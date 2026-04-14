Luke Littler részletesen kitálalt a balhéjáról, riválisát hibáztatva magyarázkodott

Tíz nappal a darts Premier League alapszakaszának 9. fordulójában látott balhéja után Luke Littler megszólalt a Gian van Veen elleni mérkőzéséről. Az idei darts-vb-döntő „visszavágóján” látott eset kapcsán az angolok világbajnoka elmondta az általa vélt, eddig nem ismert részleteket.

2026. 04. 14. 11:21
Luke Littler nem viselte jól a vereséget
Luke Littler megszólalt a Gian van Veen elleni incidenséről Forrás: X/Luke Littler
Amíg a legtöbb profi dartsjátékos hétfőn és kedden a Players Championship wigani fordulóin szerepel, Luke Littler ezúttal is kihagyja a versenysorozat két állomását. A kétszeres világbajnok legutóbb csütörtökön játszott összecsapást, akkor a Premier League brightoni állomásán 84 alatti körátlaggal már a negyeddöntőben búcsúzott. Egy héttel korábban Manchesterben sem tudott pontot szerezni, Gian van Veen ellen 6-5-re kapott ki a mérkőzésnyilakat is hibázó világelső. A döntő legben történt, hogy a holland egyik hibáját Littler látványos mutogatása követte, ám ezt a hátraforduló riválisa is észrevette. Erre válaszul az angol dühösen intett neki, majd sírást imitált, és később a közösségi oldalán sem sportszerűen emlékezett vissza.

Gian van Veen Luke Littler elleni manchesteri mérkőzése a darts Premier League egyik legemlékezetesebb incidensét is hozta Forrás: X/PDC

– Elrontottam a duplát, erre azt látom, hogy a közönség felé fordulva ünnepel. Szerintem ez nem normális. Fantasztikus dartsjátékos, de ma megmutatta, hogy nem jó vesztes. Az ellenfél hibáját ünnepelni eléggé idegesítő dolog. Ezért néztem rá úgy. Az, hogy három dobást is elhibázott a duplára, az ő problémája. Ő megünnepelte az én hibámat, én dühös voltam emiatt, aztán hármat is rontott a dupla hetesnél, majd úgy nézett rám, mintha az én hibám lenne. Valószínűleg dühös volt – nyilatkozta akkor Van Veen.

Luke Littler a Gian van Veen elleni csatájáról

Az Online Darts nevű YouTube-csatorna hétfőn tett közzé egy beszélgetést Littlerrel, amelyben a tinédzser első alkalommal beszélt részletesen a manchesteri esetről. Mint azt a vb-címvédő elárulta, a sírás imitálását azután csinálta, hogy Van Veen a szeme láttára lerakta a saját nyilait, miközben az angol játékos a megmaradt 14 pontja eltüntetésére készült.

– Amit mások nem láttak, az az volt, hogy amikor visszamentem a dobóvonalhoz, és közben még a közönség felé néztem, ő letette a nyilait. 

Szerintem ezzel ő volt az, aki nem cselekedett helyesen vagy tisztelettudóan. Azt hiszem, ez volt az első alkalom, hogy valakitől azt láttam, hogy a szemem előtt lerakja a nyilait.

Azt kérdeztem magamtól: »miért?«. Aztán persze nem szálltam ki, majd síró babának neveztem őt, mert semmi szükség nem volt arra, hogy letegye a nyilait. Amikor ő nyert, én fogtam a nyilaimat, és azt mondtam: »szép volt, megnyerted« – nyilatkozta Luke Littler.

Nem ellenfele hibáját ünnepelte a világbajnok

A Premier League 2024-es győztese megjegyezte, ellenfele hibája után nem ünnepelni akart, csupán barátnője és az ő édesapja felé mutogatva próbálta hergelni magát és a közönséget. – Amikor belülről dobta a dupla 15-öt, felnéztem, ittam egy kortyot, majd kézmozdulatot tettem Faith és az apja felé. Aztán hallottam a szurkolók üdvrivalgását, én pedig mondtam nekik, hogy »gyerünk«. Giannak nem volt oka rám nézni, hiszen még volt egy nyíl a kezében, úgyhogy legfeljebb hátra kellett volna lépnie, aztán vissza, és eldobnia az utolsó nyilát. 

Azzal, hogy rám nézett, észrevett, de nem ellene tettem, amit tettem, hanem Faith-ért, az apjáért és a közönségért

– közölte.

A darts Premier League alapszakasza a 11. fordulóval e hét csütörtökön Rotterdamban folytatódik, a holland városban Littler Gerwyn Price, Van Veen pedig Luke Humphries ellen játssza a negyeddöntőt. Továbbjutás esetén egymással találkoznak a fináléba kerülésért – főleg a jelenleg ötödik helyen álló Gian van Veennek lenne fontos a győzelem, hogy közelebb kerüljön a május 28-ai, londoni négyes döntőhöz.

Luke Littler elárulta, az április 2-ai eset óta nem beszélt a hollanddal, de nem azért, mert nem akart, hanem mert Brightonban még a gyakorló szobában sem találkoztak egymással. – Biztos vagyok benne, hogy fogunk beszélni, például a rotterdami elődöntő során. Most már mindenkinek el kéne ezt felejtenie, bár tudom, hogy az ilyen incidensek több embert vonzanak – mondta, majd hozzátette, tudja, hogy sokan jelenleg Van Veen és az ő rivalizálására kiemelten kíváncsiak.

A darts Premier League állása tíz forduló után:

  1. Jonny Clayton (walesi) 24 pont
  2. Luke Littler (angol) 21
  3. Gerwyn Price (walesi) 19
  4. Michael van Gerwen (holland) 16
  5. Gian van Veen (holland) 12
  6. Stephen Bunting (angol) 11
  7. Luke Humphries (angol) 11
  8. Josh Rock (északír) 6

Van Veen és Littler manchesteri vitája az alábbi videóban 15:38-tól látható:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
