Szoboszlai száz meccs alatt lepipálta a liverpooli legendát

Újabb, nagyon komoly mérföldkőhöz ért a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, aki ráadásul nem is akármilyen teljesítménnyel a háta mögött lett a Liverpool legújabb századosa. Szoboszlai Dominik a vasárnapi, Everton elleni városi rangadón szerepelt 100. alkalommal a Vörösöknél, és – hogy kerek legyen a jubileum – a századik percben adott gólpasszával jelentős mértékben hozzájárult a címvédő 2-1-es sikeréhez. Bemutatjuk Szoboszlai első 100 liverpooli szereplésének legfontosabb állomásait.

Molnár László
2026. 04. 21. 8:43
Szoboszlai Dominik nem véletlenül a Liverpool szurkolóinak egyik legnagyobb kedvence Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
A magyar középpályás az Everton ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen ünnepelte 100. fellépését a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik teljesítménye méltó volt a jubileumhoz, a brit lapok szerint újfent csapata egyik legjobbja volt, ami ismételten a legmegfelelőbb pillanatban villantotta meg egészen kivételes rugótechnikáját. Kétségtelen tény, hogy a legértékesebb magyar játékos teljesítménye idén kimagaslik a botladozó Liverpoolból, az Origo éppen ezért összeszedte Szoboszlai első száz, Vörösöknél lejátszott meccsének a legérdekesebb eseményeit, statisztikáit. A magyar sztár minden sorozatot figyelembe véve 142 tétmérkőzésen lépett pályára a Liverpoolnál, amelynek mezében 27 gólt és 23 asszisztot jegyzett, míg ez idő alatt két trófeát is begyűjtött: első évében az angol Ligakupát, majd tavaly a bajnoki címet.

Szoboszlai Dominik eddigi liverpooli teljesítménye igencsak megiérdemli a tapsot     Fotó: NurPhoto/NEWS IMAGES

Szoboszlai Dominik szezonja eddig kimagasló

A Liverpool középpályása a 2025–2026-os szezonban a Vörösök egyik legfoglalkoztatottabb játékosa, aki eddig összesen 48 mérkőzésen lépett pályára a klubcsapatában, ezeken 12 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki minden sorozatot figyelembe véve.

Szoboszlai Dominik statisztikája (2025/26)

  • Premier League: 31 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 2783 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 12 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 1053 játékperc
  • FA-kupa: 4 meccs, 2 gól, 360 játékperc
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz, 90 játékperc
  • Összesen: 48 meccs, 12 gól, 9 gólpassz, 4286 játékperc

Mindehhez hozzájön, hogy a bajnokságban 90 százalékos passzpontossággal játszik, és meccsenként átlagosan közel két kapura lövéssel próbálkozik. Eddig nyolc alkalommal nyerte el a meccs embere elismerést – az Everton ellen Szalah lett a legjobb –, sőt, kimagasló formájának köszönhetően 2026 márciusában a szurkolók a hónap játékosának választották a Liverpoolnál.

Nem véletlen, hogy a hétvégén Liverpoolban járt kollégánk is azt tapasztalta, hogy a magyar középpályás manapság már tényleg a Liverpool-szurkolók egyik kedvence. A szurkolói boltban a Szoboszlai nevével ellátott mezek a legkelendőbbek között vannak a mostani idényben, csak Mohamed Szalah előzi meg, de az egyiptomi egy kis „előnyben van”, hiszen az év végén távozik a csapattól. 

Száz meccs legemlékezetesebb pillanatai, statisztikái

Szoboszlai 2021-ben igazolt át az osztrák élvonalból a német Bundesligába, majd a most 25 éves középpályás 2023. július 2-án igazolt át hivatalosan 70 millió euróért az RB Leipzigtől a Liverpoolba, ahol már az első évben megmutatta a Jürgen Klopp vezette csapatban, hogy megérte őt megvenni.

