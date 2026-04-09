Luke Littler hergelni próbált, de összeomlott a kifütyülése után + videó

Egy évvel ezelőtt Luke Littler nyerte a két kilencnyilast is hozó brightoni állomást a darts Premier League-ben, de az idei mezőnyből Michael van Gerwen (2022), Gerwyn Price (2023) és Luke Humphries (2024) is diadalmaskodott már korábban a Brighton Centre-ben. Idén a PL-alapszakasz tizedik fordulójára került sor az angliai városban, a játéknapot a múlt héten balhézó Littler Price és Jonny Clayton előtt kétpontos előnnyel várta a tabella élén.
Littler, Humphries és Price is pont nélkül távozott
Az első negyeddöntőt a címvédő Humphries és az elmúlt három csütörtökön nyeretlen Clayton játszotta egymás ellen. Végül a PL-idényben harmadszor örülhetett győzelemnek a walesi, az eddigi legszorosabb találkozójuk végén. A korábbi világbajnok 3-1-es hátrányból 5-4-re fordított, és mérkőzésnyila is volt, de egy bullos kiszállóval Clayton jutott tovább.
Másodikként Price az elmúlt két hétben az első két győzelmét megszerző Josh Rock ellen lépett táblához. Az ezt megelőző három összecsapásukat egyaránt a walesi világbajnok nyerte, ezúttal viszont a 164-es kiszállót is bemutató északír győzött, méghozzá 2-1-es hátrányból 6-3-ra. Gerwyn Price ezzel visszacsúszott a tabella harmadik helyére.
A 41. születésnapját csütörtökön ünneplő Stephen Bunting ellen a világelső Littlert a bevonulásnál kifütyülte a brightoni közönség jelentős része, majd az angol tinédzser a kezét a füléhez téve még hergelte is a szurkolókat, ám ebből sem nyert erőt. A találkozó elején magához képest rendkívül alacsony színvonalon játszott, több helyszíni drukker nagy örömére. Még ekkor is kevesen gondolhatták, hogy Luke Littler elveszített kezdése sorsdöntő lesz, de így alakult: Buntingot egyszer sem tudta brékelni, és 6-4-re kikapott – tőle szokatlan módon 84 alatti körátlaggal és 180-as dobás nélkül.
Az utolsó negyeddöntőt a darts Premier League két holland játékosa vívta egymással. Michael van Gerwen és Gian van Veen sem töltött sok időt a hétvégén Németországban, mindketten rögtön kiestek a müncheni ET-fordulóban. Ezúttal a háromszoros világbajnok jól kezdett, 3-0-ra is vezetett, és bár az idei vb-döntős kiegyenlített, a hajrá is Van Gerwennek sikerült jobban, ezáltal idén továbbra is veretlen honfitársával szemben.
