Lesújtó állapotokról számolt be a Vidi legendája, aki unta a 12 csapatos NB I-et

Nikolics Nemanja szerint az identitásra alapokra kell újjáépíteni a nagy múltú székesfehérvári labdarúgóklubot. A Videoton örökös gólkirálya tavaly sportszakmai vezetőként tért vissza Székesfehérvárra, novembertől sportigazgatóként irányít az NB II-be kiesett, még a harmadosztály rémétől is fenyegetett együttesnél. Ambíciózus tervei, víziói vannak, ám egyelőre az ideiglenesen szerepet vállalt önkormányzat még nem talált új tulajdonost.

– Addig amíg nincs új tulajdonos, nagyon nehéz beszélni hosszútávú koncepcióról. Miután a héten bejelentették, hogy az NB II-ből csak egy egyenes ági feljutó lesz, nincs mese: a következő szezonnak úgy kell nekivágni, hogy meg kell nyerni a bajnokságot. Minél többet maradunk a másodosztályba, annál inkább bele fogunk szürkülni a mezőnybe, és egy átlagos klub leszünk. Ha megkapom a lehetőséget, ütőképes csapatot akarok kialakítani. Olyan klubot kell kiépíteni, amelyik piacképesen tud működni – tervezgetett Nikolics Nemanja, aki tudatta, nagyon nehéz időszakban érkezett – az idén szerződést hosszabbító vezetőedzővel – Pető Tamással novemberben, amikor a kiesés réme fenyegette a patinás egyesületet, amelyet szakmailag is meg kell erősíteni.

– Az NB I-ben hét scoutunk volt, most egy sincs. Ezt újra kell építeni, saját embereket kell kinevelni erre a feladatra is.

Nikolics Nemanja bízna a fiatalokban

Magyarországon kevés helyen vallott szemléletet szeretne megvalósítani a korábbi kiváló csatár, aki úgy véli, piaci alapú működésre lenne szükség.

– Amikor vizsgáztam az UEFA sportigazgatói képzésén, a témám az volt, hogyan tudunk minél több fiatalt beépíteni egy csapatba úgy, hogy később profitunk is legyen belőlük. A pályán minőséget jelentenek majd a számunkra, később pénzforrást is jelentenek majd.

Sajnos az utóbbi tíz évben nem állíthatjuk, hogy az utánpótlás-nevelésnek nagyon nagy szerepe volt a mi világunkban, azzal együtt, hogy az egyik leggazdagabb klub voltunk Magyarországon! Nem foglalkoztunk ezzel a témával.

Most lehet látni, hogy mekkora, ha nem is kárt okoztunk, de nem előre gondolkodtunk. Voltak olyanok itt, akikből nem sok hasznunk volt, és elvették a helyet a fiatalok elől. Négyszáz gyerek van most nálunk, akarunk látni olyan sikeréheseket közöttük, akik be szeretnének kerülni a felnőttcsapatba – bizakodott a Videoton sportigazgatója, aki a magyar- és fiatalszabályról is kifejtette az álláspontját.