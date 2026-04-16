Marco Rossi „elfeledett” kedvencei gólokkal üzentek a kapitánynak

A szövetségi kapitány 2018-as kinevezése óta jelentős hangsúlyt helyez a csapat frissítésére. Ugyanakkor Marco Rossi mindig azt hangsúlyozta: csak az játszik, aki a klubjában is folyamatosan pályán van. Irányítása alatt eddig összesen 53 játékos mutatkozott be a magyar válogatottban. 2025-ben összesen tíz labdarúgó debütált, köztük olyan nevek, mint Dárdai Bence, Csongvai Áron, Ötvös Bence, Tóth Alex és Tóth Balázs. Legutóbb a szlovén és a görög válogatott elleni felkészülési meccsek előtt hirdetett keretet, ahol három új játékos, Csinger Márk, Szűcs Tamás és Yaakobishvili Áron kapott először meghívót.

Marco Rossi ahogy felfedez, úgy el is felejt játékosokat

Az elmúlt hétvége bebizonyította, hogy a „merítési lehetőség” külföldön is tágul, ugyanakkor az is kiderült a márciusi kerethirdetéskor, hogy vannak olyanok is, akik mintha kikerültek volna az olasz szakember látóköréből. A 2024-es Eb-kerethez képest 2026 tavaszára már 14 korábbi kerettag esett ki a névsorból. Most három ilyen futballista sorsát nézzük meg, és ami összeköti őket, az az, hogy külföldi csapatukban játszanak, a hétvégén mindhárman – Nikitscher Tamás, Szabó Levente és Mocsi Attila – gólt szereztek. Mindhárman olyan poszton szerepelnek, ahol a mostani formájuk alapján akár erősítést is jelenthetnek a válogatottnak.

A három játékos statisztikája (2025/26)

Nikitscher Tamás (Rio Ave)

Portugál liga: 22 meccs, 1 gól, 1 gólpassz, 1028 játékperc

Szabó Levente (Zaglebie Lubin)

Bundesliga2 és Ekstraklasa (lengyel): 21 meccs, 2 gól, 1 gólpassz, 517 játékperc

Mocsi Attila (Caykur Rizespor)

Süper Lig (török): 20 meccs, 2 gól, 1343 játékperc

Nikitscher megszerezte első gólját Portugáliában

A volt kecskeméti középpályás a tavaszi szezonban többször bizonyította, hogy a portugál élvonal tempója nem okoz neki gondot. A Rio Ave színeiben a védekező feladatok mellett egyre többször lép fel a támadásokhoz, legutóbb gólt is szerzett a Moreirense ellen: egy labdaszerzés utáni gyors ellentámadást fejezett be higgadtan, megszerezve első gólját a portugál élvonalban. A középpályán ő futotta a legtöbbet, 84 százalékos volt a passzhatékonysága, hét labdát szerzett – a mezőnyben a legtöbbet – és az összecsapások 70 százalékát megnyerte.