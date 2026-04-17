Tóth Alex csapattársára fáj a másodosztály felé zuhanó Premier League-csapat foga

A Tottenham Hotspurnek továbbra is rendkívül nehéz az idény, hiszen a kiesőjelöltek között van. A klub jelenleg a Premier League 18. helyén áll, és komoly harcot vív a bennmaradásért. Ennek ellenére az észak-londoniak már a következő szezon keretének megerősítésén dolgoznak.

Tóth Alex csapattársa, Marcos Senesi a Premier League kiesőjelöltjében köthet ki. Fotó: NurPhoto

A Premier League kiesőjelöltje már most erősítene

Az Athletic információi szerint a legfontosabb kiszemelt a Bournemouth argentin középhátvédje, Marcos Senesi, aki 2022-ben érkezett Angliába a Feyenoordtól. A ballábas védő a szezonban ismét alapemberré vált, és harminc bajnokin is pályára lépett, miután korábban sérülések és riválisok kiszorították a kezdőből. Senesi szerződése nyáron lejár, így ingyen is megszerezhető. A dél-amerikai játékost, aki a magyar válogatott Tóth Alex csapattársa, korábban már a Juventusszal is összeboronálták.

A Tottenham helyzetét ugyanakkor bonyolítja, hogy a keretben már most is komoly verseny van a védelemben, ahol Cristian Romero és Micky van de Ven számítanak alapembernek, mellettük Radu Dragusin és Kevin Danso is bevethető opcióknak számítanak. A klub emellett egy másik ingyenes igazolás lehetőségét is vizsgálja: a Liverpool skót balhátvédjét, Andy Robertsont is figyelik, akinek az idény végén lejár a szerződése.

A klub tervei azonban erősen függnek attól, hogy sikerül-e kiharcolni a bennmaradást, egy esetleges kiesés alapjaiban írhatná át az átigazolási stratégiát.

Mindeközben a Bournemouth is fontos változások előtt áll, hiszen a csapat vezetőedzője, Andoni Iraola a szezon végén távozik a klubtól. A Tottenham így egy rendkívül bizonytalan helyzetben próbál előre tervezni: a jelen küzdelmei mellett már a jövő csapatát építené.