Luke Littler kritikája Szoboszlai felé: A Manchester United csapatába nem férne be!

A videóból megtudhattuk, hogy Luke Littler a FIFA-játék nagy rajongója, ennek köszönhetően is ismer magyar légiósokat, Szoboszlai Dominik (Liverpool), valamint Willi Orbán és Gulácsi Péter (mindkettő RB Leipzig) nevét említette. Arra a kérdésre, hogy közülük ki férne be kedvenc csapatába, a Manchester Unitedba, Gulácsit nevezte meg.

Luke Littler Szoboszlai Dominik helyett Gulácsi Pétert kérné a Manchester United csapatába Fotó: AFP

Luke Littler: Szoboszlai nem kell, jó Bruno Fernandes

Mi tagadás, a kameruni André Onana sok bírálatot kap az MU drukkereitől, mert hiába vannak hatalmas bravúrjai, időnként hajmeresztő hibákat is láthatunk tőle. Ami Szoboszlait illeti, Luke Littler mosolyogva mondta, hogy őt nem tenné be a csapatba, Bruno Fernandes játékával ugyanis elégedett, és szerinte ő jobb Szoboszlainál.

A Premier League mezőnyéből ugyancsak világbajnok Luke Humphries is megnevezte Szoboszlait, azt is tudja, hogy korábban az RB Leipzig játékosa volt, és kis gondolkodás után Puskás Ferenc neve is beugrott neki. A háromszoros világbajnok holland Michael van Gerwen Dzsudzsák Balázsról beszélt szép szavakkal, és a PSV Eindhoven szurkolójaként visszasírja a régi időket, honfitársunk góljait. A Newcastle-drukker Chris Dobey sajnálja, hogy Szoboszlai nem náluk játszik, mellette Gera Zoltánt is megemlítette, és tisztában van vele, hogy a Ferencváros vezetőedzője most Robbie Keane.