Az újonccal szembenéző Ronnie O’Sullivan csúcsrangadóra készülhet a sznúker-vb-n

A világranglista első tizenhat helyezettje automatikusan a sznúker-vb-főtábla harminckettes mezőnyének tagjává vált, hozzájuk kedden és szerdán csatlakozott a selejtezőből másik tizenhat játékos. A kvalifikáció utolsó körében korábbi világbajnokok – Stuart Bingham és Luca Brecel – is búcsúztak, rajtuk kívül pedig négy, az idényben pontszerző tornát nyerő játékos – Thepchaiya Un-Nooh, Stephen Maguire, Alfie Burden és Jack Lisowski – sem lesz ott a sheffieldi Crucible Színházban. Lisowskit Ho Kuo-csiang győzte le, a kínai sznúkeres Antoni Kowalski, Liam Pullen és a 19 éves Stan Moody mellett szintén először jutott főtáblára. A címvédő Csao Hszin-tung, a rekordgyőztes Ronnie O’Sullivan és másik tizennégy kiemelt várhatta, hogy a csütörtök délelőtti sorsolás alapján közülük kell-e valakivel megmérkőzniük a szombaton startoló nyitókörben.

Továbbjutásuk esetén John Higgins és Ronnie O’Sullivan vívhatja a 2026-os sznúker-vb nyolcaddöntőinek rangadóját, a két világbajnok 80. alkalommal csaphatna össze egymással (Fotó: Imaginechina/Zhou Junxiang)

Ki lesz Ronnie O’Sullivan ellenfele?

A főtáblán tizenhárom angol, tizenegy kínai, három walesi, valamint egy-egy ausztrál, északír, iráni, lengyel és skót játékos szerepel. Közülük a legnépszerűbb egyértelműen a hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivan – az ötvenéves angol sznúkerjátékos 1993 óta mindegyik vb-n szerepelt.

Ezúttal a világranglista 12. helyén áll, ami azt is jelenti, hogy a második körtől kezdve akár csupa világbajnok várhatna rá a nyolcadik címig vezető úton.

Ha azt nézzük, hogy O’Sullivanen kívül van még nyolc korábbi győztes a mezőnyben, kevésbé meglepő, hogy akár ez az út is jöhetne neki: John Higgins, Neil Robertson, Csao Hszin-tung/Shaun Murphy, Judd Trump/Kyren Wilson/Mark Williams/Mark Selby.

Ugyanakkor, ha a rekordbajnok továbbjut, akkor Higginsen kívül ősi riválisa, a tavaly általa búcsúztatott és korábban két vb-döntőben is legyőzött Ali Carter is lehet az ellenfele.

Az idényben mutatott hektikus formája (két elveszített fináléig jutott) alapján azonban nehéz eldönteni, hogy Ronnie O’Sullivan végső sikerére mekkora is a valódi esély. Először ráadásul – mint az a sorsoláson kiderült – Ho Kuo-csiang vár rá április 21-én és 22-én, az első fordulóban. A 25 éves kínainak a 2023-as British Openen elért negyeddöntő az eddigi legjobb eredménye karrierje során.