Szoboszlai Dominik statisztikája (2023/24)

  • Premier League: 33 meccs, 3 gól, 3 gólpassz, 2111 játékperc
  • Európa-liga: 7 meccs, 2 gól, 1 gólpassz, 325 játékperc
  • FA-kupa: 2 meccs, 1 gólpassz, 107 játékperc
  • Ligakupa: 3 meccs, 2 gól, 161 játékperc
  • Összesen: 45 meccs, 7 gól, 5 gólpassz, 2704 játékperc

Első gólját az Aston Villa ellen szerezte meg, amikor Trent Alexander-Arnold lecsorgó szögletét könyörtelenül a kapuba vágta.

2024 nyarán a távozó Klopp helyére a holland Arne Slot érkezett, aki elődjéhez hasonlóan szintén bízott a magyar középpályásban, nem is bánta meg. Szoboszlai a 2024–2025-ös szezon során két kivétellel a Liverpool összes bajnoki mérkőzésén lehetőséget kapott, és a kanadai pontjait is megduplázta.

 Szoboszlai Dominik statisztikája (2024/25)

  • Premier League: 36 meccs, 6 gól, 7 gólpassz, 2497 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 9 meccs, 1 gól, 1 gólpassz, 636 játékperc
  • FA-kupa: 1 meccs, 1 gólpassz, 45 játékperc
  • Ligakupa: 3 meccs, 1 gól, 251 játékperc
  • Összesen: 49 meccs, 8 gól, 9 gólpassz, 3429 játékperc

Sokan féltették Szoboszlait, amikor tavaly nyáron a Liverpool nagybevásárlást tartott a játékospiacon, ám hiába érkezett Alexander Isak (145 millió euró), Florian Wirtz (125 millió) és Hugo Ekitiké (95 millió), a magyar középpályás maradt a csapat alapembere, amit a fentebb már leírt idei statisztikája is alátámaszt, hogy messze nem érdemtelenül. Rengeteg kritikát kapott a csapat és az edző is a gyengébb szereplés miatt, viszont a több poszton is bevethető Szoboszlairól többen is úgy fogalmaztak, hogy ő a fény ebben a sötét liverpooli szezonban.

A Liverpool legendája, Steven Gerrard sem tudott olyan statisztikát felmutatni az első száz meccsén, mint Szoboszlai
A Liverpool legendája, Steven Gerrard sem tudott olyan statisztikát felmutatni az első száz meccsén, mint Szoboszlai     Fotó: AFP/Peter Powell

Szoboszali számai a liverpooli legenda, Steven Gerrard számainál is jobbak

Az Everton elleni gólpassz volt Szoboszlai 14. asszisztja, ennyit pedig még Steven Gerrard sem tudott összehozni a 100. Premier League meccséig. 

A liverpooli legenda a 2002-es Derby elleni bajnokiig 11 gólt és ugyanennyi asszisztot jegyzett, 

bár abban az idényben nyolc alkalommal is gólt készített elő. A 114-szeres angol válogatott középpályás 2015-ben zárta le liverpooli karrierjét, addig 504 tétmérkőzésen 121 góllal és 97 assziszttal örvendeztette meg a közönséget.

Ugyanakkor Szoboszlai nemcsak a mezeladásokban nézi Mohamed Szalah „hátát”, ugyanis az egyiptomi csatár első száz meccses mutatói is messze felülmúlják a magyar statisztikáit. Szalah az első idényében 32-szer volt eredményes, s 

mire elérte a „századosi rangot”, már 70 gólnál és 29 gólpassznál járt a Vörösök mezében.

A jelenlegi keretből Mohamed Szalah (312), Andy Robertson (272), Virgil Van Dijk (267), Alisson Becker (254), Joe Gomez (166), Curtis Jones (148), Cody Gakpo (122) és Ibrahima Konaté (113) játszott több bajnoki meccset a Liverpoolban, mint Szoboszlai Dominik.

