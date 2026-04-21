Trump utódjaként ünneplik, nyeregben volt, aztán váratlanul a falnak ütközött

Továbbra sem búcsúzott egyetlen kiemelt sem a sznúker-világbajnokságtól. Bár a két évvel ezelőtti győztes, Kyren Wilson 7-3-as hátrányban is volt, végül 10-7-re nyert a tizenkilenc éves Stan Moody ellen. Világbajnok létére Wilson alaposan megünnepelte az újonc Moody legyőzését, nem véletlenül: a tizenkilenc éves játékost felemelkedése kapcsán olyan nevekkel állítják párhuzamba, mint Judd Trump, Ronnie O’Sullivan vagy éppen a darts világbajnoka, Luke Littler.

2026. 04. 21. 7:14
A sznúker-vb két évvel ezelőtti győztese, Kyren Wilson nagy fordítást mutatott be Judd Trump utódja, Stan Moody ellen Fotó: Nexpher Images via ZUMA Press Wire/Vernon Yuen
A sznúker-világbajnokság idei legfiatalabb főtáblása a tizenkilenc éves Stan Moody volt, aki ezzel Judd Trump utódja lett. A jelenlegi világelső 2007-es debütálása óta Moody az első brit tinédzser, aki játszhatott a sheffieldi Crucible színházban, s ehhez még orvosi tanácsnak is ellen kellett szegülnie. Stan Moody felgyógyult, majd a 2024-es világbajnok Kyren Wilson ellen közel került ahhoz, hogy Ronnie O’Sullivan nyomába is lépjen: az azóta már hétszeres világbajnok legenda 1995-ös első vb-meccsgyőzelme óta Moody lehetett volna az első tinédzser, aki továbbjut a sznúker-világbajnokság második fordulójába.

Stan Moody Judd Trump utódja lett, de Ronnie O’Sullivan bravúrját nem tudta megismételni, bár vezetett tinédzserként, nem nyert Kyren Wilson ellen a snooker-vb első fordulójában
Stan Moody Judd Trump utódja lett, de Ronnie O’Sullivan bravúrját nem tudta megismételni, bár vezetett tinédzserként, nem nyert Kyren Wilson ellen a sznúker-vb első fordulójában Fotó: NorthFoto/PA Wire/Martin Rickett

A hétfő délelőtt első szakasz alapján erre Moodynak minden esélye megvolt: két százas bréket is lökött, s 6-3-as előnyből várta az esti folytatást.

Kyren Wilson nagy fordítása Stan Moody ellen

Az első frémet Moody akkor is megnyerte, s bár Wilsont nem véletlenül becézik Harcosnak, azt nem sokan gondolták volna ekkor, hogy a két évvel ezelőtti világbajnok innentől kezdve egy frémet sem veszít. Volt, amelyiket visszarakott feketével nyerte meg, később három sznúker hátrányból fordított a maga javára partit, s az utolsónak bizonyuló frém már-már Moody kezében volt.

A százas brék lökése nélkül továbbjutó Wilson talán maga sem úgy készült, hogy látványosan ünnepli majd a tinédzser elleni sikerét, mégis így történt, amiben a meccs alakulása mellett az is benne lehet, hogy 2024-es végső sikere óta ez volt az első győzelme a Crucible-ben. Tavaly éppen fordított volt a forgatókönyv, címvédőként nagy előnyről bukta el az első fordulós meccsét.

– Lenyűgözően kezdett, a visszarakott fekete és a sznúkerekről fordítás is kulcsfontosságú volt, hogy visszaküzdöttem magam. 

Stan nagyon fontos példa a fiatal generációnak, a gyerekeim ismerik a nevét, ő inspirálja őket, ugyanazokra a junior tornákra mennek, amelyeken ő játszott 

– emelte ki Kyren Wilson, amivel ő is arra utalt, amivel már a meccs előtt Moodyt is szembesítették: úgy fordíthatja a fiatalokat a sznúker felé, ahogy azt kortársa, Luke Littler tette a darts esetében.

Moody szívesen fogadja a párhuzamot, bár szerinte sznúkerben lehetetlen olyan dominanciát kiépíteni, ami Littlernek sikerült a maga sportágában.

Sokan azt gondolják, hogy a sznúker unalmas játék, az öregek játéka, de ez nem igaz. Szeretek támadni, gyorsan játszani és inspirálni a fiatal játékosokat

mondta a sznúkerről Moody, akinek a játékstílusa is a fiatal Trump sznúkerére emlékezteti a szakértőket.

Sznúker-vb: kezd Judd Trump és Ronnie O’Sullivan

Azzal, hogy végül Moody is elveszítette a nagy előnyét, továbbra sem született meglepetés a világbajnokságon, minden befejezett párharcból a kiemelt jutott tovább, így például biztató kezdése ellenére kiesett a selejtezőben Révész Bulcsút megállító Csang An-ta is. Az ellene fordító Mark Allen lesz Wilson következő ellenfele.

Kedden kezd a kötelező program kihagyása miatt egyaránt kritizált két klasszis, Judd Trump és Ronnie O’Sullivan: előbbi be is fejezi meccsét a 2019-es elődöntős Gary Wilson ellen, utóbbi az első fordulós mérkőzésének második szakaszát szerdán vívja majd a kínai Ho Kuo-csianggal szemben.

Sznúker-vb, 1. forduló, ágrajz szerint

  • Csao Hszin-tung (kínai, 1. kiemelt)–Liam Highfield (angol) 10-7
  • Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol) 10-5
  • Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai) 10-6
  • Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai) 5-4 (részeredmény)
  • John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol) 10-7
  • Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)
  • Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)
  • Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)
  • Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol) 10-7
  • Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai) 10-6
  • Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi) 10-4
  • Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel) 10-4
  • Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)
  • Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai) 8-1 (részeredmény)
  • Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
  • Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Csépányi Balázs
idezojelekOrbán Viktor

Hatalmas támogatást kapott Orbán Viktor, Wellor letette a voksát

Csépányi Balázs avatarja

„Állj fel, Csodacsatár! Ne koptasd a kispadot, vár a régi csapatod.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu