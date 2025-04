Szoboszlai haragosa miatt a Real Madrid most kénytelen négymillió eurót fizetni!

Arda Güler piaci értéke már 45 millió euróra kúszott fel, annak ellenére, hogy csak kiegészítő ember a Real Madrid csapatában. A 2023/24-es szezonban csak 13 meccsen kapott szerepet, de ezeken hat gól szerzett. A 2024/25-ös szezonban már 37-szer lépett pályára, ezeken a találozkon négy gólt és nyolc gólpasszt jegyzett. Az 1388 játékperce meccsenként átlagban 37 percet jelent. Emlékezetes, hogy amikor a magyar–török Nemzetek Ligája-selejtezőn összeszólalkozott Szoboszlai Dominikkal, napirendre került, hogy Carlo Ancelotti nem nagyon számol vele... A két játékos a közösségi médiában nem kímélte egymást.

Arda Güler a Király Kupa döntőjében pályára léphetett a Real Madrid csapatában (Fotó: AFP)

Arda Güler ötvenedik meccse után fizet a Real Madrid

Szoboszlai haragosa múlt szombaton a Király Kupa sevillai döntőjében az 55. percben állt be, de nem lehetett sikerélménye, hiszen a Real Madrid a botrányos végjátékú fináléban hosszabbítás után 3-2-re kikapott. Gülernek ez volt az ötvenedik meccse a királyi gárdában. A török X Sports pedig most arról számolt be, hogy az eladásakor a Fenerbahce és a Real Madrid között kötött szerződésének volt egy pontja, amely szerint Güler ötvenedik Real-meccse után a spanyolok négymilliós bónuszt fizetnek a törököknek, és ez így most esedékessé vált.