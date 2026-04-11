Szoboszlai-gyűlölő molinó Liverpoolban: ennek semmi keresnivalója az Anfielden!

Megdöbbentő hangulatkeltés zajlik Szoboszlai Dominik ellen Liverpoolban.

Te beszélsz hűségről? Többet keresel egy héten, mint néhányunk évek alatt

– többek között ez a magyar középpályásnak címzett üzenet áll azon a molinón, amely megjelent Liverpoolban a Fulham elleni, ma 18.30-kor kezdődő Premier League-meccs előtt. Félő, hogy a molinó azért készült, hogy kikerüljön a mai meccsen az Anfield lelátójára is.

Miért lett Szoboszlai „ellenség” Liverpoolban?

Szoboszlai Dominik rengeteg dicséretet kiérdemelt ebben az idényben, egyértelműen ő a Liverpool egyik legjobbja. Teljesítményét sokszor akkor sem érhette kritika, amikor a csapat látványosan szenvedett. Ezért is megdöbbentő, hogy most így üzennek neki.

Az ügy hátterében a múlt hétvégi, Manchester City elleni 4-0-s vereség áll az FA-kupában. A meccs végén a Liverpool-drukkerek az elégedetlenségüket fejezték ki, mire Szoboszlai mutogatott nekik, Federico Chiesa kellett, hogy közbelépjen, és csitítsa a magyar középpályást.

Szoboszlai frusztrációja érthető, hiszen ő tényleg mindent belead, mégsem jönnek az eredmények, de nyilván nem a szurkolókkal kellene viaskodnia. Emiatt súlyos kritikákat kapott, olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy még nem áll készen a csapatkapitányi posztra, amit neki jövendöltek korábban.

A szurkolók pedig a jelek szerint igencsak megorroltak rá, ennek újabb egyértelmű jele a gyűlölködő molinó, amelyen ez áll: „Hűség? Nektek nincs küzdelmetek. Nincs erőfeszítésetek. Nincs szenvedélyetek. És te beszélsz a hűségről? Egy hét alatt többet keresel, mint néhányunk évek alatt.”

Magyar reakció: ennek semmi keresnivalója az Anfielden!

A Liverpool magyar szurkolói közösségének motorja, a PoolBarátok oldal reagált a Szoboszlait célba vevő liverpooli molinóra, amelytől elhatárolódott.

„A szurkoló soha nem mehet szembe csapata játékosaival eképpen, még ha úgy véljük, hibázott, akkor sem. Teljesen vállalhatatlan, és ilyen megosztó bannernek semmi keresnivalója nincs az Anfielden. Bármelyik játékosra, hát még a szezon játékosára kihegyezve igazságtalan, értelmetlen, feleslegesen feszkókeltő, miközben a pályán mégiscsak lenne egy közös cél, a győzelem, a BL-helyek elérése. Szóval maximálisan elhatárolódok, és jelezném: attól, mert létezik kretén szurkoló, aki ilyet csinál, a többség nem ezt gondolja, vagy legalábbis semmiképpen sem ebben a formában megfogalmazva. Merem remélni, ez ma nem lesz ott a lelátón. Nem ez a YNWA” – írta az oldal szerkesztője.