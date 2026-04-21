Trump utódjaként ünneplik, nyeregben volt, aztán váratlanul a falnak ütközött

A sznúker-világbajnokság idei legfiatalabb főtáblása a tizenkilenc éves Stan Moody volt, aki ezzel Judd Trump utódja lett. A jelenlegi világelső 2007-es debütálása óta Moody az első brit tinédzser, aki játszhatott a sheffieldi Crucible színházban, s ehhez még orvosi tanácsnak is ellen kellett szegülnie. Stan Moody felgyógyult, majd a 2024-es világbajnok Kyren Wilson ellen közel került ahhoz, hogy Ronnie O’Sullivan nyomába is lépjen: az azóta már hétszeres világbajnok legenda 1995-ös első vb-meccsgyőzelme óta Moody lehetett volna az első tinédzser, aki továbbjut a sznúker-világbajnokság második fordulójába.

Fotó: NorthFoto/PA Wire/Martin Rickett

A hétfő délelőtt első szakasz alapján erre Moodynak minden esélye megvolt: két százas bréket is lökött, s 6-3-as előnyből várta az esti folytatást.

Kyren Wilson nagy fordítása Stan Moody ellen

Az első frémet Moody akkor is megnyerte, s bár Wilsont nem véletlenül becézik Harcosnak, azt nem sokan gondolták volna ekkor, hogy a két évvel ezelőtti világbajnok innentől kezdve egy frémet sem veszít. Volt, amelyiket visszarakott feketével nyerte meg, később három sznúker hátrányból fordított a maga javára partit, s az utolsónak bizonyuló frém már-már Moody kezében volt.

— WST (@WeAreWST) April 20, 2026

A százas brék lökése nélkül továbbjutó Wilson talán maga sem úgy készült, hogy látványosan ünnepli majd a tinédzser elleni sikerét, mégis így történt, amiben a meccs alakulása mellett az is benne lehet, hogy 2024-es végső sikere óta ez volt az első győzelme a Crucible-ben. Tavaly éppen fordított volt a forgatókönyv, címvédőként nagy előnyről bukta el az első fordulós meccsét.

– Lenyűgözően kezdett, a visszarakott fekete és a sznúkerekről fordítás is kulcsfontosságú volt, hogy visszaküzdöttem magam.

Stan nagyon fontos példa a fiatal generációnak, a gyerekeim ismerik a nevét, ő inspirálja őket, ugyanazokra a junior tornákra mennek, amelyeken ő játszott

– emelte ki Kyren Wilson, amivel ő is arra utalt, amivel már a meccs előtt Moodyt is szembesítették: úgy fordíthatja a fiatalokat a sznúker felé, ahogy azt kortársa, Luke Littler tette a darts esetében.