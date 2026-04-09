Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
dartsJonny ClaytonStephen BuntingLuke HumphriesLuke LittlerJosh Rockdarts Premier LeagueGerwyn PriceBrightonMichael van Gerwen

Luke Littler hergelni próbált, de összeomlott a kifütyülése után + videó

Csütörtökön este Brightonban, a tizedik állomással folytatódott a 2026. évi darts Premier League alapszakasza. A legutóbbi két kiírás győztesei, Luke Littler és Luke Humphries a negyeddöntőkből sem tudtak továbbjutni, ahogy a múlt heti finalisták, Gerwyn Price és Gian van Veen sem. Cikkünk frissül a további eseményekkel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 21:53
Luke Littler megnyerte a Players Championship Finalst. (Fotó: BEN STANSALL/AFP)
Luke Littler az állomás címvédőjeként érkezett a brightoni Premier League-fordulóra Fotó: AFP/Ben Stansall
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy évvel ezelőtt Luke Littler nyerte a két kilencnyilast is hozó brightoni állomást a darts Premier League-ben, de az idei mezőnyből Michael van Gerwen (2022), Gerwyn Price (2023) és Luke Humphries (2024) is diadalmaskodott már korábban a Brighton Centre-ben. Idén a PL-alapszakasz tizedik fordulójára került sor az angliai városban, a játéknapot a múlt héten balhézó Littler Price és Jonny Clayton előtt kétpontos előnnyel várta a tabella élén.

Littler, Humphries és Bunting mellett a múlt héten győztes Price (a képen) is pihent a brightoni forduló előtt, a darts Premier League nyolcas mezőnyéből ők négyen nem voltak ott a húsvéti European Tour-állomáson. Fotó: Deutsche Presse-Agentur GmbH via AFP/David Inderlied

Littler, Humphries és Price is pont nélkül távozott

Az első negyeddöntőt a címvédő Humphries és az elmúlt három csütörtökön nyeretlen Clayton játszotta egymás ellen. Végül a PL-idényben harmadszor örülhetett győzelemnek a walesi, az eddigi legszorosabb találkozójuk végén. A korábbi világbajnok 3-1-es hátrányból 5-4-re fordított, és mérkőzésnyila is volt, de egy bullos kiszállóval Clayton jutott tovább.

Másodikként Price az elmúlt két hétben az első két győzelmét megszerző Josh Rock ellen lépett táblához. Az ezt megelőző három összecsapásukat egyaránt a walesi világbajnok nyerte, ezúttal viszont a 164-es kiszállót is bemutató északír győzött, méghozzá 2-1-es hátrányból 6-3-ra. Gerwyn Price ezzel visszacsúszott a tabella harmadik helyére.

A 41. születésnapját csütörtökön ünneplő Stephen Bunting ellen a világelső Littlert a bevonulásnál kifütyülte a brightoni közönség jelentős része, majd az angol tinédzser a kezét a füléhez téve még hergelte is a szurkolókat, ám ebből sem nyert erőt. A találkozó elején magához képest rendkívül alacsony színvonalon játszott, több helyszíni drukker nagy örömére. Még ekkor is kevesen gondolhatták, hogy Luke Littler elveszített kezdése sorsdöntő lesz, de így alakult: Buntingot egyszer sem tudta brékelni, és 6-4-re kikapott – tőle szokatlan módon 84 alatti körátlaggal és 180-as dobás nélkül.

Az utolsó negyeddöntőt a darts Premier League két holland játékosa vívta egymással. Michael van Gerwen és Gian van Veen sem töltött sok időt a hétvégén Németországban, mindketten rögtön kiestek a müncheni ET-fordulóban. Ezúttal a háromszoros világbajnok jól kezdett, 3-0-ra is vezetett, és bár az idei vb-döntős kiegyenlített, a hajrá is Van Gerwennek sikerült jobban, ezáltal idén továbbra is veretlen honfitársával szemben.

Clayton–Rock és Bunting–Van Gerwen az elődöntőben

Cikkünk frissül az elődöntők és a finálé eseményeivel.

Darts Premier League, 10. állomás, Brighton

Negyeddöntők:

  • Jonny Clayton (walesi, 98,37-es körátlag)–Luke Humphries (angol, 96,13) 6-5
  • Josh Rock (északír, 96,49)–Gerwyn Price (walesi, 96,00) 6-3
  • Stephen Bunting (angol, 91,30)–Luke Littler (angol, 83,94) 6-4
  • Michael van Gerwen (holland, 95,44)–Gian van Veen (holland, 94,49) 6-4

Elődöntők:

  • Clayton–Rock 
  • Bunting–Van Gerwen 

Döntő:

  • Clayton/Rock–Bunting/Van Gerwen 

A darts Premier League jövő csütörtökön Rotterdamban folytatódik, a 16 fordulós alapszakasz után az első négy helyezett vehet részt a május 28-ai, londoni négyes döntőben.

Tavaly két kilencnyilast is hozott a brightoni PL-állomás:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
