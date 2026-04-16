snooker-vbsznúker-világbajnokságRonnie O’Sullivansnookersznúkersorsolássznúker-vb

Az újonccal szembenéző Ronnie O’Sullivan csúcsrangadóra készülhet a sznúker-vb-n

Szerda este kialakult a 2026. évi sznúker-világbajnokság főtáblás mezőnye, csütörtök délelőtt pedig meg is tartották a sheffieldi vb sorsolását Neil Robertson segítségével. A hétszeres győztes Ronnie O’Sullivan a kínaiak debütánsa, Ho Kuo-csiang (angol átírásban He Guoqiang) ellen kezdheti meg a menetelését, a második körben viszont igazi csúcsrangadó vár rá: továbbjutás esetén John Higgins vagy Ali Carter lesz az ellenfele.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 9:59
Ronnie O’Sullivan kedden kezdi meg szereplését a 2026-os sznúker-vb-n Forrás: WST
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világranglista első tizenhat helyezettje automatikusan a sznúker-vb-főtábla harminckettes mezőnyének tagjává vált, hozzájuk kedden és szerdán csatlakozott a selejtezőből másik tizenhat játékos. A kvalifikáció utolsó körében korábbi világbajnokok – Stuart Bingham és Luca Brecel – is búcsúztak, rajtuk kívül pedig négy, az idényben pontszerző tornát nyerő játékos – Thepchaiya Un-Nooh, Stephen Maguire, Alfie Burden és Jack Lisowski – sem lesz ott a sheffieldi Crucible Színházban. Lisowskit Ho Kuo-csiang győzte le, a kínai sznúkeres Antoni Kowalski, Liam Pullen és a 19 éves Stan Moody mellett szintén először jutott főtáblára. A címvédő Csao Hszin-tung, a rekordgyőztes Ronnie O’Sullivan és másik tizennégy kiemelt várhatta, hogy a csütörtök délelőtti sorsolás alapján közülük kell-e valakivel megmérkőzniük a szombaton startoló nyitókörben.

Továbbjutásuk esetén John Higgins és Ronnie O'Sullivan vívhatja a 2026-os sznúker-vb nyolcaddöntőinek rangadóját, a két világbajnok 80. alkalommal csaphatna össze egymással

Ki lesz Ronnie O’Sullivan ellenfele?

A főtáblán tizenhárom angol, tizenegy kínai, három walesi, valamint egy-egy ausztrál, északír, iráni, lengyel és skót játékos szerepel. Közülük a legnépszerűbb egyértelműen a hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivan – az ötvenéves angol sznúkerjátékos 1993 óta mindegyik vb-n szerepelt. 

Ezúttal a világranglista 12. helyén áll, ami azt is jelenti, hogy a második körtől kezdve akár csupa világbajnok várhatna rá a nyolcadik címig vezető úton. 

Ha azt nézzük, hogy O’Sullivanen kívül van még nyolc korábbi győztes a mezőnyben, kevésbé meglepő, hogy akár ez az út is jöhetne neki: John Higgins, Neil Robertson, Csao Hszin-tung/Shaun Murphy, Judd Trump/Kyren Wilson/Mark Williams/Mark Selby. 

Ugyanakkor, ha a rekordbajnok továbbjut, akkor Higginsen kívül ősi riválisa, a tavaly általa búcsúztatott és korábban két vb-döntőben is legyőzött Ali Carter is lehet az ellenfele.

Az idényben mutatott hektikus formája (két elveszített fináléig jutott) alapján azonban nehéz eldönteni, hogy Ronnie O’Sullivan végső sikerére mekkora is a valódi esély. Először ráadásul – mint az a sorsoláson kiderült – Ho Kuo-csiang vár rá április 21-én és 22-én, az első fordulóban. A 25 éves kínainak a 2023-as British Openen elért negyeddöntő az eddigi legjobb eredménye karrierje során.

A nyitókör érdekesebb párosításai

A selejtezőből feljutott játékosok közül már csak a múltja és a világranglista-helyezése (19.) miatt is a 2024-es döntős Jak Jones tűnik a legveszélyesebb ellenfélnek, a walesit a négyszeres világbajnok Mark Selby kapta. A magyar Révész Bulcsú legyőzője, Csang An-ta Mark Allen ellen játszik a nyolcaddöntőbe jutásért.

A Crucible átkot (ezen az 1977 óta aktív helyszínen az első vb-címét még sosem tudta senki megvédeni) megtörni készülő Csao Hszin-tung a mezőnyből a világranglistán legalacsonyabban rangsorolt játékos, Liam Highfield ellen játssza szombaton a nyitómérkőzést. 

A 2010-es világbajnok Robertson saját maga ellenfelét húzta ki utolsóként, ő a kínai Pang Csün-hszü ellen kezd.

A 2026-os sznúker-vb főtáblája ágrajz szerint

  • Csao Hszin-tung (kínai, 1. kiemelt)–Liam Highfield (angol)
  • Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)
  • Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai)
  • Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)
  • John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)
  • Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)
  • Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)
  • Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)
  • Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)
  • Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai)
  • Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)
  • Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel)
  • Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)
  • Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)
  • Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
  • Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)

A sznúker-vb-t 2026. április 18. és május 4. között rendezik. Az április 23-áig tartó nyitókörben tíz frémet kell nyerni a győzelemhez, majd a 27-éig tartó nyolcaddöntőkben tizenhármat, a 28-án és 29-én esedékes negyeddöntőkben szintén tizenhármat, a három napig tartó elődöntőkben tizenhetet, a május első vasárnapján és hétfőjén sorra kerülő fináléban pedig tizennyolcat. A végső győztes pénzjutalma félmillió font.

Gary Wilson továbbjutása zárta a selejtezőket:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekMagyar Péter

El a kezekkel a közjogi méltóságoktól!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Rendkívül kockázatos Magyar Péter azon szándéka, hogy a köztársasági elnököt mandátumának letelte előtt elmozdítsa.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
