Luke Littler posztolt a döntő után, legyőzője kínos beismerést tett

A darts Premier League idei kiírása előtt a legesélytelenebbek egyikének tartott Jonny Clayton nyerte a sorozat tizenegyedik, rotterdami állomását, s ezzel megerősítette első helyét a tabellán a csütörtök esti döntőben legyőzött világbajnok, Luke Littler előtt. Bár kettejük közül Clayton volt az, aki hazai játékost – Michael van Gerwent – vert a döntőig vezető útján, a rotterdami közönség egyértelműen örült, hogy ő nyert az egyre kevésbé népszerű Littler ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 8:31
Luke Littler eljutott a rotterdami döntőig, de ott kikapott Jonny Claytontól a darts Premier League tizenegyedik állomásán Fotó: NorthFoto/Action Plus Sports via ZUMA Press Wire/Steven Flynn
Csak félig meglepetés, hogy az idei darts Premier League két legerősebb játékosa Luke Littler és Jonny Clayton. A legutóbbi két világbajnokság győztese, a még mindig csak tizenkilenc éves Littler jelenleg a sportág vitathatatlan uralkodója, Claytont viszont a nyolcfős mezőny legesélytelenebb játékosai között tartották számon a PL-rajt előtt. S ezt a walesi motivációként használta.

Jonny Clayton menetel, a darts Premier League éllovasa már négy állomásgyőzelemnél jár, Rotterdamban Luke Littler sem tudta megállítani
Jonny Clayton menetel, a darts Premier League éllovasa már négy állomásgyőzelemnél jár, Rotterdamban Luke Littler sem tudta megállítani (Fotó: NorthFoto/PA Wire/Andrew Matthews)

A tizenegyedik állomáson, Rotterdamban Clayton és Littler vívta a döntőt, hogy eldőljön, melyikük jut el először négy megnyert fináléig az idei kiírásban. A walesi lett az, 6-4-re nyert, s így öt pontra növelte az előnyét Littlerrel szemben a tabellán.

Clayton furcsa ajándéka

– Nagyon fájt, amikor a közvetítésben azt hallottam, hogy az utolsó helyre voltam esélyes. Őszintén szólva felbosszantott. Most jól megy nekem, úgyhogy széles a mosolyom – utalt a rotterdami győzelme után az előzetes esélylatolgatásokra Clayton, aki egyrészt maga is elismerte azért, hogy előzetesen már egy Premier League-állomásgyőzelmet is aláírt volna, majd kínos beismerést is tett a nyilatkozatában.

Valami különlegeset kellett tennem, mert ma van a huszadik házassági évfordulóm, és elfeledkeztem róla

– vallotta Clayton, remélve, hogy a rotterdami siker megfelelő ajándék lesz.

Littler Rotterdam után Liverpoolban sem számíthat sok jóra

Clayton győzelme népszerű volt Rotterdamban, annak ellenére, hogy a negyeddöntőben Michael van Gerwent ütötte ki. Viszont Luke Littlerre a múlt heti, Gian van Veen elleni balhéja, majd az azt követő posztja és magyarázata után nagyon haragudott a holland közönség, a drukkerek folyamatosan fütyülték a világbajnokot, a döntővel pedig kaptak kis vigaszdíjat a két hazai játékos korai búcsúja után.

Littler most is posztolt a döntő után, de ezúttal sportszerűen gratulált legyőzőjének, s még Rotterdamnak is köszönetet mondott.

A darts Premier League jövő héten Liverpoolban folytatódik, ahol a közismerten Manchester United-drukker Littler szintén nem számíthat sok jóra a közönségtől.

A Darts Premier League állása

  1. Jonny Clayton 29 pont
  2. Luke Littler 24
  3. Gerwyn Price 19
  4. Michael van Gerwen 16
  5. Luke Humphries 13
  6. Gian van Veen 12
  7. Stephen Bunting 11
  8. Josh Rock 8

Az állomások győztese 5, a döntő vesztese 3, az elődöntősők 2 pontot kapnak minden állomáson. Öt további minitorna van még hátra az alapszakaszból, utána a legjobb négy vív meg a trófeáért a londoni rájátszásban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu