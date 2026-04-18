Ronnie O’Sullivan nem érkezett meg a sznúker-vb helyszínére, másik klasszisra is büntetés vár

Révész Bulcsú miatt már a sznúker-vb selejtezőjét is nagy figyelemmel követhettük Magyarországról, ám hivatalosan szombaton, az első főtáblás mérkőzésekkel kezdődött el a világbajnokság a hagyományos helyszínen, a sheffieldi Crucible színházban, amely minden ellentétes híreszteléssel szemben idén 2045-ig meghosszabbította szerződését a World Snooker Tourral, azaz a közeljövőben nem költözik majd el a sznúker legrangosabb eseménye. A már ötvenéves legenda, Ronnie O’Sullivan például biztosan nem játszik már máshol sznúker-vb-n. Igaz, a hétszeres világbajnok egyelőre Sheffieldben sem mutatta meg magát, ahogy a világelső Judd Trump sem, mindketten kihagyták a kötelező médianapot.

Ronnie O’Sullivan és Judd Trump csak a jövő héten kezd, a selejtezőben Révész Bulcsút megállító Csang An-ta viszont már a sznúker-vb első napján asztalhoz lépett

Senki más nem döntött így, a szókimondó Shaun Murphy, aki 2005-ben maga is nyert világbajnokságot, ki is osztotta Ronnie O’Sullivanéket.

– Kezd megszokottá válni, hogy ők ketten kihagyják az efféle eseményeket. Úgy gondolom, többet is tehettek volna az évek folyamán azért, hogy népszerűsítsék a sznúkert – idézi Murphyt az Eurosport.

Milyen büntetést kapott Ronnie O’Sullivan és Judd Trump?

Kyren Wilson, a két évvel ezelőtti vb győztese viszont megértő volt a két klasszissal, utalva arra, hogy mind Ronnie O’Sullivan, mind Judd Trump Dubajban él a kedvezőbb adózás miatt, s az erre vonatkozó törvények miatt tudatosan kerülik a feleslegesen az Egyesült Királyságban töltött napokat.