenal védőjének?

A vezetőedzők közül Arteta értetlenül nézte végig Gabriel és Haaland viaskodását, Guardiola pedig kiállítást reklamált, de ehelyett ő kapott sárga lapot. Bár a Sky Sports stúdiójában több exfutballista szakértő is egyetértett a Manchester City edzőjével,

korábbi játékvezetők megerősítették, hogy nem ért piros lapot Gabriel fejelő mozdulata.

A Premier League illetékes bizottsága is kiemelte: nem volt agresszív vagy erőszakos a védő tette, ezért sem javasolta a VAR Taylornak a felülvizsgálatot.