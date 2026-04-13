VeszprémOTP Bank-Pick Szegedpick szegedkézilabda nb I

Langyos rangadóval hangolt a kupacsatára a Veszprém és a Szeged

Két szuperrangadót is rendeznek a héten, ezek közül az elsőt Veszprémben játszották. Az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém a férfikézilabda NB I 22. fordulójában csapott össze. Az első félidőben a szegediek akarata érvényesült, viszont a fordulást követően nagyot változott az összecsapás képe, végül hat góllal nyert a bajnoki címvédő.

Tóth Norbert
2026. 04. 13. 19:37
Mindkét csapat fejében inkább már a szombati kupacsata járt.
Mindkét csapat fejében inkább már a szombati kupacsata járt. Fotó: Vasvári Tamás/MTI
Hétfő este Veszprémben, bajnokin csapott össze a két rivális, majd szombaton Győrben, a Magyar Kupa elődöntőjében találkozik a One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged. Amióta tavaly, napra pontosan egy éve legyőzték a Magyar Kupa fináléjában a szegediek a veszprémieket, azóta öt bajnokit játszottak a felek, és négyszer, köztük legutóbb ősszel Szegeden a Veszprém örülhetett. A Szeged legutóbb 2022 júniusában tudott nyerni Veszprémben, akkor a bajnoki döntő visszavágójának utolsó másodperceiben született az örökre emlékezetes Rosta Miklós-gól, ami a Pick Szeged bajnoki aranyérmét eredményezte. A két magyar sztárcsapat egyaránt sikerrel vette a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcát: a veszprémiek a Füchse Berlin, a Tisza-partiak pedig a Magdeburg ellen csatáznak a nyolc között

A második félidőben nagy fordulat állt be, végül simán nyert a Veszprém. (Fotó: Nemzeti Sport)
A második félidőben nagy fordulat állt be, végül simán nyert a Veszprém. (Fotó: Nemzeti Sport)

A Szeged elképzelése valósult meg

Az első szegedi támadás eladott labdával végződött, a Veszprém 2-0-val kezdett. Bő két perc után Kukics szerezte az első szegedi gólt, majd Sostaric hetest hibázott. A veszprémi oldalon is megvoltak a pontatlanságok, a 9. percben Szilágyi hetesével ki is egyenlített a Szeged, majd a vezetést is átvette Michael Apelgren csapata (4-5).

Elég komoly fordulatot láthattunk: 4-1-ről 5-7-re fordított a Pick Szeged. Már túl jártunk az első tíz percen, Mikler Roland egy veszprémi támadáson belül három védést is bemutatott. A félidő felénél egygólos volt a szegedi előny (8-9). Beállóból erős volt a Szeged: Bánhidi Bence már három, Toto egy gólnál járt ekkor.

Kellett némi idő, de magára talált a Szeged. (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Kellett némi idő, de magára talált a Szeged. (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A 20. percben hetest fogott Mikler, a háromgólos előnyért támadhattak a szegediek, ám nem éltek a lehetőséggel. Megrekedt a mérkőzés 10-12-es állásnál, időt is kért Xavi Pascual, végül Mackovsek törte meg a háromperces gólcsendet. A szlovén ezután két percet kapott, ez volt az első kiállítás az összecsapáson. Végül a félidőt emberhátrányban fejezte be a Szeged, ugyanis nem sokkal később Röd is két percet kapott. 

Az emberelőnyös helyzeteket nem használta ki a bajnoki címvédő, háromgólos előnyben volt a szünetben a Pick Szeged (11-14).

Mind Xavi Pascual, mind Michael Apelgren rotálta csapatát, lehetőséget adtak a magyar fiataloknak, mint például Gáncs-Pető Máté, illetve Fazekas Máté és Szilágyi Benjámin, éreztetve ezzel is, hogy mindkét csapat számára fontosabb a szombati kupacsata. A feszültség és az érzelmi töltet hiányzott a rangadóból, a kommentátorok megfogalmazása szerint langyos volt a mérkőzés.

Háromgólos szegedi előny volt a szüntben. (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Háromgólos szegedi előny volt a szünetben. (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Veszprémi sikert hozott a hét első rangadója

Borzalmasan indult a második játékrész szegedi szempontból: két perc alatt ledolgozta háromgólos hátrányát a Veszprém. Bealudt, és az öltözőben maradt a Szeged. Ezután reagált a vendég csapat, a vezetést már nem engedte ki a kezéből. A 40. percben azonban már előnybe került a házigazda, erre 4-3 után volt ismét példa (18-17).

Nagy fordulat állt be az első tizenöt percben: a mérkőzés háromnegyedéhez érve háromgólos előnyt épített ki a Veszprém (22-19). Időt is kért Michael Apelgren. A második játékrész első húsz percében mindössze hat gólt lőtt a Pick Szeged, miközben a Veszprém többet szerzett mint az első félidőben összesen.

Már sokkal kevésbé működött a szegedi támadójáték a második félidőben. (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség)
Már sokkal kevésbé működött a szegedi támadójáték a második félidőben. (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

Az utolsó tíz percben sem változott már a játék képe és menete, futott az eredmény után a Pick Szeged. A végére még tovább nőtt a különbség, nem azt a szintet hozta Michael Apelgren együttese, mint az utóbbi időszakban. Betudható volt ez annak is, hogy már a szombati Magyar Kupa-meccs körül jártak a gondolatok.

A hazaiak felpörögtek, 30-24-re nyerte az örökrangadót a Veszprém, amely sorozatban tizedik hazai meccsén diadalmaskodott a Pick Szeged felett.

Férfikézilabda NB I, 22. forduló, Veszprém, Veszprém Aréna, 4765 néző. Vezette: Fekete, Hajdu.
One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 30-24 (11-14)
Gólok/lövések: 30/45 illetve 24/39
Gólok/hétméteres: 2/3 illetve 2/3
Kiállítás: 4, illetve 8 perc

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

