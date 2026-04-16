Marco Rossi „elfeledett” kedvencei gólokkal üzentek a kapitánynak

Mialatt a magyar válogatott keretét illetően minden szem a topligákra szegeződik, három olyan játékos is „berúgta az ajtót” a hétvégén, akik különböző utakon, de ugyanazzal a céllal küzdenek: vissza- vagy bekerülni a válogatottba. Marco Rossi fedezte fel a nemzeti csapat számára Nikitscher Tamást, Mocsi Attilát és Szabó Leventét, ám a légiósként futballozó játékosokat majdnem ugyanolyan gyorsan el is felejtette a kapitány. Holott ők nemcsak pályára léptek, hanem góllal és domináns játékkal üzentek Rossinak.

Molnár László
2026. 04. 16. 5:20
Marco Rossi kapitányi ideje alatt összesen 53 játékosnak adott eddig lehetőséget
Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
A szövetségi kapitány 2018-as kinevezése óta jelentős hangsúlyt helyez a csapat frissítésére. Ugyanakkor Marco Rossi mindig azt hangsúlyozta: csak az játszik, aki a klubjában is folyamatosan pályán van. Irányítása alatt eddig összesen 53 játékos mutatkozott be a magyar válogatottban. 2025-ben összesen tíz labdarúgó debütált, köztük olyan nevek, mint Dárdai Bence, Csongvai Áron, Ötvös Bence, Tóth Alex és Tóth Balázs. Legutóbb a szlovén és a görög válogatott elleni felkészülési meccsek előtt hirdetett keretet, ahol három új játékos, Csinger Márk, Szűcs Tamás és Yaakobishvili Áron kapott először meghívót.

Marco Rossi irányítása alatt eddig összesen 53 játékos mutatkozott be a magyar válogatottban
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Marco Rossi ahogy felfedez, úgy el is felejt játékosokat

Az elmúlt hétvége bebizonyította, hogy a „merítési lehetőség” külföldön is tágul, ugyanakkor az is kiderült a márciusi kerethirdetéskor, hogy vannak olyanok is, akik mintha kikerültek volna az olasz szakember látóköréből. A 2024-es Eb-kerethez képest 2026 tavaszára már 14 korábbi kerettag esett ki a névsorból. Most három ilyen futballista sorsát nézzük meg, és ami összeköti őket, az az, hogy külföldi csapatukban játszanak, a hétvégén mindhárman – Nikitscher Tamás, Szabó Levente és Mocsi Attila – gólt szereztek. Mindhárman olyan poszton szerepelnek, ahol a mostani formájuk alapján akár erősítést is jelenthetnek a válogatottnak.

A három játékos statisztikája (2025/26)

Nikitscher Tamás (Rio Ave)

  • Portugál liga: 22 meccs, 1 gól, 1 gólpassz, 1028 játékperc

Szabó Levente (Zaglebie Lubin)

  • Bundesliga2 és Ekstraklasa (lengyel): 21 meccs, 2 gól, 1 gólpassz, 517 játékperc

Mocsi Attila (Caykur Rizespor)

  • Süper Lig (török): 20 meccs, 2 gól, 1343 játékperc
Nikitscher Tamás egyre inkább a portugál klubjának vezéregyénisége lesz
Forrás:   Facebook

Nikitscher megszerezte első gólját Portugáliában

A volt kecskeméti középpályás a tavaszi szezonban többször bizonyította, hogy a portugál élvonal tempója nem okoz neki gondot. A Rio Ave színeiben a védekező feladatok mellett egyre többször lép fel a támadásokhoz, legutóbb gólt is szerzett a Moreirense ellen: egy labdaszerzés utáni gyors ellentámadást fejezett be higgadtan, megszerezve első gólját a portugál élvonalban. A középpályán ő futotta a legtöbbet, 84 százalékos volt a passzhatékonysága, hét labdát szerzett – a mezőnyben a legtöbbet – és az összecsapások 70 százalékát megnyerte.

Nikitscher válogatottbeli statisztikája

  • válogatottságok száma: 9 
  • debütálás: 2024. szeptember 7-én, az 5-0-ra végződött Németország–Magyarország mérkőzés 82. percében állt be Nagy Ádám helyére
  • első szereplése kezdőként a válogatottban:  2024. szeptember 10-én Bosznia-Hercegovina elleni 0-0 alkalmával
  • utolsó mérkőzése: 2025. június 6., Magyarország–Svédország 0-2
  • kétszer lecserélték, háromszor becserélték
  • 9 meccs, 1 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség

– A portugál liga fizikálisabb és gyorsabb, mint az NB I, de Marco Rossi korábbi tanácsai sokat segítenek. Boldog vagyok a gól miatt, de a válogatott meghívó a végső cél – jelentette ki Nikitscher, aki ugyan rövid idő alatt alapemberré vált Marco Rossi rendszerében, ám a szövetségi kapitány majd egy éve elfelejtette őt a keret összeállításánál, a balul sikerült vb-selejtezőkön már nem kapott szerepet. 

