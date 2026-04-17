labdarúgásBournemouthAndrew RobertsonTóth AlexMarcos SenesiTottenhamPremier League

Tóth Alex csapattársára fáj a másodosztály felé zuhanó Premier League-csapat foga

Bár a Tottenham Hotspur jelenleg a kiesést jelentő 18. helyen áll az angol bajnokságban, a londoni klub már a jövő csapatát építené. A Premier League kiesőjelöltjének célkeresztjében van Tóth Alex csapattársa, a Bournemouth védője, Marcos Senesi, valamint Andy Robertson, aki a Liverpool FC csapatától ingyen távozhat a nyáron.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 14:26
Marcos Senesit kinézte a Premier League kiesőjelöltje Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tottenham Hotspurnek továbbra is rendkívül nehéz az idény, hiszen a kiesőjelöltek között van. A klub jelenleg a Premier League 18. helyén áll, és komoly harcot vív a bennmaradásért. Ennek ellenére az észak-londoniak már a következő szezon keretének megerősítésén dolgoznak.

Tóth Alex csapattársa, Marcos Senesi a Premier League kiesőjelöltjében köthet ki.

A Premier League kiesőjelöltje már most erősítene

Az Athletic információi szerint a legfontosabb kiszemelt a Bournemouth argentin középhátvédje, Marcos Senesi, aki 2022-ben érkezett Angliába a Feyenoordtól. A ballábas védő a szezonban ismét alapemberré vált, és harminc bajnokin is pályára lépett, miután korábban sérülések és riválisok kiszorították a kezdőből. Senesi szerződése nyáron lejár, így ingyen is megszerezhető. A dél-amerikai játékost, aki a magyar válogatott Tóth Alex csapattársa, korábban már a Juventusszal is összeboronálták.

A Tottenham helyzetét ugyanakkor bonyolítja, hogy a keretben már most is komoly verseny van a védelemben, ahol Cristian Romero és Micky van de Ven számítanak alapembernek, mellettük Radu Dragusin és Kevin Danso is bevethető opcióknak számítanak. A klub emellett egy másik ingyenes igazolás lehetőségét is vizsgálja: a Liverpool skót balhátvédjét, Andy Robertsont is figyelik, akinek az idény végén lejár a szerződése. 

A klub tervei azonban erősen függnek attól, hogy sikerül-e kiharcolni a bennmaradást, egy esetleges kiesés alapjaiban írhatná át az átigazolási stratégiát.

Mindeközben a Bournemouth is fontos változások előtt áll, hiszen a csapat vezetőedzője, Andoni Iraola a szezon végén távozik a klubtól. A Tottenham így egy rendkívül bizonytalan helyzetben próbál előre tervezni: a jelen küzdelmei mellett már a jövő csapatát építené.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

