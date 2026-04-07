Nem vagyok gyilkos – a kétszeres világbajnok nekirontott az újságíróknak

A 35 éves egykori sportoló, Rohan Dennis 2025-ben 17 hónapnyi felfüggesztett börtönbüntetést kapott, tehát nem kellett a rácsok mögé vonulnia. Felesége, Melissa Hoskins olyan balesetben halt meg, amelynek Dennis is a részese volt.

Melissa Hoskins, Rohan Dennis felesége, aki balesetben vesztette életét - Fotó: LOIC VENANCE / AFP

Rohan Dennis most nekiment a sajtónak

Rohan Dennist a minap hosszabb Instagram-bejegyzésben elmélkedett a szörnyű eseményről. A bejegyzésben többször hangsúlyozta, hogy fatális baleset történt, s ebben halt meg a felesége.

Leírta azt is, hogy szó sem volt emberölésről, azaz nem gyilkos. Annak ellenére sem, hogy a nemzetközi sajtó ezt hangsúlyozta.

„A média úgy tüntetett fel, mint egy olyan embert, aki rendszeresen bántalmazta a feleségét. Ebből azonban egy szó sem valós” – írta bejegyzésében Dennis, majd így folytatta: „Mindig is elleneztem az erőszak minden formáját. Különösen a nők elleni erőszakot tartottam alávalónak. Hogyan gondolhatta komolyan bárki, hogy azt a nőt bántalmaztam, aki a gyerekeim édesanyja volt?” – tette fel a kérdést, majd azzal folytatta, hogy tiszta vizet akar önteni a pohárba.

„A temetés után 24 órával a média képviselői nekem rontottak és azt kérdezték, miért öltem meg a feleségemet” – elevenítette fel a számára szörnyű pillanatokat az ausztrál világbajnok.

Egyszerűen elviselhetetlen volt mindez. A sajtómunkások folyamatosan zaklatták a gyerekeimet, akiknek akkor az édesanyjuk halálával kellett megküzdeniük.

A baleset után került sor a bírósági tárgyalásra, ahol a bíró 17 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki Dennisre. Az ítélet indoklásában az szerepelt, hogy Dennis figyelmetlensége okozta a tragédiát, ugyanakkor közvetlenül nem a férj a felelős az események miatt. Akkoriban kevés részlet volt ismert a körülményekről, amelyek végül Melissa Hoskins halálához vezettek. Dennis azt ismerte el, hogy autójával annyira közel haladt a feleségéhez, hogy azzal veszélyeztette az asszony testi épségét.

Dennis 10 másodpercen át 20 km/órás sebességgel haladt, miközben a felesége végig a kocsi ajtajába kapaszkodott. Ezek után a szerencsétlen nő az autó alá esett és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt.

Kiderült az is, hogy a házaspár a végzetes baleset előtt nem sokkal veszett össze. Dennis ekkor pattant be a kocsiba és hajtott el a helyszínről, de a felesége nem akarta őt elengedni. Melissa Hoskins és Rohan Dennis 2018-ban házasodtak össze, és két közös gyermekük született.