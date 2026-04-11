Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szoboszlai DominikgyűlöletLiverpool FC

Szoboszlai-gyűlölő molinó Liverpoolban: ennek semmi keresnivalója az Anfielden!

Egy hete Szoboszlai Dominik összetűzésbe keveredett a Liverpool szurkolóival a Manchester City elleni sima vereség után. A kedélyek azóta sem csillapodnak, most egy Szoboszlai-gyűlölő molinó jelent meg Liverpoolban, amely félő, hogy kikerülhet a csapat mai, Fulham elleni bajokiján az Anfield lelátójára. Szoboszlai az idény egyik legjobbja, mégis a Liverpool bűnbakja lett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 8:57
Megdöbbentő hangulatkeltés Szoboszlai Dominik ellen Liverpoolban Forrás: PoolBarátok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megdöbbentő hangulatkeltés zajlik Szoboszlai Dominik ellen Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik a Liverpool-szurkolók céltáblájára került (Fotó: NurPhoto/Ibrahim Ezzat)

Te beszélsz hűségről? Többet keresel egy héten, mint néhányunk évek alatt

– többek között ez a magyar középpályásnak címzett üzenet áll azon a molinón, amely megjelent Liverpoolban a Fulham elleni, ma 18.30-kor kezdődő Premier League-meccs előtt. Félő, hogy a molinó azért készült, hogy kikerüljön a mai meccsen az Anfield lelátójára is.

Miért lett Szoboszlai „ellenség” Liverpoolban?

Szoboszlai Dominik rengeteg dicséretet kiérdemelt ebben az idényben, egyértelműen ő a Liverpool egyik legjobbja. Teljesítményét sokszor akkor sem érhette kritika, amikor a csapat látványosan szenvedett. Ezért is megdöbbentő, hogy most így üzennek neki.

Az ügy hátterében a múlt hétvégi, Manchester City elleni 4-0-s vereség áll az FA-kupában. A meccs végén a Liverpool-drukkerek az elégedetlenségüket fejezték ki, mire Szoboszlai mutogatott nekik, Federico Chiesa kellett, hogy közbelépjen, és csitítsa a magyar középpályást.

Szoboszlai frusztrációja érthető, hiszen ő tényleg mindent belead, mégsem jönnek az eredmények, de nyilván nem a szurkolókkal kellene viaskodnia. Emiatt súlyos kritikákat kapott, olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy még nem áll készen a csapatkapitányi posztra, amit neki jövendöltek korábban.

A szurkolók pedig a jelek szerint igencsak megorroltak rá, ennek újabb egyértelmű jele a gyűlölködő molinó, amelyen ez áll: „Hűség? Nektek nincs küzdelmetek. Nincs erőfeszítésetek. Nincs szenvedélyetek. És te beszélsz a hűségről? Egy hét alatt többet keresel, mint néhányunk évek alatt.”

Magyar reakció: ennek semmi keresnivalója az Anfielden!

A Liverpool magyar szurkolói közösségének motorja, a PoolBarátok oldal reagált a Szoboszlait célba vevő liverpooli molinóra, amelytől elhatárolódott. 

„A szurkoló soha nem mehet szembe csapata játékosaival eképpen, még ha úgy véljük, hibázott, akkor sem. Teljesen vállalhatatlan, és ilyen megosztó bannernek semmi keresnivalója nincs az Anfielden. Bármelyik játékosra, hát még a szezon játékosára kihegyezve igazságtalan, értelmetlen, feleslegesen feszkókeltő, miközben a pályán mégiscsak lenne egy közös cél, a győzelem, a BL-helyek elérése. Szóval maximálisan elhatárolódok, és jelezném: attól, mert létezik kretén szurkoló, aki ilyet csinál, a többség nem ezt gondolja, vagy legalábbis semmiképpen sem ebben a formában megfogalmazva. Merem remélni, ez ma nem lesz ott a lelátón. Nem ez a YNWA” – írta az oldal szerkesztője.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojeleknemzet

Faggyas Sándor avatarja

A nemzeti közösséget összetartó ragasztóanyag a minőségi magyar irodalom.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.