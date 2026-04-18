Ronnie O’Sullivan nem érkezett meg a sznúker-vb helyszínére, másik klasszisra is büntetés vár

Szombaton elkezdődött a sznúker-világbajnokság a hagyományos helyszínén, a sheffieldi Crucible színházban. Először a címvédő Csao Hszin-tung meccse fejeződik be, jól kezdett a selejtezőben Révész Bulcsút megállító Csang An-ta is, a hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivan és a világelső Judd Trump viszont csak jövő kedden lép először asztalhoz. Ezt kihasználva mind O’Sullivan, mind Trump kihagyta a kötelező médianapot, amiért meg is büntették őket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 20:03
Ronnie O'Sullivan és Judd Trump is kihagyta a sznúker-vb kötelező médianapját, mindkét világbajnok csak a negyedik napon lép először asztalhoz a sheffieldi Crucible színházban
Révész Bulcsú miatt már a sznúker-vb selejtezőjét is nagy figyelemmel követhettük Magyarországról, ám hivatalosan szombaton, az első főtáblás mérkőzésekkel kezdődött el a világbajnokság a hagyományos helyszínen, a sheffieldi Crucible színházban, amely minden ellentétes híreszteléssel szemben idén 2045-ig meghosszabbította szerződését a World Snooker Tourral, azaz a közeljövőben nem költözik majd el a sznúker legrangosabb eseménye. A már ötvenéves legenda, Ronnie O’Sullivan például biztosan nem játszik már máshol sznúker-vb-n. Igaz, a hétszeres világbajnok egyelőre Sheffieldben sem mutatta meg magát, ahogy a világelső Judd Trump sem, mindketten kihagyták a kötelező médianapot.

Ronnie O’Sullivan és Judd Trump csak a jövő héten kezd, a selejtezőben Révész Bulcsút megállító Csang An-ta viszont már a sznúker-vb első napján asztalhoz lépett
Senki más nem döntött így, a szókimondó Shaun Murphy, aki 2005-ben maga is nyert világbajnokságot, ki is osztotta Ronnie O’Sullivanéket.

– Kezd megszokottá válni, hogy ők ketten kihagyják az efféle eseményeket. Úgy gondolom, többet is tehettek volna az évek folyamán azért, hogy népszerűsítsék a sznúkert – idézi Murphyt az Eurosport.

Milyen büntetést kapott Ronnie O’Sullivan és Judd Trump?

Kyren Wilson, a két évvel ezelőtti vb győztese viszont megértő volt a két klasszissal, utalva arra, hogy mind Ronnie O’Sullivan, mind Judd Trump Dubajban él a kedvezőbb adózás miatt, s az erre vonatkozó törvények miatt tudatosan kerülik a feleslegesen az Egyesült Királyságban töltött napokat.

Vélhetően a kötelező program kihagyásáért várható, fejenként 250 angol fontos büntetést is ki tudja majd gazdálkodni O’Sullivan és Trump.

A sznúker-vb első napja

A világbajnokságot hagyományosan a címvédő kezdte, s a tavalyi győztes Csao Hszin-tung (angol átírásban Zhao Xintong) a nyitónap estéjén be is fejezi az első mérkőzését Liam Highfield ellen, az első szakaszban a kínai játékos 5-4-es előnyt szerzett a tíz nyert frémig tartó meccsen.

Jól kezdett Csao honfitársa, Csang An-ta (Zhang Anda) is, aki a selejtezőben Révész Bulcsú menetelését állította meg. Csang vasárnap 5-3-as előnyről folytatja a 14. kiemelt Mark Allen elleni találkozóját, a tavalyi döntős Mark Williams pedig 6-3-as előnyt szerzett a sznúker-vb-k történetének első közép-európai főtáblása, a lengyel Antoni Kowalski ellen.

 

Kiss Károly
idezojeleksiker

Csatlakoztunk Európához

Kiss Károly avatarja

Az elmúlt tizenhat évet a magyar történelem sikeres korszakának tartom.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
