Luke Littler posztolt a döntő után, legyőzője kínos beismerést tett

Csak félig meglepetés, hogy az idei darts Premier League két legerősebb játékosa Luke Littler és Jonny Clayton. A legutóbbi két világbajnokság győztese, a még mindig csak tizenkilenc éves Littler jelenleg a sportág vitathatatlan uralkodója, Claytont viszont a nyolcfős mezőny legesélytelenebb játékosai között tartották számon a PL-rajt előtt. S ezt a walesi motivációként használta.
A tizenegyedik állomáson, Rotterdamban Clayton és Littler vívta a döntőt, hogy eldőljön, melyikük jut el először négy megnyert fináléig az idei kiírásban. A walesi lett az, 6-4-re nyert, s így öt pontra növelte az előnyét Littlerrel szemben a tabellán.
Clayton furcsa ajándéka
– Nagyon fájt, amikor a közvetítésben azt hallottam, hogy az utolsó helyre voltam esélyes. Őszintén szólva felbosszantott. Most jól megy nekem, úgyhogy széles a mosolyom – utalt a rotterdami győzelme után az előzetes esélylatolgatásokra Clayton, aki egyrészt maga is elismerte azért, hogy előzetesen már egy Premier League-állomásgyőzelmet is aláírt volna, majd kínos beismerést is tett a nyilatkozatában.
Valami különlegeset kellett tennem, mert ma van a huszadik házassági évfordulóm, és elfeledkeztem róla
– vallotta Clayton, remélve, hogy a rotterdami siker megfelelő ajándék lesz.
Littler Rotterdam után Liverpoolban sem számíthat sok jóra
Clayton győzelme népszerű volt Rotterdamban, annak ellenére, hogy a negyeddöntőben Michael van Gerwent ütötte ki. Viszont Luke Littlerre a múlt heti, Gian van Veen elleni balhéja, majd az azt követő posztja és magyarázata után nagyon haragudott a holland közönség, a drukkerek folyamatosan fütyülték a világbajnokot, a döntővel pedig kaptak kis vigaszdíjat a két hazai játékos korai búcsúja után.
