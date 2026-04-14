Luke Littler részletesen kitálalt a balhéjáról, riválisát hibáztatva magyarázkodott

Amíg a legtöbb profi dartsjátékos hétfőn és kedden a Players Championship wigani fordulóin szerepel, Luke Littler ezúttal is kihagyja a versenysorozat két állomását. A kétszeres világbajnok legutóbb csütörtökön játszott összecsapást, akkor a Premier League brightoni állomásán 84 alatti körátlaggal már a negyeddöntőben búcsúzott. Egy héttel korábban Manchesterben sem tudott pontot szerezni, Gian van Veen ellen 6-5-re kapott ki a mérkőzésnyilakat is hibázó világelső. A döntő legben történt, hogy a holland egyik hibáját Littler látványos mutogatása követte, ám ezt a hátraforduló riválisa is észrevette. Erre válaszul az angol dühösen intett neki, majd sírást imitált, és később a közösségi oldalán sem sportszerűen emlékezett vissza.

Gian van Veen Luke Littler elleni manchesteri mérkőzése a darts Premier League egyik legemlékezetesebb incidensét is hozta Forrás: X/PDC

– Elrontottam a duplát, erre azt látom, hogy a közönség felé fordulva ünnepel. Szerintem ez nem normális. Fantasztikus dartsjátékos, de ma megmutatta, hogy nem jó vesztes. Az ellenfél hibáját ünnepelni eléggé idegesítő dolog. Ezért néztem rá úgy. Az, hogy három dobást is elhibázott a duplára, az ő problémája. Ő megünnepelte az én hibámat, én dühös voltam emiatt, aztán hármat is rontott a dupla hetesnél, majd úgy nézett rám, mintha az én hibám lenne. Valószínűleg dühös volt – nyilatkozta akkor Van Veen.

Luke Littler a Gian van Veen elleni csatájáról

Az Online Darts nevű YouTube-csatorna hétfőn tett közzé egy beszélgetést Littlerrel, amelyben a tinédzser első alkalommal beszélt részletesen a manchesteri esetről. Mint azt a vb-címvédő elárulta, a sírás imitálását azután csinálta, hogy Van Veen a szeme láttára lerakta a saját nyilait, miközben az angol játékos a megmaradt 14 pontja eltüntetésére készült.

– Amit mások nem láttak, az az volt, hogy amikor visszamentem a dobóvonalhoz, és közben még a közönség felé néztem, ő letette a nyilait.

Szerintem ezzel ő volt az, aki nem cselekedett helyesen vagy tisztelettudóan. Azt hiszem, ez volt az első alkalom, hogy valakitől azt láttam, hogy a szemem előtt lerakja a nyilait.

Azt kérdeztem magamtól: »miért?«. Aztán persze nem szálltam ki, majd síró babának neveztem őt, mert semmi szükség nem volt arra, hogy letegye a nyilait. Amikor ő nyert, én fogtam a nyilaimat, és azt mondtam: »szép volt, megnyerted« – nyilatkozta Luke Littler.