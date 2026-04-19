Lesújtó állapotokról számolt be a Vidi legendája, aki unta a 12 csapatos NB I-et

Nikolics Nemanja szerint amíg nincs új tulajdonos, nagyon nehéz beszélni hosszútávú koncepcióról a Videotonnál. A székesfehérvári labdarúgócsapat sportigazgatója szeretne jövőre visszajutni az NB I-be, a most bejelentett osztályozós rendszert viszont igazságtalannak tartja. Úgy érzi, a Vidinél egy évtizedet elvesztegettek a fiatalok beépítésében, amihez a 16 csapatos élvonal teremtené meg az igazi lehetőséget. Nikolics Nemanja elárulta, nincs játékosmegfigyelőjük sem, korábban hét is volt.

2026. 04. 19. 14:35
A Videoton jövőjét tervezgeti Nikolics Nemanja Fotó: Videoton FC Fehérvár
Nikolics Nemanja szerint az identitásra alapokra kell újjáépíteni a nagy múltú székesfehérvári labdarúgóklubot. A Videoton örökös gólkirálya tavaly sportszakmai vezetőként tért vissza Székesfehérvárra, novembertől sportigazgatóként irányít az NB II-be kiesett, még a harmadosztály rémétől is fenyegetett együttesnél. Ambíciózus tervei, víziói vannak, ám egyelőre az ideiglenesen szerepet vállalt önkormányzat még nem talált új tulajdonost. 

Nikolics Nemanja vezetésével sikerült csapatot kovácsolni a Videotonból Fotó: Facebook/Fehérvár FC

– Addig amíg nincs új tulajdonos, nagyon nehéz beszélni hosszútávú koncepcióról. Miután a héten bejelentették, hogy az NB II-ből csak egy egyenes ági feljutó lesz, nincs mese: a következő szezonnak úgy kell nekivágni, hogy meg kell nyerni a bajnokságot. Minél többet maradunk a másodosztályba, annál inkább bele fogunk szürkülni a mezőnybe, és egy átlagos klub leszünk. Ha megkapom a lehetőséget, ütőképes csapatot akarok kialakítani. Olyan klubot kell kiépíteni, amelyik piacképesen tud működni – tervezgetett Nikolics Nemanja, aki tudatta, nagyon nehéz időszakban érkezett – az idén szerződést hosszabbító vezetőedzővel – Pető Tamással novemberben, amikor a kiesés réme fenyegette a patinás egyesületet, amelyet szakmailag is meg kell erősíteni. 

– Az NB I-ben hét scoutunk volt, most egy sincs. Ezt újra kell építeni, saját embereket kell kinevelni erre a feladatra is.

Amikor még ontotta a gólokat Nikolics Nemanja Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Nikolics Nemanja bízna a fiatalokban

Magyarországon kevés helyen vallott szemléletet szeretne megvalósítani a korábbi kiváló csatár, aki úgy véli, piaci alapú működésre lenne szükség.

– Amikor vizsgáztam az UEFA sportigazgatói képzésén, a témám az volt, hogyan tudunk minél több fiatalt beépíteni egy csapatba úgy, hogy később profitunk is legyen belőlük. A pályán minőséget jelentenek majd a számunkra, később pénzforrást is jelentenek majd. 

Sajnos az utóbbi tíz évben nem állíthatjuk, hogy az utánpótlás-nevelésnek nagyon nagy szerepe volt a mi világunkban, azzal együtt, hogy az egyik leggazdagabb klub voltunk Magyarországon! Nem foglalkoztunk ezzel a témával.

 Most lehet látni, hogy mekkora, ha nem is kárt okoztunk, de nem előre gondolkodtunk. Voltak olyanok itt, akikből nem sok hasznunk volt, és elvették a helyet a fiatalok elől. Négyszáz gyerek van most nálunk, akarunk látni olyan sikeréheseket közöttük, akik be szeretnének kerülni a felnőttcsapatba – bizakodott a Videoton sportigazgatója, aki a magyar- és fiatalszabályról is kifejtette az álláspontját.

– Meg kell értenünk, mit akar a szövetség. Ha magyarok csak azért játszanak, mert a csapatuk ezért pénzügyi támogatást kap, számomra eleve bukik a dolog. Szerintem egy fiatal azért kerüljön be, mert megérdemli, hogy pályára lépjen. A legnagyobb probléma ugyanakkor, hogy mentálisan nem állnak készen. Fizikálisan úgy ahogy, de bízni kell bennük! Ha nevelni akarunk tehetségeket, az, hogy egy csapat esik ki, inkább unalmas, mint izgalmas. Nem megbántva a Kazincbarcikát, már januárban eldőlt a sorsa. Miért nem bővítjük a létszámot, hogy több klub legyen az NB I-ben? Öt budapesti lesz, szinte a mezőny fele. Akkor hol van a foci Kaposváron, Pécsett, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen? Az osztályozó miért semleges pályán lesz, nem az NB II-es stadionjában? Egyáltalán nem értek ezzel egyet, nem látom benne a logikát. Én a 16 csapatos NB I-et preferálnám. Játszottam 12 és 16 csapatos bajnokságban is, a 12 csapatos számomra unalmas volt – mondta Nikolics Nemanja.

