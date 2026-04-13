Langyos rangadóval hangolt a kupacsatára a Veszprém és a Szeged

Hétfő este Veszprémben, bajnokin csapott össze a két rivális, majd szombaton Győrben, a Magyar Kupa elődöntőjében találkozik a One Veszprém HC és az OTP Bank-Pick Szeged. Amióta tavaly, napra pontosan egy éve legyőzték a Magyar Kupa fináléjában a szegediek a veszprémieket, azóta öt bajnokit játszottak a felek, és négyszer, köztük legutóbb ősszel Szegeden a Veszprém örülhetett. A Szeged legutóbb 2022 júniusában tudott nyerni Veszprémben, akkor a bajnoki döntő visszavágójának utolsó másodperceiben született az örökre emlékezetes Rosta Miklós-gól, ami a Pick Szeged bajnoki aranyérmét eredményezte. A két magyar sztárcsapat egyaránt sikerrel vette a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcát: a veszprémiek a Füchse Berlin, a Tisza-partiak pedig a Magdeburg ellen csatáznak a nyolc között.

A második félidőben nagy fordulat állt be, végül simán nyert a Veszprém. (Fotó: Nemzeti Sport)

A Szeged elképzelése valósult meg

Az első szegedi támadás eladott labdával végződött, a Veszprém 2-0-val kezdett. Bő két perc után Kukics szerezte az első szegedi gólt, majd Sostaric hetest hibázott. A veszprémi oldalon is megvoltak a pontatlanságok, a 9. percben Szilágyi hetesével ki is egyenlített a Szeged, majd a vezetést is átvette Michael Apelgren csapata (4-5).

Elég komoly fordulatot láthattunk: 4-1-ről 5-7-re fordított a Pick Szeged. Már túl jártunk az első tíz percen, Mikler Roland egy veszprémi támadáson belül három védést is bemutatott. A félidő felénél egygólos volt a szegedi előny (8-9). Beállóból erős volt a Szeged: Bánhidi Bence már három, Toto egy gólnál járt ekkor.

Kellett némi idő, de magára talált a Szeged. (Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség)

A 20. percben hetest fogott Mikler, a háromgólos előnyért támadhattak a szegediek, ám nem éltek a lehetőséggel. Megrekedt a mérkőzés 10-12-es állásnál, időt is kért Xavi Pascual, végül Mackovsek törte meg a háromperces gólcsendet. A szlovén ezután két percet kapott, ez volt az első kiállítás az összecsapáson. Végül a félidőt emberhátrányban fejezte be a Szeged, ugyanis nem sokkal később Röd is két percet kapott.

Az emberelőnyös helyzeteket nem használta ki a bajnoki címvédő, háromgólos előnyben volt a szünetben a Pick Szeged (11-14).

Mind Xavi Pascual, mind Michael Apelgren rotálta csapatát, lehetőséget adtak a magyar fiataloknak, mint például Gáncs-Pető Máté, illetve Fazekas Máté és Szilágyi Benjámin, éreztetve ezzel is, hogy mindkét csapat számára fontosabb a szombati kupacsata. A feszültség és az érzelmi töltet hiányzott a rangadóból, a kommentátorok megfogalmazása szerint langyos volt a mérkőzés.