Az idei vb izgalmasabb volt, Littler győzelme mégsem meglepetés

Littler a 2024-es vb-n debütált, majd egészen a döntőig menetelt, ahol Luke Humphries elhappolta előle a serleget. Egy évvel később, 2025. január 3-án ismét a londoni fináléban volt érdekelt Littler, aki domináns teljesítménnyel 7-3-ra legyőzte a háromszoros világelső Michael van Gerwent, így az 500 ezer fontos fődíjat is elnyerve először lett a világ legjobbja.

– Számomra az idei izgalmasabb volt, mint a tavalyi vb. Ugyan nem voltak kiugró átlagok az előzőhöz képest, de több volt az izgalmasabb meccs. A végeredmény sem hozott ugyan nagy meglepetést, sokan számítottak Luke Littler győzelmére – nyilatkozta a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportálnak Kovács István dartsedző, a Szolnoki Baglyok Darts Club alelnöke és a Magyar Darts Szövetség ifjúsági szövetségi kapitánya.

Littler nem tud hibázni

A szakértő felidézte: 13 éves korában látta először játszani Littlert, akiről már akkor kiderült, hogy nagy tehetség.

Vele kapcsolatban az volt az ember érzése, hogy nem tud hibázni, és néha olyan, mintha elengedne egy-egy leget vagy szettet, de egyébként meg azt dob, amikor akar. Fiatal kora ellenére pedig már van mögötte négy-öt év masszív teljesítmény. Ezért is lehet azt mondani, hogy a darts kortalan sport, hiszen nyerhet valaki világbajnokságot 17 évesen, mint azt most Littler tette, vagy pedig 50 év fölött, mint Peter Wright vagy Phil Taylor

– emlékeztetett Kovács, aki a fináléról is elmondta véleményét:

– Sejtettem, hogy Gerwen nem tudja majd megtörni Littlert a döntőben, ehelyett viszont ő tört meg, így a 7-3-as eredmény reális, de picit csalódás volt a döntő ettől függetlenül. Abban reménykedtünk, hogy nem nullára nyeri majd az angol, de szerencsére nem így lett.

Littler és a legyőzött Michael van Gerwen (Fotó: John Patrick Fletcher)

A tornát értékelő dartsedző elmondta azt is, hogy a közel három héten át tartó világbajnokságon miért Gerwyn Price és Joe Cullen meccse tetszett neki a legjobban.

– Price sem annyira erős mentálisan, Cullen pedig kifejezetten gyenge. Utóbbi felállt háromszettes hátrányból, majd a döntő játszmában megdobta a 170-es kiszállót. Ekkor már lehet, hogy fejben kicsit elengedte a mérkőzést és felszabadultan dobott; utána kezdhetett a győzelemért, nagy volt a teher, de triplát is alig dobott, szektorhibákat is vétett, végül pedig Price nyert 4-3-ra. Emiatt is volt nagyon izgalmas összecsapás, mert mindketten sokat hibáztak, de úgy gondolom, hogy ez a meccs tipikusan megmutatta a darts minden szépségét és nehézségét – magyarázta Kovács István.