Mocsi Attila legutóbb remek játékkal és góllal hívta fel magára és teljesítményére Marco Rossi figyelmét
Fotó: Caykur Rizespor

Mocsi Attila lett a bűnbak a vb-kudarc miatt?

Mocsi Attila hosszú idő után újra végig a pályán volt a török élvonalban, ráadásul gólt is szerzett a Rizespor színeiben. A Marco Rossi szövetségi kapitánynál a magyar válogatottban az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőn hibázó védő együtt ünnepelhetett csapattársaival a Samsunspor ellen 4-1-re megnyert bajnoki után, melyen a 43. percben ő szerezte csapata második gólját. Ez volt a magyar válogatott védő második találata az idényben, az elsőt még tavaly novemberben szerezte, amikor még alapember volt a Rizesporban.

Most viszont bizonyított, ugyanis gólja mellett öt tisztázást és három blokkolt lövést jegyzett. A statisztikai portálok a védelemből a mérkőzés emberének választották. Összesen hat alkalommal mentett fejjel a saját kapuja előtt, illetve tízből nyolc alkalomhoz csapattársához szálltak a hosszú átadásai, amivel a támadásépítésben is kulcsszerepet vállalt.

Mocsi válogatottbeli statisztikája

  • válogatottságok száma: 3 
  • debütálás: 2024. március 26-án, a 2-0-ra végződött Magyarország–Koszovó 88. percében állt be Nagy Zsolt helyére
  • utolsó mérkőzése: 2025. november 16., Magyarország–Írország 2-3
  • háromszor becserélték
  • 3 meccs, 1 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség

Mocsi Attila számára az írek elleni kudarc csak a kezdete volt egy rossz időszaknak. A Rizespor november végén edzőt váltott, Ilhan Palut helyét Recep Ucar vette át, aki rögtön a bemutatkozó meccsén a kispadra ültette az addig stabil kezdő magyar védőt. A 25 éves játékos azóta alig kapott lehetőséget, hat bajnokin mindössze 285 percet futballozott.

– Három év alatt tettem le annyit az asztalra, hogy ne ezt a bánásmódot érdemeljem. Recep Ucar érkezése óta alig kapok lehetőséget, többre számítottam. Azt éreztem, bármit teszek, nincs esélyem bekerülni a csapatba. Nem tudom az okát, de már nem is foglalkozom vele. Nem tudom, mit hoz a jövő, de dolgozom tovább becsülettel – fakadt ki Mocsi Attila, akinek a szerződése 2027 nyaráig érvényes a Rizesporral, amelyben 2023 óta 87 meccsen lépett pályára.

Szabó Levente karrierjében törés keletkezett, már télen klubot váltott, a Braunschweigből a lengyel Lubinhoz igazolt
Fotó: eintracht.com

Sokan Szabó Leventében látták Varga Barnabás helyettesét

A lengyel Zaglebie Lubin az elmúlt héten két meccset is játszott: az elsőn idegenben 3-1-es vereséget szenvedett az Arka Gdyniától, a másodikon 1-0-ra legyőzte a Radomiak Radomot. Szabó Levente az első találkozón, április 7-én kezdőként 66 percet kapott, de a lecserélése előtt nem sokkal gólt szerzett és gólpasszt adott, majd szintén kezdőként 73 percet játszott a második meccsen. A német Bundesliga 2-ben szereplő Braunschweig csapatától érkezett hórihorgas támadó általában csereként lép pályára, de így is 250 percenként betalál a lengyel bajnokságban az ellenfelek kapujába.

Szabó válogatottbeli statisztikája

  • válogatottságok száma: 2 
  • debütálás: 2024. november 16-án, a 4-0-s vereséggel végződött Hollandia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutatkozott be, ahol a 60. percben állt be Varga Barnabás helyére 
  • utolsó mérkőzése: 2025. március 20-án a Törökország elleni találkozón (1-3) kapott ismét lehetőséget, ahol csereként beállva 20 percet töltött a pályán
  • kétszer becserélték
  • 2 meccs, 0 győzelem, 0 döntetlen, 2 vereség

A német másodosztályú Braunschweigben szinte berobbant a magyar támadó, hiszen az előző idény során 27 bajnokin lépett pályára – többségében kezdőként – és összesen négy gólig és három gólpasszig jutott a bennmaradást végül kiharcoló klubnál. Nem is kerülte el a szövetségi kapitány figyelmét, ám nem alkotott maradandót egyik találkozón sem a számára biztosított 50 játékperc alatt. Miután átigazolt a lengyel Zaglebie Lubin gárdájához, megpróbálja újra felépíteni magát. A legutóbbi két bajnokin már kezdő volt, így, ha visszanyeri korábbi formáját, Marco Rossi újra számíthatna rá. Ugyanis Szabó profilja – 190+ cm, erős testfelépítés, remek fejelőkészség – hiánycikk a magyar válogatottban, különösen Ádám Martin kiesését követően.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

