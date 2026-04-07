Rohan DennisMelissa Hoskinsbaleset

Nem vagyok gyilkos – a kétszeres világbajnok nekirontott az újságíróknak

A kétszeres országúti kerékpáros-világbajnok, Rohan Dennis először szólalt meg azok után, hogy 2023. december 30-án meghalt a felesége. Sokan gyilkosnak kiáltották ki az egykori világelsőt, mert részese volt annak a balesetnek, amelyben a felesége életét vesztette. Rohan Dennis szerint az események tragikus végkifejlete csakis a véletlenen múlt.

2026. 04. 07. 18:34
Az ausztrál kerékpáros, Rohan Dennis, akinek a felesége autóbalesetben halt meg
Az ausztrál kerékpáros, Rohan Dennis, akinek a felesége autóbalesetben halt meg Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP
A 35 éves egykori sportoló, Rohan Dennis 2025-ben 17 hónapnyi felfüggesztett börtönbüntetést kapott, tehát nem kellett a rácsok mögé vonulnia. Felesége, Melissa Hoskins olyan balesetben halt meg, amelynek Dennis is a részese volt. 

Rohan Dennis
Melissa Hoskins, Rohan Dennis felesége, aki balesetben vesztette életét - Fotó: LOIC VENANCE / AFP

Rohan Dennis most nekiment a sajtónak

Rohan Dennist a minap hosszabb Instagram-bejegyzésben elmélkedett a szörnyű eseményről. A bejegyzésben többször hangsúlyozta, hogy fatális baleset történt, s ebben halt meg a felesége. 

Leírta azt is, hogy szó sem volt emberölésről, azaz nem gyilkos. Annak ellenére sem, hogy a nemzetközi sajtó ezt hangsúlyozta.

„A média úgy tüntetett fel, mint egy olyan embert, aki rendszeresen bántalmazta a feleségét. Ebből azonban egy szó sem valós” – írta bejegyzésében Dennis, majd így folytatta: „Mindig is elleneztem az erőszak minden formáját. Különösen a nők elleni erőszakot tartottam alávalónak. Hogyan gondolhatta komolyan bárki, hogy azt a nőt bántalmaztam, aki a gyerekeim édesanyja volt?” – tette fel a kérdést, majd azzal folytatta, hogy tiszta vizet akar önteni a pohárba.

„A temetés után 24 órával a média képviselői nekem rontottak és azt kérdezték, miért öltem meg a feleségemet” – elevenítette fel a számára szörnyű pillanatokat az ausztrál világbajnok. 

Egyszerűen elviselhetetlen volt mindez. A sajtómunkások folyamatosan zaklatták a gyerekeimet, akiknek akkor az édesanyjuk halálával kellett megküzdeniük.

A baleset után került sor a bírósági tárgyalásra, ahol a bíró 17 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki Dennisre. Az ítélet indoklásában az szerepelt, hogy Dennis figyelmetlensége okozta a tragédiát, ugyanakkor közvetlenül nem a férj a felelős az események miatt. Akkoriban kevés részlet volt ismert a körülményekről, amelyek végül Melissa Hoskins halálához vezettek. Dennis azt ismerte el, hogy autójával annyira közel haladt a feleségéhez, hogy azzal veszélyeztette az asszony testi épségét. 

Dennis 10 másodpercen át 20 km/órás sebességgel haladt, miközben a felesége végig a kocsi ajtajába kapaszkodott. Ezek után a szerencsétlen nő az autó alá esett és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt.

Kiderült az is, hogy a házaspár a végzetes baleset előtt nem sokkal veszett össze. Dennis ekkor pattant be a kocsiba és hajtott el a helyszínről, de a felesége nem akarta őt elengedni. Melissa Hoskins és Rohan Dennis 2018-ban házasodtak össze, és két közös gyermekük született.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu