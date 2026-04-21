Szoboszlai száz meccs alatt lepipálta a liverpooli legendát

A magyar középpályás az Everton ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen ünnepelte 100. fellépését a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik teljesítménye méltó volt a jubileumhoz, a brit lapok szerint újfent csapata egyik legjobbja volt, ami ismételten a legmegfelelőbb pillanatban villantotta meg egészen kivételes rugótechnikáját. Kétségtelen tény, hogy a legértékesebb magyar játékos teljesítménye idén kimagaslik a botladozó Liverpoolból, az Origo éppen ezért összeszedte Szoboszlai első száz, Vörösöknél lejátszott meccsének a legérdekesebb eseményeit, statisztikáit. A magyar sztár minden sorozatot figyelembe véve 142 tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpoolnál, amelynek mezében 27 gólt és 23 asszisztot jegyzett, míg ez idő alatt két trófeát is begyűjtött: első évében az angol Ligakupát, majd tavaly a bajnoki címet.

Szoboszlai Dominik eddigi liverpooli teljesítménye igencsak megiérdemli a tapsot Fotó: NurPhoto/NEWS IMAGES

Szoboszlai Dominik szezonja eddig kimagasló

A Liverpool középpályása a 2025–2026-os szezonban a Vörösök egyik legfoglalkoztatottabb játékosa, aki eddig összesen 48 mérkőzésen lépett pályára a klubcsapatában, ezeken 12 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki minden sorozatot figyelembe véve.

Szoboszlai Dominik statisztikája (2025/26)

Premier League: 31 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 2783 játékperc

Bajnokok Ligája: 12 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 1053 játékperc

FA-kupa: 4 meccs, 2 gól, 360 játékperc

Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz, 90 játékperc

Összesen: 48 meccs, 12 gól, 9 gólpassz, 4286 játékperc

Mindehhez hozzájön, hogy a bajnokságban 90 százalékos passzpontossággal játszik, és meccsenként átlagosan közel két kapura lövéssel próbálkozik. Eddig nyolc alkalommal nyerte el a meccs embere elismerést – az Everton ellen Szalah lett a legjobb –, sőt, kimagasló formájának köszönhetően 2026 márciusában a szurkolók a hónap játékosának választották a Liverpoolnál.

Nem véletlen, hogy a hétvégén Liverpoolban járt kollégánk is azt tapasztalta, hogy a magyar középpályás manapság már tényleg a Liverpool-szurkolók egyik kedvence. A szurkolói boltban a Szoboszlai nevével ellátott mezek a legkelendőbbek között vannak a mostani idényben, csak Mohamed Szalah előzi meg, de az egyiptomi egy kis „előnyben van”, hiszen az év végén távozik a csapattól.