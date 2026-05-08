Doncic versenyt fut az idővel, LeBron James sem árul zsákbamacskát

A Los Angeles Lakers kisebb meglepetésre túljutott az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásának első körén. A kaliforniaiak úgy múlták felül összesítésben 4-2-re a Houston Rockets csapatát, hogy a legjobb játékosuk, Luka Doncic sérülés miatt nem lépett pályára a texasiak elleni mérkőzéseken. A szlovénok sztárjára viszont égető szükség lenne a bajnok Oklahoma City ellen, akik már egy meccset megnyertek a LeBron James vezette arany-lilák ellen.

Perje Sándor
2026. 05. 08. 5:14
Vajon mikor léphet ismét pályára Luka Doncic a Los Angeles Lakersben
A Thunder elleni 2. mérkőzés május 8-án lesz, ami pontosan öt héttel a sérülése utánra esik. Ha Doncic a teljes nyolchetes felépülési időt kihasználja, akkor körülbelül május 28-án térhet vissza – addigra viszont az OKC elleni párharc már rég véget érhet. 

Doncic játékára nagyon számítanak a Lakersnél, a szlovénnal sokkal jobb a kaliforniai csapat. Fotó: Getty Images North America/Kenneth Richmond

Ha viszont hat hét alatt felépülne, elméletileg visszatérhetne az 5. mérkőzésre május 14-én (feltéve, hogy a Thunder nem söpri el négy meccsen a Lakerst). Héthetes kihagyás esetén a visszatérése nagyjából a 7. meccsre, május 19-re esne, bár nehéz elképzelni, hogy a Lakers Doncic nélkül eddig el tudná húzni a párharcot.

– Nehéz helyzet, mert korábban már tértem vissza sérülésből túl korán, és nem lett jó vége. De ez most más, mert még nem volt combhajlítóizom-sérülésem. Ez nem olyan, mint a többi sérülés. Nagyon óvatosnak kell lenni, és mindent megteszek a visszatérésért: rehabilitáció, biokamra, jeges fürdő – mindent, amit csak lehet – fejtette ki Doncic, majd hozzátette, hogy az elmúlt hónapban Spanyolországba utazott PRP-kezelésre (vérlemezkében gazdag plazmaterápia), amelyet sportolók gyakran használnak a gyógyulás felgyorsítására műtét nélkül.

Doncic elmondta, hogy négy PRP-injekciót kapott, és minden kezelés között négy nap szünetet kellett tartani. Ezért tért vissza később Los Angelesbe. Arra a kérdésre, hogy ez gyorsíthatja-e a visszatérését, nem adott konkrét választ. A csapatának viszont óriási szüksége lenne a szlovénra a bajnok ellen.

LeBron James is úgy várja Doncicot mint a messiást. Fotó: Getty Images North America/Nic Antaya

Bármilyen jól is játszott a Lakers az első meccsen, LeBron James is kiemelte Doncic hiányát a Thunder elleni első meccs (108–90-es vereség) után a Nyugati Főcsoport elődöntőjében.

– Az NBA legjobb védekező csapata ellen játszunk. Egy ilyen védelem ellen szükséged van olyan játékosokra, akik folyamatosan több védő figyelmét is lekötik. Amikor a címvédő ellen játszol, és nincs meg az a különleges játékos, aki átlagban 34 pontot, nyolc lepattanót és kilenc gólpasszt hoz, az óriási hátrány – mondta el James.

Jelenleg úgy tűnik, a Lakers számára annyi marad, hogy várnak a szlovén irányítóra, miközben próbálnak versenyben maradni a Thunder ellen. 

A Lakers–Thunder párharc menetrendje:

  • 1. meccs (Oklahoma City): május 5. – Lakers vereség 108–90
  • 2. meccs (Oklahoma City): május 8.
  • 3. meccs (Los Angeles): május 10.
  • 4. meccs (Los Angeles): május 12.
  • 5. meccs (Oklahoma City, ha szükséges): május 14.
  • 6. meccs (Los Angeles, ha szükséges): május 17.
  • 7. meccs (Oklahoma City, ha szükséges): május 19.

 

